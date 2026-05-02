Astrologul a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii , predicțiile astrale pentru săptămâna 3 – 9 mai 2026. Invitatul Alinei Bădic a fost Sorin Lucaci.

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Poate exista o veste care vă perturbă mai mult decât trebuie. Elementul salvator vine de la o persoană care are încredere în dvs.. Berbecii trebuie să înțeleagă ce li se pare în neregulă în plan personal, care este vestea tulburătoare și care e persoana care vine spre ei să-i ajute, astfel încât ei să poată lua decizia potrivită la momentul potrivit.

Taur

Taurii sunt foarte sensibili în această perioadă. Mare atenție ce ”cadouri”, la figurat, vi se fac. Pot fi persoane care vin cu intenții rele în această perioadă către dvs. Nativii Taur trebuie să identifice aceste persoane. Este o Lună Plină care chiar inflamează dușmanii. Deci dușmanii se arată. Elementul salvator este legat de energiile care vă duc în zona dvs de echilibru. Adică apreciați toate acele persoane care vă fac să vă simțiți fericiți cu adevărat, pe care le simțiți cu sufletul alături de dvs, le simțiți că vă doresc binele.

Gemeni

Există o perioadă, în viitorul apropiat, în care Gemenii vor întâlni persoane ce vor juca un rol foarte important în viața lor. Și încercați să identificați aceste persoane, pentru că ele vin într-o forță. Cineva va apărea și vă va oferi foarte multe soluții. Nu vorbim neapărat despre parteneriatul bărbat-femeie. Pot fi Gemeni care sunt în relații consistente de cuplu și nimeni nu le va pune în pericol acest lucru. Dar poate să apară o persoană paternă, o persoană maternă, o persoană mai în vârstă care să vină foarte protectoare către dvs.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Trebuie să sesizați orice lucru care trebuie îmbunătățit legat persoanele apropiate, iar zona salvatoare și elementul salvator vine de la o relaționare cu oameni care sunt foarte puternici din punct de vedere emoțional și spiritual. Deci nativii Rac trebuie să înțeleagă, trebuie să identifice neregulile din viața lor și, de asemenea, să înțeleagă de unde poate să vină salvarea. Adică salvarea trebuie să vină dintr-o zonă în care faceți ceva cu foarte multă bucurie. Găsiți ce vă face plăcere să faceți. Și alături de cine, desigur.

Leu

Leii s-ar putea să identifice, dar foarte, foarte clar un lucru care le-a făcut rău la un moment dat, cum se spune, o rană. Cu Saturn și Neptun în ultimii 2-3 ani pe Casa Scorpionului, pentru Lei s-au activat niște răni, iar acum această rană, care nu îi lasă să fie fericiți cu adevărat, va înfrunta salvarea, elementul salvator, emoțiile și sentimentele care vindecă tot. Deci Leii pot vindeca ceva care le-a făcut foarte mult rău în ultimii 2-3 ani. Se întâmplă ceva, aveți o revelație, visați ceva, simțiți! Nu știu ce se va întâmpla, dar este un soi de revelație atât de puternică, încât Leii își dau seama că, de fapt, a fost la îndemâna lor tot timpul să vindece această rană.

Fecioară

Nativii Fecioară au o șansă foarte puternică, cu această aglomerare planetară, să înțeleagă că, în momentul în care ieși din iubire, ai pierdut tot. Deci nu poți critica iubirea, nu poți să pui la îndoială iubirea, iar elementul salvator este următorul: încearcă să pui problema corect pentru că, de foarte multe ori, noi avem această tentație atunci când lucrurile nu ies cum vrem noi… Dar tocmai din aceste situații să înveți să devii mai puternic și lucrurile apoi să se regleze. Puneți problema corect, în sensul în care nu mai criticați nimic, dar deveniți mai puternici și aveți o atitudine foarte constructivă.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător, în săptămâna 3 – 9 mai

Balanță

S-ar putea ca nativii Balanță să spună în această perioadă: ”nu am nevoie de nimic, nu îmi trebuie nimic”. Dar vine o persoană care te iubește cu adevărat și ea știe că chiar și atunci când tu spui ”nu am nevoie de nimic”, tu ai nevoie de ceva. Mesajul pentru nativii Balanță este să identifice ce persoane din jurul lor le simt durerea, supărarea, nevoile chiar dacă nu sunt exprimate.

Scorpion

Pentru nativii Scorpion este acum acest ”tigru” care trebuie identificat. Eo combinație de tensiune cu ceva care se pune în mișcare și te vrea și pe tine în mișcarea respectivă. Unii se vor pune în mișcare profesional, alții în plan personal, alții vor dovedi o luptă spirituală greu de dus. O să spui la un moment dat: ”gata, deci m-am săturat de slăbiciunea asta mea, deci chiar nu mai suport, vreau să termin odată cu slăbiciunea asta”. Și veți vedea foarte multe persoane care învie din morți. La figurat, desigur. Iar elementul salvator e să-ți spui: „Am înțeles cu adevărat cine sunt!”.

Săgetător

Pentru ei, Lună Plină vorbește foarte intens despre lucruri pe care nu le-au făcut la timp și care trebuie făcute. Identificați lucrurile care vi se adresează, dar la care nu participați, deși ar trebui. Dacă tu nu ești interesat de ceva, nu înseamnă că nu ți se adresează. Poate tu nu ești interesat de latura spirituală sau invers, de latura intelectuală sau de latura materială. Dar lucrul acela ți se adresează. Și acum Universul devine foarte explicit. Ce înseamnă ți se adresează? Că tu simți în inima ta, în sufletul tău, că lucrul acela răscolește ceva pe undeva. Această lună plină cu siguranță răscolește ceva și vine cu o sugestie.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

”Elementul întunecat” ține de frica de lucrurile pe care nativii Capricorn nu vor să le privească în față, pentru că la un moment dat i-au sfidat. Există ceva care îl domină pe puternicul saturnian Capricorn. Ce este acest element care domină puternicul saturnian Capricorn? Acum depinde de fiecare. Identificați zona în care ați suferit cel mai mult sau a fost cel mai mult frică de ceva și alegeți lumina, adică încercați să dominați zona aceea de întuneric.

Vărsător

Apare un mentor, un profesor, o persoană care se va ocupa direct de problema dumneavoastră. Trebuie identificată problema. Luna activează și cotidianul foarte mult, adică tot felul de certuri, de supărări din acestea care poate sunt minore, dar destabilizează foarte mult. Nu știu, o persoană care este obraznică pe stradă sau cineva care țipă la tine din senin și te destabilizează Luna Plină va răscoli și ea ceva, va scoate la iveală ceva. Vărsătorii acum trebuie să pună problema altfel. Să găsească și un mentor, un profesor care să îi ajute.

Pești

Peștii sunt solicitați, dar nu înțeleg foarte bine ce trebuie să facă. Vom vedea mulți nativi Pești care simt așa ca o greutate zilele acestea, parcă le-ar vorbi cineva, dar nici nu aud bine cine le vorbește. Vor să știe ce misiune li se încredințează. Misiunea poate să fie să crești un copil, să ajuți un bătrân, să ajuți oameni în general, să scrii o carte, să renovezi o biserică sau mai știu eu ce. În zona aceasta nativii Pești primesc o misiune. Și această seară oferă revelație, adică practic în această seară tu chiar înțelegi care este misiunea care ți se adresează. Este foarte frumos.