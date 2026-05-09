B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Epoca Viktor Orban s-a încheiat oficial. Peter Magyar este noul premier al Ungariei

Epoca Viktor Orban s-a încheiat oficial. Peter Magyar este noul premier al Ungariei

Adrian Teampău
09 mai 2026, 17:05
Epoca Viktor Orban s-a încheiat oficial. Peter Magyar este noul premier al Ungariei
Peter Magyar în Parlmentul maghiar. Sursa foto: Hepta / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Peter Magyar este oficial premierul Ungariei
  2. Mesajul noului premier de la Budapesta
  3. Alegerea lui Peter Magyar salutată de la Bruxelles

Peter Magyar a devenit oficial noul premier al Ungariei, după ce sâmbătă a primit votul de învestire în noul parlament de la Budapesta, rezultat în urma alegerilor din 12 aprilie. Oficial, odată cu procedura de învestire a noului guvern, epoca Orban s-a încheiat.

Peter Magyar este oficial premierul Ungariei

Parlamentul de la Budapesta s-a reunit în noua formulă, rezultată după alegerile legislative din 12 aprilie, pentru a-l învesti pe noul premier. Peter Magyar îl înlocuiește pe naționalistul Viktor Orban, după victoria zdrobitoare împotriva acestuia, în alegeri, relatează AFP, Reuters şi MTI.

Politicinul conservator pro-european s-a afirmat pe scena politică maghiară acum doi ani. El a fost ales premier, de noul parlament cu 140 de voturi pentru, 54 de voturi împotrivă şi o abţinere. Noul legislativ de la Budapesta este dominat de partidul Tisza care deține 141 dintre cele 199 de locuri.

Într-un discurs pe care l-a susținut imediat după votul de învestire, Magyar a promis în faţa parlamentarilor ungari că îşi va servi ţara cu credinţă şi dragoste. El a subliniat că nu va acţiona ca un monarh, trimitere spre predecesorul său, un lider autoritarist și iliberal.

„Nu voi domni asupra Ungariei, dar îmi voi servi ţara. O voi servi atât timp cât serviciile mele vor fi utile şi naţiunea va avea nevoie. Încrederea pe care am primit-o este o onoare şi o obligaţie morală”, a spus noul premier ungar.

Mesajul noului premier de la Budapesta

Peter Magyar a vorbit, în discursul său de predecesorii săi, Lajos Batthyany, primul şef al guvernului Ungariei independente în 1848, Imre Nagy, premierul ales în timpul revoltei anticomuniste din 1956, dar și de Jozsef Antall, primul premier desemnat în mai 1990, după căderea comunismului. El a spus că „milioane de persoane au ales schimbarea” după 16 ani în care la conducerea țării a fost asigurată de Viktor Orban.

„Onestitate, curaj, înţelepciune: voi fi suficient de umil pentru a mă uita la exemplul lor şi a învăţa de la ei”, a subliniat Magyar.

Odată cu preluarea mandatului de premier, aşteptările faţă de Magyar sunt foarte mari în Ungaria. Maghiarii se confruntă cu o creştere vertiginoasă a costului vieţii şi o inflaţie extrem de ridicată, Un sondaj publicat săptămâna aceasta a sugerat că până la două treimi dintre unguri doresc să-l vadă pe Orbán în faţa justiţiei.

Noul premier nu a abordat direct această problemă, însă a anunțat că va înființa o autoritate care să investigheze şi să încerce să recupereze fondurile publice utilizate în mod abuziv în timpul mandatului lui Orbán.

Alegerea lui Peter Magyar salutată de la Bruxelles

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat sâmbătă „un nou capitol” care începe în istoria Ungariei. El a transmis un mesaj cu câteva ore înaintea de procedura din Parlamntul de la Budapesta prin care a fost ales noul premier Peter Magya, transmite AFP.

„Le doresc tot binele lui Peter Magyar şi Ungariei. (…) Suntem pregătiţi să lucrăm cu noul guvern ungar”, a declarat Costa în faţa presei la Bruxelles, cu ocazia Zilei Europei.

