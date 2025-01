Dăianu (Consiliul Fiscal): Indexarea pensiilor din septembrie, o fantezie / Cred că se va ajunge și la reducerea unor cheltuieli de capital, că anul trecut au crescut copios (VIDEO)

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, crede că indexarea pensiilor cu inflația din septembrie e pură fantezie. Acesta a susținut că prevederile așa-numitei Ordonanțe „trenuleț” nici vorbă să rezolve , așa că pur și simplu nu există spațiu de manevră pentru indexare.

Dăianu a mai atras atenția că impactul recalculării pensiilor va fi anul acesta mult mai mare decât anul trecut, deoarece în 2024 recalcularea a intrat în vigoare abia din septembrie, or de acum ea se va aplica pe tot anul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Dăianu, despre indexarea pensiilor

„Eu zic că a gândi că poți să ai o indexare din septembrie anul acesta e o fantezie. Deci, după evaluările noastre, această Ordonanță trenuleț, care a înghețat salariile bugetarilor și a adus o nonindexare a pensiilor, nu rezolvă ecuația aducerii deficitului de la 8,6 la 7%. Având în vedere, repet, faptul că-n 2025 impactul anualizat al recalcultării pensiilor e mult mai mare decât ce s-a simțit în 2024. Deci e o formulare: pas cu pas… Nu vor exista pași în 2025 că n-ai cum să-i faci.

Iar posibilitatea de a acorda unele one-off-uri, ajutoare temporare pentru cei care au pensii foarte mici, se poate încerca, dar trebuie să vedem construcția bugetului. (…)

S-ar mai putea să fie reduse, și eu cred că va fi inevitabil, unele cheltuieli de capital, pentru că în 2024 acestea au crescut copios. Erau programate cred că în jur de 40 de miliarde și au crescut la peste 60 de miliarde de lei cheltuielile de capital. E drept, a fost an electoral, dar aici sunt și cheltuielile militare. Va trebui să se opereze cum s-a făcut în anii precedenți. Nu e spațiu de manevră, din contră, e nevoie de unele măsuri în plus”, a explicat Daniel Dăianu, pentru B1 TV.

Ce au spus PSD-iștii despre indexarea pensiilor

Reacția vine în contextul în care PSD-iștii au invocat posibilitatea indexării pensiilor din septembrie, dacă bugetul, spun ei, o va permite.

„Am stabilit, cum am promis înainte de votul din Parlament, că vom veni la pensiile mici și medii, până la începutul acestui an, cu o suplimentare și o majorare de tip one off, până vom vedea execuția bugetară la prima rectificare, când se va analiza dacă (…) bugetul de stat își permite indexarea din septembrie”, , miercuri, premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD.

Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, : „Sigur că trebuie să ne uităm la buget înainte, dar sunt convins că pe o creștere de încasări, pe o restructurare a statului și eficientizare a costurilor statului, ceea ce probabil s-a discutat și azi, vom găsi resursa necesară pentru acest lucru”.