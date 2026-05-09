Palatul Victoria, iluminat sâmbătă în culorile Uniunii Europene. Ce mesaj a transmis Guvernul de Ziua Europei

Iulia Petcu
09 mai 2026, 16:06
Foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Cum marchează Guvernul Ziua Europei
  2. Ce mesaj transmite Guvernul după 19 ani de apartenență
  3. Care este mesajul pentru perioada următoare

De Ziua Europei, Guvernul României a ales un gest cu încărcătură simbolică pentru a marca apartenența țării la proiectul european. Clădirea Palatul Victoria a fost iluminată sâmbătă în culorile European Union, într-un mesaj care reconfirmă direcția europeană a României.

Executivul a folosit momentul pentru a transmite și un mesaj politic mai amplu despre beneficiile integrării europene și despre responsabilitățile care vin odată cu statutul de stat membru.

Cum marchează Guvernul Ziua Europei

Sediul Guvernului va fi iluminat în albastru și galben, culorile Uniunii Europene, într-o inițiativă menită să sublinieze legătura României cu spațiul comunitar. În mesajul transmis public, reprezentanții Executivului au explicat că gestul merge dincolo de componenta vizuală și transmite un angajament politic clar.

„Prin acest gest simbolic, reconfirmăm apartenenţa noastră la familia europeană şi angajamentul ferm de a apăra în continuare valorile şi principiile europene”, a transmis Executivul, potrivit Digi24.

Ce mesaj transmite Guvernul după 19 ani de apartenență

Autoritățile spun că aproape două decenii de la aderare au adus schimbări vizibile în viața de zi cu zi, de la infrastructură și economie până la oportunități mai mari pentru comunități.

În comunicatul oficial, Guvernul a insistat și asupra valorilor care au stat la baza construcției europene.

„Construită pe fundamentul idealurilor de pace, solidaritate şi dezvoltare economică, a căror relevanţă este şi astăzi puternică, Uniunea rămâne comunitatea noastră care îşi indreaptă eforturile către asigurarea prosperităţii şi securităţii cetăţenilor săi”, arată Guvernul.

Care este mesajul pentru perioada următoare

Executivul susține că Uniunea Europeană traversează provocări importante, iar statele membre trebuie să rămână implicate în proiectul comun.

„Uniunea este un proiect comun în continuă dinamică şi supus provocărilor. Ca parte a Uniunii Europene, avem o resposabilitate pentru cetăţenii noştri, să rămânem dedicaţi efortului comun pentru o Europă unită, o economie mai competitivă şi un continent mai sigur. O Uniune care ascultă vocea oamenilor şi care garantează un viitor mai bun pentru generaţiile ce vor veni. La mulţi ani tuturor cetăţenilor europeni! La mulţi ani, Uniunea Europeană La mulţi ani, România!”, scrie în comunicat.

