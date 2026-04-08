B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Traian Avarvarei
08 apr. 2026, 16:22
Oana Țoiu (USR), ministra de Externe. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Costurile cu transportul sigur în strâmtoarea Ormuz se pot reflecta în prețurile la pompă
  2. Ce propunere controversată a făcut Iranul și de ce nu poate fi acceptată

Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, a declarat că în acest moment există doar un acord temporar de încetare a focului în Iran, pentru a permite negociatorilor să ajungă la un acord pe termen lung. Următoarea discuție va avea loc pe 10 aprilie. Ministra a vorbit și despre negocierile ca strâmtoarea Ormuz să fie din nou o cale navigabilă sigură.

„În acest moment avem un acord temporar, vorbim de o încetare temporară a focului pentru a permite negociatorilor să ajungă la un acord, cum îl numim noi, sustenabil, un acord care se poată să se mențină în timp. Următoarea întâlnire o să aibă loc pe 10 aprilie. Atât partenerii noștri din SUA, cât și partenerii din Orientul Mijlociu știu și disponibilitatea României și a Uniunii Europene de a participa la acest efort. Vom relua discuțiile după această primă întâlnire între negociatori”, a declarat Oana Țoiu, în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Costurile cu transportul sigur în strâmtoarea Ormuz se pot reflecta în prețurile la pompă

Ministra a vorbit apoi despre costurile pentru menținerea navigației sigure pe Ormuz: „Noi avem acum un format similar Coaliției de voință, suntem 40 de țări parte a acestei discuții. (…) Formatul implică coordonare privind sancțiunile inetrnaționale ca instrument de presiune asupra Iranului pentru a se așeza la masa negocierilor pe de-o parte și, pe de altă parte, angajamente care sunt discutate și pe linie militară, dar vorbim exclusiv de angajamente defensive, pentru a păstra siguranța în Strâmtoarea Ormuz, odată ce e finalizat conflictul armat. Acest lucru e necesar și pentru a diminua costul de asigurare care se reflectă apoi în costul petrolului și în costul benzinei și a motorinei”.

Aceasta a precizat apoi că va exista chiar și pe un an întreg un risc perceput privind navigarea prin strâmtoare și „atunci trebuie să ne coordonăm pentru diminuarea prețurilor aferente tranzitului prin strâmtoare”.

Ce propunere controversată a făcut Iranul și de ce nu poate fi acceptată

„Un alt lucru foarte important față de punctele pe care le-a cerut Iranul în acest moment este sincronizarea între noi la nivel internațional, astfel încât niciuna dintre țări să nu accepte o propunere care privește taxe dedicate pentru trecere sau negocieri separate cu fiecare țară în parte. Trebuie să ne întoarcem la aceste principii de bază ale Dreptului internațional, și anume libera trecere prin strâmbtoare fără taxe adiționale, fără negocieri diferențiate.

Iranul în acest moment a propus ca fiecare navă să fie acompaniată de nave militare iraniene. Acest lucru este diferit de felul în care ne uităm la… deblocarea strâmtorii Ormuz, iar pe termen mediu și lung trebuie să fie o cale navigabilă liberă, fără taxe adiacente, fără să depindă de însoțirea militară a navelor iraniene”, a mai declarat ministra Oana Țoiu.

Tags:
Ultima oră
16:40 - Checklist pentru 2026: Cum să îți organizezi protecția casei și a familiei cu efort minim
16:28 - Taxa pe coletele din afara UE aduce milioane la buget. Cum influențează noua măsură cumpărăturile online
16:01 - Descoperire macabră pe o pajiște din Austria. Soția unui pensionar a trăit șocul vieții când a plecat să își caute bărbatul
15:58 - Programul supermarketurilor de Paște 2026: Cum vor funcționa Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș
15:56 - Războiul din Orientul Mijlociu. Pete Hegseth transformă armistițiul cu Iranul într-o „victorie istorică”
15:52 - Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată
15:41 - Naba Salem, sechestrată și bătută în timp ce era însărcinată. Drama neștiută a fostei ispite de la „Insula Iubirii”
15:28 - Cum circulă metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026
15:24 - Iranul a redeschis Strâmtoarea Ormuz. Primele nave au tranzitat zona după încheierea armistițiului
15:22 - Omagiul lui Dan Negru pentru Mircea Lucescu. Reacția neașteptată a prezentatorului: „E fake news că a murit!”