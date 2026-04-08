Programul supermarketurilor de Paște 2026: Cum vor funcționa Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș

Ana Maria
08 apr. 2026, 15:58
Cuprins
  1. Care este programul Kaufland de Paște 2026
  2. Cum funcționează magazinele Lidl de Paște
  3. Ce program are Penny în perioada Paștelui
  4. Programul supermarketurilor de Paște 2026. Când sunt deschise magazinele Auchan
  5. Ce program are Profi de Paște
  6. Programul supermarketurilor de Paște 2026. Cum vor funcționa magazinele Carrefour
  7. Ce trebuie să știi despre programul La Cocoș
  8. Cum vor funcționa magazinele Mega Image
  9. Programul supermarketurilor de Paște 2026. Când revine programul normal

Programul supermarketurilor de Paște 2026. Tot mai mulți români caută din timp programul magazinelor pentru Paște 2026, pentru a evita aglomerația din zilele premergătoare sărbătorii. Marile lanțuri de retail din România au anunțat deja orarul special, adaptat perioadei.

În general, magazinele vor avea program extins înainte de Paște, apoi urmează ca în Sâmbăta Mare să închidă mai devreme, iar în prima zi de Paște majoritatea magazinelor să fie închise.

Care este programul Kaufland de Paște 2026

Magazinele Kaufland vor avea program prelungit înainte de sărbători, pentru a face față numărului mare de clienți.

  • 11 aprilie (Sâmbăta Mare): program redus, până în jurul orei 18:00
  • 12 aprilie (Paște): închis
  • 13 aprilie: program scurt

Cum funcționează magazinele Lidl de Paște

Și Lidl va avea un program similar:

  • înainte de Paște: program extins
  • 11 aprilie: închidere mai devreme, în jurul orei 18:00
  • 12 aprilie: închis
  • 13 aprilie: închis

Ce program are Penny în perioada Paștelui

Penny a anunțat un calendar detaliat:

  • 1 – 2 aprilie: program normal
  • 3 – 4 aprilie: 07:00 – 22:00
  • 5 aprilie: 08:00 – 21:00
  • 6 – 10 aprilie: 07:00 – 22:00
  • 11 aprilie: 07:00 – 18:00
  • 12 aprilie: închis
  • 13 aprilie: 10:00 – 18:00

Programul supermarketurilor de Paște 2026. Când sunt deschise magazinele Auchan

Magazinele Auchan vor funcționa astfel:

  • 10 aprilie: program normal
  • 11 aprilie: program redus (până la 18:00 – 19:00)
  • 12 aprilie: închis
  • 13 aprilie: închis sau program redus

Ce program are Profi de Paște

Profi va avea următorul program:

  • 11 aprilie: închidere în jurul orei 19:00
  • 12 aprilie: închis
  • 13 aprilie: 10:00 – 18:00

Programul supermarketurilor de Paște 2026. Cum vor funcționa magazinele Carrefour

Pentru Carrefour, programul este similar:

  • 10 aprilie: program normal
  • 11 aprilie: până în jurul orei 18:00
  • 12 aprilie: închis
  • 13 aprilie: program redus sau închis

Ce trebuie să știi despre programul La Cocoș

La Cocoș a anunțat:

  • 6 – 10 aprilie: 07:30 – 21:30
  • 11 aprilie: 07:30 – 16:00
  • 12 aprilie: închis
  • 13 aprilie: 10:00 – 18:30

Cum vor funcționa magazinele Mega Image

Magazinele Mega Image vor avea:

  • 10 aprilie: program normal
  • 11 aprilie: închidere în jurul orei 18:00
  • 12 aprilie: închis
  • 13 aprilie: program redus sau închis

Programul supermarketurilor de Paște 2026. Când revine programul normal

Majoritatea supermarketurilor vor reveni la programul obișnuit începând cu 14 aprilie 2026, însă orarul poate varia în funcție de magazin și localitate, potrivit Antena 3 CNN.

În fiecare an, în zilele dinaintea Paștelui, magazinele sunt extrem de aglomerate, mai ales în marile orașe. De aceea, este recomandat ca achizițiile să fie făcute din timp, pentru a evita cozile și lipsa anumitor produse.

