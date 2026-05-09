Ungaria trăiește unul dintre cele mai importante momente politice din ultimele decenii, după victoria surprinzătoare a lui Péter Magyar și a partidului său, Tisza. Jurământul depus sâmbătă în clădirea Parlamentului de la Hungarian Parliament Building nu a însemnat doar schimbarea unui premier, ci începutul unei tranziții politice care promite să redefinească direcția țării.

Cum a început noua eră politică la Budapesta

Ceremonia de învestire desfășurată sâmbătă a avut o încărcătură politică evidentă, iar fiecare detaliu a transmis mesajul unei rupturi față de perioada Orbán. Noul premier a ajuns la conducerea țării la doar câteva săptămâni după un rezultat electoral care a surprins Europa și a zdruncinat unul dintre cele mai stabile sisteme de putere din regiune.

În ultimele zile, și-a mobilizat susținătorii inclusiv prin mesaje publicate pe rețelele sociale, prezentând victoria ca pe un moment istoric pentru țară.

„Vom trece pragul schimbării de regim cu o petrecere grandioasă. Veniţi şi invitaţi-vă familia şi prietenii!”, a scris Peter Magyar pe reţelele sociale, relatează Adevărul.

🇭🇺 With crowds gathering outside Budapest’s Parliament building to cheer the regime change, the new parliament is first inaugurated, followed by a vote electing Péter Magyar as Prime Minister of Hungary. 📸 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs)

Ce simboluri marchează ruptura de era Orbán

Primele decizii anunțate de noua administrație transmit clar intenția de repoziționare a Ungariei în raport cu Europa și cu propriile instituții democratice.

Steagul Uniunii Europene va reveni pe fațada Parlamentului, după ce fusese îndepărtat în 2014, iar noua majoritate pregătește schimbări și în structura conducerii legislative, scrie . Pentru prima dată, un politician rom va ocupa funcția de vicepreședinte al Adunării Naționale, iar reprezentarea femeilor în Parlament atinge un nivel record pentru perioada postcomunistă.

În paralel, Magyar a promis suspendarea unor programe din media publică, schimbarea unor oficiali numiți în timpul vechii administrații și investigarea modului în care au fost folosiți bani publici în ultimii ani.

On this historic 🇪🇺, and the members of the Tisza Party have officially arrived at the Hungarian Parliament to take their oaths and form the new government. What a wonderful day for Hungary, Europe, and democracy. 🙏🏼🇭🇺🕊️ 📹 István Kapitány — Tibor M. Kalman (@kalmantibs)

Ce așteaptă oamenii de la noul premier

În orașe precum Győr, schimbarea politică a fost primită cu speranță, dar și cu un realism construit după ani de tensiuni economice și sociale.

„Scuzaţi-mi limbajul, dar a dat-o în bară în ultimii ani”, spune Tamás, în vârstă de 45 de ani, din Győr. El spune că susținerea pentru fostul guvern s-a erodat treptat, pe fondul degradării serviciilor publice.

„Spitalele sunt într-o stare foarte proastă, de exemplu, iar şcolile nu sunt chiar la zi. Aşa că avem nevoie de multe schimbări”, spune Tamas.

Pentru mulți alegători, creșterea costului vieții și inflația ridicată au accelerat dorința de schimbare. „Starea de spirit a fost mult mai bună. Chiar şi aici, unde sunt mulţi susţinători ai Fidesz”, arată Zsuzsi.

Nu toți ungurii privesc schimbarea cu optimism

Victoria lui Magyar nu a eliminat automat temerile construite în anii dominați de discursul naționalist și de retorica anti-Bruxelles.

„Toţi cei pe care îi cunosc sunt speriaţi”, spune Gabi, în vârstă de 56 de ani.

„Ursula von der Leyen poate fi foarte ameninţătoare”, spune ea, refuzând să dea mai multe detalii. „Iar oamenii se simt nesiguri pentru că Péter Magyar este atât de arogant, încât va eşua”, prezice ea.

Cât de puternică rămâne moștenirea lui Orbán

Pentru mulți tineri, influența vechii puteri încă se simte în viața de zi cu zi, chiar dacă rezultatul alegerilor a schimbat raportul politic.

„Această propagandă repetitivă a fost într-adevăr eficientă în anumite privinţe”,spune Dávid, în vârstă de 25 de ani. „A devenit o religie. Nu era deloc sănătos”, adaugă tânărul. „Aici politica afectează fiecare detaliu al vieţii tale”, spune el. „Uneori era cu adevărat devastator. Sper că după câţiva ani acest lucru va începe să dispară”, spune David.

În campanie, Péter Magyar și-a construit mesajul direct împotriva fostului lider. „A trebuit să luptăm împotriva unui alt fel de mafie în Ungaria”, a spus el.

„Scheletele ies din dulap”, crede Gèza, în vârstă de 64 de ani. „Bănuiam asta, dar acum totul este scos la iveală”, spune el.