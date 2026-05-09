România intră într-o nouă etapă de negocieri politice, după căderea Guvernului și după primele consultări organizate la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan spune că direcția politică a țării rămâne clară, iar formarea unui nou executiv pro-occidental este doar o chestiune de timp.

Declarațiile au venit sâmbătă, 9 mai, în contextul mesajului transmis de Ziua Europei, moment în care șeful statului a abordat și negocierile pentru viitorul guvern.

Ce au arătat primele consultări de la Cotroceni

După mai multe întâlniri cu liderii partidelor considerate pro-occidentale și cu reprezentanții minorităților naționale, președintele spune că prima rundă de discuții a clarificat pozițiile cu care fiecare formațiune intră la masa negocierilor.

susține că dialogul a oferit o imagine mai precisă asupra limitelor politice, dar și asupra spațiului real de compromis dintre partidele chemate să construiască noua majoritate.

„Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanți ai minorităților naționale. Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partide le are și cu care vine la negocierea care începe”, a declarat președintele.

Pe ce variante se vor concentra negocierile

a explicat că, după primele consultări, au început să se contureze mai multe formule politice care pot fi analizate în perioada următoare.

Președintele nu a oferit detalii despre aceste variante, însă a transmis că dialogul politic va continua exclusiv pe scenariile considerate viabile.

„Există, deci, niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii”, a spus Nicușor Dan.

Cât de clară este direcția viitorului executiv

În ciuda negocierilor încă deschise, președintele spune că orientarea strategică a viitorului cabinet nu reprezintă un subiect de dispută între partidele implicate.

„Reafirm, România va avea un pro-occidental, într-un termen rezonabil”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că există deja consens asupra unor dosare majore pentru statul român. „Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României, asumată”, a spus președintele.

Care va fi primul obiectiv pentru noul guvern

Potrivit șefului statului, viitorul executiv nu va avea doar o misiune politică, ci și una administrativă cu termen clar.

„În sensul ăsta, guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca, până în toamnă, să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027”, a afirmat Nicușor Dan.

Negocierile au loc după demiterea fostului executiv prin moțiune de cenzură, iar liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților au trecut deja, pe rând, prin discuții informale la Cotroceni.