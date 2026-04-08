Țara din Europa în care cei mai mulți români au ales să obțină cetățenia este . Peste 14.800 de români au primit documente italiene.

De ce Italia rămâne principala țara din Europa aleasă de români

Statul italian a oferit cele mai multe oportunități de integrare legală, fiind urmat în clasament de Germania și Spania.

În Germania, peste 8.600 de români au depus jurământul, în timp ce autoritățile spaniole au acordat cetățenie pentru aproximativ 7.500 de persoane provenite din țara noastră, potrivit .

De ce România acordă tot mai puține cetățenii

În timp ce românii obțin rapid acte în străinătate, România a redus cu aproape 70% numărul cetățeniilor acordate străinilor. De la peste 12.000 de aprobări emise în anii trecuți, autoritățile române au mai acordat doar 4.000 de cetățenii în 2024. Această scădere bruscă a fost provocată de descoperirea unor fraude prin care cetățeni ruși obțineau ilegal identitate românească.

Din acest motiv, regulile de verificare au devenit extrem. Majoritatea celor care mai primesc cetățenia română sunt din Republica Moldova și Ucraina, dar procesele de verificare durează acum mult mai mult.

Cum reușesc românii să ocupe un loc fruntaș în orice țara

La nivelul întregii Uniuni Europene, peste 1,2 milioane de persoane au primit cetățenie în ultimul an. Românii se află pe locul cinci în topul naționalităților care au beneficiat de aceste decizii, după sirieni, marocani, albanezi și turci. Chiar dacă Germania a acordat cele mai multe cetățenii în total la nivel european, Italia rămâne țara din Europa cea mai importantă pentru cetățenii noștri.

În timp ce Suedia integrează foarte rapid rezidenții străini, state precum Bulgaria sau Lituania au cele mai mici rate de acordare a actelor. Totuși, mii de români continuă să depună eforturi pentru a deveni cetățeni cu drepturi depline într-o țara din Europa mai prosperă, căutând siguranța unui viitor mai bun.