Tags:
Citește și...
Peter Magyar a depus jurământul ca prim-ministru și promite o ruptură totală de era Orbán. Cum începe noul capitol politic al Ungariei (FOTO, VIDEO)
Externe
Peter Magyar a depus jurământul ca prim-ministru și promite o ruptură totală de era Orbán. Cum începe noul capitol politic al Ungariei (FOTO, VIDEO)
Lidl renunță definitiv la țigări. De ce a ales retailerul această direcție. Unde se va aplica măsura
Externe
Lidl renunță definitiv la țigări. De ce a ales retailerul această direcție. Unde se va aplica măsura
Donald Trump anunță trei zile de armistițiu între Rusia și Ucraina. Cum poate schimba acest acord cursul războiului
Externe
Donald Trump anunță trei zile de armistițiu între Rusia și Ucraina. Cum poate schimba acest acord cursul războiului
Anunț de la Washington: Cine este oficialul care vine la București săptămâna viitoare, în locul lui Trump, la Summitul B9 (FOTO)
Externe
Anunț de la Washington: Cine este oficialul care vine la București săptămâna viitoare, în locul lui Trump, la Summitul B9 (FOTO)
Dosarele despre OZN-uri, desecretizate în SUA. Ce au văzut, de fapt, astronauții NASA care au ajuns pe Lună
Externe
Dosarele despre OZN-uri, desecretizate în SUA. Ce au văzut, de fapt, astronauții NASA care au ajuns pe Lună
Marco Rubio încearcă să repare ce a stricat Trump. Turneu diplomatic de forță la Vatican și la Roma
Externe
Marco Rubio încearcă să repare ce a stricat Trump. Turneu diplomatic de forță la Vatican și la Roma
Reţea de proxeneți din Buzău destructurată în Austria. Sute de mii euro, din traficul de femei
Externe
Reţea de proxeneți din Buzău destructurată în Austria. Sute de mii euro, din traficul de femei
Momente tensionate în Sinzig, Germania, după o luare de ostatici la o bancă. Poliția a împânzit zona cu forțe speciale
Externe
Momente tensionate în Sinzig, Germania, după o luare de ostatici la o bancă. Poliția a împânzit zona cu forțe speciale
Laburiștii lui Keir Starmer suferă pierderi masive la alegerile din Marea Britanie. Reform UK obține sute de mandate locale
Externe
Laburiștii lui Keir Starmer suferă pierderi masive la alegerile din Marea Britanie. Reform UK obține sute de mandate locale
Creșterea tarifelor la automobile din UE, amânată de Donald Trump până la 4 iulie
Externe
Creșterea tarifelor la automobile din UE, amânată de Donald Trump până la 4 iulie
Ultima oră
17:18 - A murit actorul Ioan Isaiu. Tragedia s-a petrecut în timpul unor filmări
16:34 - Cupa Mondială 2026. Iranul confirmă participarea la turneul final dar pune condiții
16:06 - Palatul Victoria, iluminat sâmbătă în culorile Uniunii Europene. Ce mesaj a transmis Guvernul de Ziua Europei
16:01 - Tendințe bucătării: Ce culori se poartă și Cum să alegi mobilă de bucătărie modernă
15:43 - Moment simbolic pentru Cristi Chivu și Inter Milan la Vatican. Cum a decurs întâlnirea lui echipei cu Papa Leon al XIV-lea (GALERIE FOTO)
15:35 - Criza globală a poluării se adâncește – Doar 13 țări din lume mai au aer curat
15:14 - Cod galben de inundații în 22 de județe. Ce zone din România sunt cele mai expuse până duminică
14:45 - Peter Magyar a depus jurământul ca prim-ministru și promite o ruptură totală de era Orbán. Cum începe noul capitol politic al Ungariei (FOTO, VIDEO)
13:59 - Nicușor Dan prezintă concluziile consultărilor de la Cotroceni. Cum arată scenariile discutate pentru viitorul guvern
13:24 - Poluarea apelor subterane în Europa ridică semne de alarmă. Unde se situează România în clasamentul calității apei