Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată

Adrian A
08 apr. 2026, 15:52
Cuprins
  1. Rămâne cum s-a stabilit: Realitatea Plus, fără licență
  2. Cererea Realitatea Plus, bazată pe o păcăleală

CNA a decis să își păstreze decizia prin care marți a hotărât retragerea licenței pentru Realitatea Plus. Reprezentanții postului tv ceruseră revizuirea deciziei, dar nu au avut succes.

Rămâne cum s-a stabilit: Realitatea Plus, fără licență

CNA a votat asupra cererii Realitatea Plus de rediscutare și revizuire a deciziei prin care postului tv i s-a ridicat licența. În final, Consiliul Național al Audiovizualului a decis că licența televiziunii rămâne ridicată. Au fost doar 3 voturi pentru admiterea rediscutării cerută de Realitatea.

„La momentul adoptării deciziei de către Consiliu, amenzile avute în vedere erau deja achitate de societatea noastră, iar obligațiile pecuniare care au stat la baza discuției erau stinse. În aceste condiții, măsura adoptată reflectă o aplicare excesiv de formală a textului de lege, cu ignorarea situației juridice reale existente la data votului”, arată cererea de rediscutare a măsurii luate de CNA, formulată de avocații Realitatea PLUS.

Cererea Realitatea Plus, bazată pe o păcăleală

Doar că, ce nu spun cei de la postul tv este faptul că au încercat să plătească amenzile luate în 2024 exact în timpul ședinței de ieri a CNA. Practic, au încercat încă o păcăleală.

„Plata făcută ieri în timpul votului nostru arată chiar reaua-credință a celui care a făcut plata doar în momentul în care a fost prins că nu făcuse plata. Dar achitarea amenzii acum chiar arată faptul că nu a plăti-o în cele 6 luni prevăzute de lege. Nu văd niciun element nou care să-mi modifice votul.”, a spus Valentin Jucan în timpul ședinței CNA de azi.

De asemenea, Mircea Toma spune că CNA a cerut în februarie Realității Plus să verifice dacă a trimis dovada plăților.

„A fost o scrisoare în care apăreau toate amenzile care nu fuseseră achitate și v-am rugat să revedeți situația. Și atunci ați plătit. Dar doar pentru 2025. Dar 2024, 2023… De aceea plățile le-ați făcut ieri în pauza de la ședință. Deci din punctul meu de vedere, la începutul dezbaterii, ați spus că toate au fost plătite, citând din ANAF, dar ANAF spunea altceva.”, a spus Toma.

În final, după aproape două ore de discuții, cererea de rediscutare a ridicării licenței a fost respinsă.

