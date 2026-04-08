Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, a reacționat miercuri, pentru B1 TV, la dezvăluirile că în ambasadele abandonate de România în Africa locuiesc oameni care n-au mai plătit chirie de mulți ani. Țoiu a explicat cum s-a ajuns aici și ce măsuri a luat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, în contextul dezvăluirilor că MAE suportă de mulți ani costurile de întreținere pentru clădiri ale statului român în Africa, ocupate abuziv de chiriași care nu plătesc niciun leu.

Două decenii de nepăsare au costat România peste cinci milioane de lei. În Namibia, Zambia și Mozambic, imobilele statului român au fost locuite gratuit de cetățeni străini sau de foști angajați. În plus, MAE a suportat costurile pentru utilități și pază.

Țoiu: Statul român n-a făcut nimic pentru a recupera acești bani

„România a avut de-a lungul timpului câteva misiuni diplomatice pe care le-a închis, dată fiind lipsa de resurse pentru a avea o misiune diplomatică în fiecare dintre locurile în care acestea au fost de-a lungul timpului. În clădirile respective au fost practic primiți chiriași. În contractele respective era trecută foarte clar atât chirie cât și plata utilităților, plata pazei.

De-a lungul timpului – și în unele case vorbim de mai bine de 10 ani, 15 ani – aceste venituri ale statului român practic nu au fost încasate și, mai mult decât atât, statul român nu s-a dus în instanță, așa cum era necesar pe parcursul acestor ani, pentru a recupera aceste sume. În termen foarte clar ar fi putut să fie și scoși chiriașii din clădirile respective dacă nu își îndeplineau obligațiile contractuale, obligațiile financiare”, a declarat ministra de Externe.

Țoiu: Mergem în instanță și am schimbat legislația

„Noi ce-am făcut în ultimele luni de zile – și alături de experți de la Curtea de Conturi, care sunt cei care în urma auditului au descoperit aceste probleme – ne-am asigurat că avem contractate serviciile juridice pentru a merge mai departe în instanță și a recupera prejudiciul, dar la sfârșitul anului trecut ne-am asigurat și că facem pașii necesari ca acest lucru să nu se mai repete în viitor. Am schimbat legislația în așa fel încât împreună cu Ministerul Finanțelor să putem să facem norme care să impună un alt model de transparență, care să acorde prioritate unor chiriași de prestigiu și de încredere cum ar fi organizațiile internaționale sau misiunile diplomatice ale altor țări”, a mai declarat Oana Țoiu, pentru B1 TV.