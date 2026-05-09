Acasa » Externe » Donald Trump a stabilit destinația soldaților americani pe care vrea să-i retragă din Germania. Unde vor ajunge cei 5.000 de militari

Adrian Teampău
09 mai 2026, 18:21
Sursa Foto: Hepta - Zuma Press / Mykhaylo Palinchak
  1. Donald Trump a indicat viitoarea destinație
  2. Cum au reacționat oficialii polonezi?

Donald Trump a afirmat că ar putea muta trupele americane din Germania în Polonia. Pentagonul se pregătește să retragă aproximativ 5.000 de soldați, în cursul anului viitor.

Donald Trump a indicat viitoarea destinație

Trupele americane staționate în bazele militare din Germania ar putea fi transferate în Polonia. Donald Trump a spus că este posibil ca cei 5.000 de soldați să aibă ca viitoare destinație Varșovia. El a făcut aceste declarații într-o discuție cu jurnaliștii, subliniind că decizia a fost influențată de relația personală pe care o are cu președintele acestei țări.

„Polonia ar dori acest lucru. (…) Avem o relaţie excelentă cu Polonia. Am o relaţie excelentă cu preşedintele. (…) Îmi place foarte mult de el, aşa că este posibil”, a declarat Trump.

Pentagonul se pregăteşte să retragă aproximativ 5.000 de soldaţi americani din Germania în cursul anului viitor, relatează Politico. Anunțul a fost făcut la începutul acestei luni. Va fi pusă în aplicare, astfel, o ameninţare pe care Trump a făcut-o după ce s-a certat cu cancelarul german Friedrich Merz pe tema războiului cu Iranul.

Germania găzduieşte aproximativ 36.000 de soldaţi americani, reprezentând cea mai mare prezenţă militară din Europa şi a doua ca mărime la nivel mondial, după Japonia. Trump a declarat că ia în considerare retragerea trupelor şi din alte ţări aliate, printre care Italia şi Spania.

Cum au reacționat oficialii polonezi?

Polonia găzduieşte în prezent aproximativ 10.000 de soldaţi americani, potrivit TVP World. Țara, vecină cu enclava rusă Kaliningrad şi cu Belarus, a căpătat o importanţă strategică ridicată pe flancul estic al NATO după invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Donald Trump susține că are o relație apropiată cu președintele polonez Karol Nawrocki. Liderul polonez a declarat că Polonia este pregătită să găzduiască trupele americane retrase din Germania.

Ministrul polonez al apărării şi liderul Partidului Popular Polonez (conservator), Władysław Kosiniak-Kamysz, a salutat declaraţiile lui Trump. La rândul său, ministrul de externe Radosław Sikorski a declarat că forţe americane suplimentare „vor fi binevenite în Polonia”. Aceasta chiar dacă premierul Donald Tusk a avertizat că Varşovia nu ar trebui să „fure” trupe de la aliaţi.

„Alianţa polono-americană este fundamentul securităţii noastre. Polonia este gata să accepte mai mulţi soldaţi americani pentru a consolida flancul estic al NATO şi a oferi o protecţie şi mai bună pentru Europa”, a scris Władysław Kosiniak-Kamysz pe X.

