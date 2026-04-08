Un bătrân din Austria și-a pierdut viața într-un accident destul de bizar. Pensionarul în vârstă de 75 de ani s-a răsturnat cu tractorul și remorca, fiind găsit fără suflare de către familia sa.
Accidentul a avut loc în localitatea Lichtenegg, unde victima făcea lucrări pe o pajiște în pantă. Ansamblul format din tractor și remorcă a început să alunece pe terenul instabil și s-a răsturnat violent. În timp ce utilajul agricol a revenit pe roți la baza pantei, remorca a rămas culcată pe o parte. Astfel, bărbatul nu a mai avut nicio șansă.
Evenimentul s-a produs în jurul orei 11:50, însă victima a rămas blocată lângă utilaj mai bine de o oră. Din cauza reliefului accidentat și a greutății ansamblului, bărbatul nu a putut îndepărta utilajul de pe el, scrie presa locală.
Alarma a fost dată de soția bărbatului în jurul orei 13:00, după ce aceasta a încercat în repetate rânduri să îl contacteze telefonic fără succes. Îngrijorată, femeia a plecat pe pajiște să îl caute și l-a descoperit pe acesta întins la pământ, lângă tractorul avariat. Deși a sunat imediat la serviciile de urgență, intervenția medicilor nu a mai putut schimba cursul evenimentelor.
Echipajele de salvare sosite la fața locului au încercat manevre de resuscitare, însă rănile suferite au fost mult prea grave. Poliția locală a confirmat decesul pensionarului chiar la locul accidentului, închizând o zi care a început ca o activitate obișnuită de gospodărie pentru acest bătrân din Austria.