A murit actorul Ioan Isaiu. Tragedia s-a petrecut în timpul unor filmări

Adrian Teampău
09 mai 2026, 17:18
Ioan Isaiu Sursa foto: Facebook
Ioan Isaiu, apreciatul actor clujean, cunoscut pentru rolurile sale din teatru, televiziune și telenovele românești, a murit la vârsta de 56 de ani. Tragedia s-a petrecut, fulgerător, în timpul unor filmări, din cauza unui infarct.  

Actorul Ioan Isaiu a murit

Potrivit presei locle, tragedia s-a petrecut la București, unde cunoscutul actor se afla pentru o sesiune de filmări. Moartea a survenit fulgerător după ce lui Ioan Isaiu i s-a făcut rău. A fost chemată de urgență o ambulanță, iar paramedicii i-au făcut manevre de resuscitare timp de 50 de minute, conform Știrile Pro Tv. El nu a mai putut fi salvat, cauza morții fiind un infarct miocardic.

Născut în 25 august 1969, la Hunedoara, el a absolvit Teatrul la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în 1995. A fost actor al Teatrul Național Cluj-Napoca în perioada 1995–2001. Ulterior, a revenit pe scena acestui teatru în 2017.  De-a lungul carierei, a interpretat zeci de roluri în spectacole regizate de Gábor Tompa, Tudor Lucanu, Victor Ioan Frunză sau Alexandru Dabija.

Între cele mai recente apariții ale sale s-au numărat spectacolele „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” și „Pietonul aerului”. De asemenea, era implicat în mai multe proiecte noi.

În 1995, a jucat în filmul în filmul „Meșterul Manole”. A devenit cunoscut publicului larg și datorită serialelor de televiziune în care a apărut precum „Iubire și onoare”, „Pariu cu viața”, „Aniela”. De asemenea, a avut apariții în filme, emisiuni TV și producții independente, fiind implicat inclusiv ca scenarist și prezentator.

Colegii de scenă deplâng moartea actorului

Actorul Dan Chiorean, coleg și prieten apropiat al lui Ioan Isaiu la Teatrul Național Cluj-Napoca, a declarat că vestea a fost un șoc. Pentru toți cei care l-au cunoscut moartea actorului reprezintă o mare pierdere.

„Pentru noi e o mare pierdere. Suntem șocați, sunt șocat de evenimentul ăsta. A fost ceva fulgerător, neașteptat. Avusese o premieră acum de curând. Am povestit cu el, eram prieteni de aproape 30 de ani. E cumplit”, a declarat Dan Chiorean, citat de Cluj 24.

Artify Academy Cluj Napoca, instituție în cadrul căreia activa regretatul actor, susținând cursuri de teatru, a transmis un mesaj de condoleanțe pe Facebook.

„Cortina s-a lăsat prea devreme. Ne luăm rămas bun de la domnul Ioan Isaiu, actor și profesor. Îți mulțumim pentru fiecare clipă de inspirație și pentru tot ce ne-ai dăruit pe scenă și în sala de curs. Odihnească-se în pace!”, se arată în mesaj.
