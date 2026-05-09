Criza globală a poluării se adâncește – Doar 13 țări din lume mai au aer curat

Un mediu curat a ajuns să fie o nevoie esențială pentru toți, având ca scop protejarea sănătății oamenilor. În prezent, poluarea este o preocupare serioasă, mai ales în orașe și în jurul acestora. Acum standardele de calitate ale aerului sunt depășite în 13 țări din lume și în numeroase orașe din Europa. Compania elvețiană IQAir, care este specializată în monitorizarea poluării, a făcut o analiză din acest punct de vedere în 9.446 de orașe, din 143 de teritorii, regiuni și țări. Doar Islanda, Estonia și Andorra fac parte din categoria țărilor care nu au depășit limita anuală recomandată pentru PM2.5 de OMS, de 5 µg/m³.

Oamenii de știință spun că fumul incendiilor de vegetație contribuie mult la degradarea aerului pe care oamenii îl respiră. Particulele de suspensie PM2.5 de la fum sunt mai periculoase decât alte forme de poluare. Acestea se pot depune în plămâni și în fluxul de sânge, provocând tuse, lăcrimare și mâncărimi oculare pe termen scurt, dar și boli grave la oameni pe termen lung. Ele pot cauza boli de plămâni, boli respiratorii, boli cardiace, cancer și alte afecțiuni cronice. Cei mai vulnerabili sunt bătrânii, copiii, femeile însărcinate și cei care lucrează în aer liber.

Poluarea aerului este cauzată și de fumul de eșapament al mașinilor din orașe. Noi boli sunt acum asociate cu smogul – o poluare caracterizată printr-un amestec de fum, ceață și gaze toxice. S-a constatat faptul că bolile legate de poluare sunt mult mai răspândite decât se credea anterior. Mii de decese pe an sunt atribuite poluării cu particule fine sau cu dioxidul de azot. S-a descoperit chiar o legătură între particulele fine în suspensie și spitalizările pentru diabet, boli respiratorii, boli cardiovasculare și alte afecțiuni.

În plus, cantități uriașe de praf, polen, spori de mucegai, acarieni și păr de animale de companie se acumulează în locuințe, iar acestea sunt cauze ale astmului, bronșitei și alergiilor. În locuințe respirăm și alți agenți care ne afectează sănătatea, precum: dioxid de azot, monoxid de carbon, formaldehidă, compuși organici volatili. Acești poluanți provin din mobilier, vopseaua de pe pereți, materialele de construcție ale locuințelor, substanțele chimice utilizate pentru igiena personală și curățenie.

Modelele de purificatoare moderne cu filtre HEPA și carbon activ sunt cele mai eficiente pentru eliminarea fumului de țigară din locuință și pentru purificarea aerului din interior. Clasa HEPA H13 este ideală pentru a elimina particulele fine din locuință și polenul de ambrozie. În plus, mirosurile se atenuează rapid în locuință, după doar câteva ore.

Modelele de purificatoare moderne cu filtre HEPA și carbon activ sunt cele mai eficiente pentru eliminarea fumului de țigară din locuință și pentru purificarea aerului din interior. Filtrele HEPA sunt capabile să blocheze polenul, mucegaiul, acarienii, eliminând cel puțin 99,95% din particulele din aer. Purificatoarele de aer cu cărbune activ absorb moleculele responsabile de mirosurile neplăcute, eliberând apoi un flux de aer mai sănătos. De asemenea, filtrele fotocatalitice, cu dioxid de titan și raze ultraviolete, elimină agenții organici, bacteriile și virusurile din încăpere.

Pentru a obține un aer curat în locuința ta, trebuie să iei în considerare dimensiunea zonei pe care dorești să o purifici. Filtrele HEPA sunt cele mai bune pentru locuință, ele fiind mai eficiente în captarea particulelor solide decât filtrele de carbon activ, care sunt specializate pe absorbția gazelor și a mirosurilor. Cele mai indicate produse sunt acelea silențioase, cu mai multe viteze de funcționare și cu modul nocturn necesar pentru a minimiza zgomotul în timpul nopții.