Cod galben de inundații în 22 de județe. Ce zone din România sunt cele mai expuse până duminică

Iulia Petcu
09 mai 2026, 15:14
Inundații Sursa B1TV
Cuprins
  1. Ce avertizare au emis hidrologii pentru următoarele ore
  2. Care sunt județele unde riscul este mai ridicat
  3. Ce trebuie să urmărească localnicii în următoarele ore

Hidrologii au extins avertizările de vreme severă, după ce cantitățile mari de apă acumulate în ultimele ore au crescut riscul de inundații în mai multe regiuni ale țării. Noua atenționare emisă sâmbătă vizează râuri din 22 de județe și rămâne în vigoare până duminică, la ora prânzului.

Ce avertizare au emis hidrologii pentru următoarele ore

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a actualizat sâmbătă atenționarea transmisă anterior și a instituit un Cod galben de inundații valabil de la ora 12:00 până duminică, la aceeași oră.

Specialiștii spun că principalele pericole sunt legate de scurgeri importante pe versanți, formarea torenților, creșteri rapide de debite pe pâraie și apariția unor viituri locale pe râurile mici, mai ales în zonele deja afectate de precipitații consistente.

„Atenţionarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Sibiu şi Braşov”, au transmis hidrologii.

Care sunt județele unde riscul este mai ridicat

Potrivit hidrologilor, cele mai sensibile zone rămân în centrul țării, unde județele Sibiu și Brașov sunt monitorizate atent din cauza posibilității apariției unor viituri rapide.

Pe lista județelor aflate sub Cod galben se mai regăsesc Bistrița-Năsăud, Harghita, Mureș, Alba, Covasna, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Gorj, Dolj și Olt.

Avertizarea se extinde și spre nord-estul și estul țării, unde mai multe râuri mici pot avea reacții rapide după ploile din ultimele zile.

Sunt vizate cursuri de apă din județele: Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Vaslui, Iași, Galați, Botoșani și Mehedinți, relatează stiripesurse.ro.

În aceste zone, hidrologii urmăresc în special râurile din bazinele Someșului Mare, Târnavei Mari, Oltului, Argeșului, Moldovei, Bistriței, Trotușului, Bârladului și Jijiei, unde nivelurile pot crește rapid.

Ce trebuie să urmărească localnicii în următoarele ore

Specialiștii atrag atenția că fenomenele prognozate pot apărea brusc, mai ales în apropierea versanților, pe cursurile mici de apă sau în zonele unde terenul este deja saturat.

Autoritățile recomandă monitorizarea constantă a avertizărilor oficiale, evitarea traversării cursurilor de apă umflate și atenție sporită în localitățile aflate în apropierea râurilor cu debite fluctuante.

