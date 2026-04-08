Programul supermarketurilor de Paște 2026. Tot mai mulți români caută din timp programul magazinelor pentru Paște 2026, pentru a evita aglomerația din zilele premergătoare sărbătorii. Marile lanțuri de retail din România au anunțat deja orarul special, adaptat perioadei.
În general, magazinele vor avea program extins înainte de Paște, apoi urmează ca în Sâmbăta Mare să închidă mai devreme, iar în prima zi de Paște majoritatea magazinelor să fie închise.
Care este programul Kaufland de Paște 2026
Magazinele Kaufland vor avea program prelungit înainte de sărbători, pentru a face față numărului mare de clienți.
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): program redus, până în jurul orei 18:00
- 12 aprilie (Paște): închis
- 13 aprilie: program scurt
Cum funcționează magazinele Lidl de Paște
Și Lidl va avea un program similar:
- înainte de Paște: program extins
- 11 aprilie: închidere mai devreme, în jurul orei 18:00
- 12 aprilie: închis
- 13 aprilie: închis
Ce program are Penny în perioada Paștelui
Penny a anunțat un calendar detaliat:
- 1 – 2 aprilie: program normal
- 3 – 4 aprilie: 07:00 – 22:00
- 5 aprilie: 08:00 – 21:00
- 6 – 10 aprilie: 07:00 – 22:00
- 11 aprilie: 07:00 – 18:00
- 12 aprilie: închis
- 13 aprilie: 10:00 – 18:00
Programul supermarketurilor de Paște 2026. Când sunt deschise magazinele Auchan
Magazinele Auchan vor funcționa astfel:
- 10 aprilie: program normal
- 11 aprilie: program redus (până la 18:00 – 19:00)
- 12 aprilie: închis
- 13 aprilie: închis sau program redus
Ce program are Profi de Paște
Profi va avea următorul program:
- 11 aprilie: închidere în jurul orei 19:00
- 12 aprilie: închis
- 13 aprilie: 10:00 – 18:00
Programul supermarketurilor de Paște 2026. Cum vor funcționa magazinele Carrefour
Pentru Carrefour, programul este similar:
- 10 aprilie: program normal
- 11 aprilie: până în jurul orei 18:00
- 12 aprilie: închis
- 13 aprilie: program redus sau închis
Ce trebuie să știi despre programul La Cocoș
La Cocoș a anunțat:
- 6 – 10 aprilie: 07:30 – 21:30
- 11 aprilie: 07:30 – 16:00
- 12 aprilie: închis
- 13 aprilie: 10:00 – 18:30
Cum vor funcționa magazinele Mega Image
Magazinele Mega Image vor avea:
- 10 aprilie: program normal
- 11 aprilie: închidere în jurul orei 18:00
- 12 aprilie: închis
- 13 aprilie: program redus sau închis
Programul supermarketurilor de Paște 2026. Când revine programul normal
Majoritatea supermarketurilor vor reveni la programul obișnuit începând cu 14 aprilie 2026, însă orarul poate varia în funcție de magazin și localitate, potrivit Antena 3 CNN.
În fiecare an, în zilele dinaintea Paștelui, magazinele sunt extrem de aglomerate, mai ales în marile orașe. De aceea, este recomandat ca achizițiile să fie făcute din timp, pentru a evita cozile și lipsa anumitor produse.