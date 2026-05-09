Peter Magyar a devenit oficial noul al Ungariei, după ce sâmbătă a primit votul de învestire în noul parlament de la Budapesta, rezultat în urma alegerilor din 12 aprilie. Oficial, odată cu procedura de învestire a noului guvern, epoca Orban s-a încheiat.

Peter Magyar este oficial premierul Ungariei

s-a reunit în noua formulă, rezultată după alegerile legislative din 12 aprilie, pentru a-l învesti pe noul premier. Peter Magyar îl înlocuiește pe naționalistul Viktor Orban, după victoria zdrobitoare împotriva acestuia, în alegeri, relatează , Reuters şi MTI.

Politicinul conservator pro-european s-a afirmat pe scena politică maghiară acum doi ani. El a fost ales premier, de noul parlament cu 140 de voturi pentru, 54 de voturi împotrivă şi o abţinere. Noul legislativ de la Budapesta este dominat de partidul Tisza care deține 141 dintre cele 199 de locuri.

Într-un discurs pe care l-a susținut imediat după votul de învestire, Magyar a promis în faţa parlamentarilor ungari că îşi va servi ţara cu credinţă şi dragoste. El a subliniat că nu va acţiona ca un monarh, trimitere spre predecesorul său, un lider autoritarist și iliberal.

„Nu voi domni asupra Ungariei, dar îmi voi servi ţara. O voi servi atât timp cât serviciile mele vor fi utile şi naţiunea va avea nevoie. Încrederea pe care am primit-o este o onoare şi o obligaţie morală”, a spus noul premier ungar.

Mesajul noului premier de la Budapesta

Peter Magyar a vorbit, în discursul său de predecesorii săi, Lajos Batthyany, primul şef al guvernului Ungariei independente în 1848, Imre Nagy, premierul ales în timpul revoltei anticomuniste din 1956, dar și de Jozsef Antall, primul premier desemnat în mai 1990, după căderea comunismului. El a spus că „milioane de persoane au ales schimbarea” după 16 ani în care la conducerea țării a fost asigurată de .

„Onestitate, curaj, înţelepciune: voi fi suficient de umil pentru a mă uita la exemplul lor şi a învăţa de la ei”, a subliniat Magyar.

Odată cu preluarea mandatului de premier, aşteptările faţă de Magyar sunt foarte mari în Ungaria. Maghiarii se confruntă cu o creştere vertiginoasă a costului vieţii şi o inflaţie extrem de ridicată, Un sondaj publicat săptămâna aceasta a sugerat că până la două treimi dintre unguri doresc să-l vadă pe Orbán în faţa justiţiei.

Noul premier nu a abordat direct această problemă, însă a anunțat că va înființa o autoritate care să investigheze şi să încerce să recupereze fondurile publice utilizate în mod abuziv în timpul mandatului lui Orbán.

Alegerea lui Peter Magyar salutată de la Bruxelles

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat sâmbătă „un nou capitol” care începe în istoria Ungariei. El a transmis un mesaj cu câteva ore înaintea de procedura din Parlamntul de la Budapesta prin care a fost ales noul premier Peter Magya, transmite AFP.

„Le doresc tot binele lui Peter Magyar şi Ungariei. (…) Suntem pregătiţi să lucrăm cu noul guvern ungar”, a declarat Costa în faţa presei la Bruxelles, cu ocazia Zilei Europei.