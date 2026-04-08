Interviul lui Mircea Lucescu pentru The Guardian. Era cu două săptămâni înainte de meciul cu Turcia. Ce spunea regretatul antrenor în ceea ce avea să fie ultimul său interviu

Într-un interviu dat pentru , dat cu două săptămâni înainte de meciul cu Turcia, Mircea Lucescu a vorbit depre tot ce l-a apăsat. Și atunci înainte de meciul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială, dar și înainte, pe tot drumul spre Campionatul Mondial. Un drum pe care l-a parcurs, cu bune și cu rele.

Revenirea la Națională

„În 2024, mă așteptam ca cineva să vină și să preia echipa. Antrenori cu rezultate. Dar a fost un hiatus. Când nu au existat opțiuni, m-au sunat și mi-au cerut să preiau echipa. Au spus că nu există altă alternativă.

Am simțit că este datoria mea să preiau echipa. Nu a fost doar o responsabilitate majoră, a fost datoria mea pentru tot ceea ce mi-a oferit fotbalul românesc. Eram dator. Nu a fost niciodată vorba de bani, nici de o altă medalie pentru mine. Am suficiente trofee de-a lungul anilor. Am vrut doar să ajut și am sperat să ajut schimbând modul în care funcționează fotbalul românesc la nivel mental. Pentru că, să nu uităm: am avut rezultate extraordinare când am jucat stilul nostru de fotbal. Ai nevoie de energie, entuziasm, motivație. Acestea au fost temelia deciziei mele de a reveni ca antrenor al României în aceste circumstanțe dificile. Au fost momente bune și momente grele, așa e fotbalul. „, a declarat .

Criticilor mei…

„Criticii mei din ultimul timp nu au abordat subiectele importante: cariera mea, toate victoriile, succesele și eșecurile. Am ajuns la o vârstă când pot să-mi fac propria analiză privind comportamentul pe care-l am (râde). Toate detaliile contează. Unii dintre cei care scriu despre mine au ceva de spus, dar nu au trăit ce am trăit eu ca să știe de ce am reacționat într-un anumit fel, de ce am spus un lucru sau altul. Stau pe scaun și au opinii. Este jobul lor, îl respect, dar le lipsește imaginea completă. Total!

Nu pot spune că nu m-a afectat ce s-a spus după eșecul nostru de a ajunge la Cupa Mondială. Dar ceea ce m-a afectat mai mult a fost că nu am reușit să facem asta, nu am livrat ce aștepta întreg publicul. Am încercat mereu să fiu cu un pas înaintea tuturor. Dar acum nu am putut până la final.”, mai spunea fostul selecționer al Naționalei.

Nu plec ca un laș…

„Singurul lucru pe care nu l-aș fi putut face în ultimele luni ar fi fost să abandonez această echipă. Dar asta nu înseamnă că nu eram deschis să vină altcineva dacă Federația ar fi găsit un înlocuitor. Eu am inițiat aceste discuții după campania din Nations League.

Am vrut să găsim pe cineva care să asigure continuitate. Nici măcar nu am întrebat despre bani sau alte chestii. Am spus: „O să preiau pentru o perioadă, dar cineva trebuie să vină după aceea”. Vorbim despre viitorul acestei echipe naționale.

Din păcate, lucrurile nu au mers conform planului. Dar demisia ar fi fost ultima opțiune pentru mine. Aș fi plecat doar dacă am fi găsit un înlocuitor. Am vorbit chiar eu cu antrenori, le-am cerut să se gândească la asta. Nu știam care este situația mea medicală. Dar nu sunt laș și nu voi părăsi această echipă ca un laș.”, mai spunea regretatul Mircea Lucescu.

Ultimul interviu

Interviul a fost acordat jurnalistului Emanuel Roșu. Nimeni nu știa că va fi ultumul.

„Din păcate, interviul pe care l-am făcut cu domnul Lucescu acum 3 săptămâni pentru Guardian e ultimul pe care l-a acordat vreodată. Mi-a cerut să nu scriu nimic despre suferința lui, pentru a nu direcționa discursul public către boala prin care trecea.

„Timp de 80 de ani am avut o viață extraordinară. Apoi, din decembrie, s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, mi-a spus. Refuza să se raporteze la final, cu gândul că poate duce România la Campionatul Mondial. Vedea după meciul de la Istanbul. Diagnosticele primite nu erau decât detalii pe care nu le punea în calculul timpului.

S-a dus un univers de fotbal românesc şi nu avem cum să punem pe nimeni în locul lui. Dumnezeu să-l binecuvinteze. A fost un român bun şi mândru de România.”, a scris Emanuel Ro;u.

Toate declarațiile marelui antrenor le puteți citi pe pagina de a jurnalistului.