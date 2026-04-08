Războiul din Orientul Mijlociu. Pete Hegseth transformă armistițiul cu Iranul într-o „victorie istorică"

Adrian Teampău
08 apr. 2026, 15:56
Sursă foto: Hepta/Mostafa Bassim / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Cuprins
  1. Pete Hegseth vede o „victorie istorică”
  2. Generalul Dan Caine este rezervat
  3. Trump, Pete Hegseth și Iranul și-au proclamat victoria

Pete Hegseth, secretarul de război al SUA, a transformat armistițiul de două săptămâni încheiat cu Iranul, într-o „victorie istorică”. Teheranul a acceptat o încetarea focului, înainte de expirarea ultimatumului dat de Donald Trump.

Pete Hegseth vede o „victorie istorică”

Secretarul de răboi al SUA a declarat că războiul lansat împotriva Iranului s-a încheiat cu o „victorie istorică”. Pete Hegseth vorbește despre decimarea forțelor Republicii Islamice şi despre reducerea capacității militare a acestei țări pentru mulți ani de acum încolo, informează EFE.

„În mai puţin de 40 de zile, unul dintre comandamentele noastre combatante, Comandamentul Central, folosind mai puţin de 10% din puterea totală de luptă a SUA, a destructurat una dintre cele mai mari armate din lume”, a declarat oficialul american într-o conferinţă de presă.

El a insistat, în această notă, spunând că Iranul nu mai dispune de apărare aeriană, iar programul de rachete ar fi devenit nefuncțional. Hegseth a pedalat pe această teorie spunând că stocurile de arme iraniene ar fi fost epuizate și au devenit ineficiente. În acest sens, a spus că cele 800 de lovituri aeriene de marţi seara au distrus baza industrială a Iranului.

„Forţele aeriene ale Iranului au fost anihilate. Iranul nu mai dispune de apărare aeriană, de niciun fel de sistem cuprinzător de apărare aeriană. Noi deţinem controlul asupra spaţiului lor aerian. Programul lor de rachete este distrus din punct de vedere funcţional. Lansatoarele, facilităţile de producţie şi stocurile existente au fost epuizate şi decimate şi sunt aproape complet ineficiente”, a afirmat secretarul Pete Hegseth.

Generalul Dan Caine este rezervat

La rândul său, generalul Dan Caine, şeful Statului Major, a declarat că obiectivele militare americane din Iran au fost îndeplinite. Mai rezervat, spre deosebire de Pete Hegseth,  generalul a atras atenția că armistiţiul este o pauză, iar forţele rămân pregătite pentru reluarea luptelor. Șeful armatei SUA  și-a început declarația amintind de cei 13 militari americani uciși în război.

„Le suntem recunoscători fiecăruia dintre ei și vom continua să le deplângem pierderea”, a spus Caine.

Dan Caine a precizat că obiectivele militare ale acestui război au fost îndeplinite. În acest sens, a enumerat distrugerea capacităților de rachete balistice și drone ale Iranului, distrugerea marinei și distrugerea bazei sale industriale de apărare. Caine a spus că, pe parcursul a 38 de zile, forța comună americană a atins aceste obiective.

 „[Trupele americane] rămân pregătite, dacă li se va ordona sau dacă vor fi chemate să reia operațiunile de luptă, cu aceeași viteză și precizie pe care le-am demonstrat în ultimele 38 de zile, și sperăm să nu fie cazul”, a adăugat el.

Trump, Pete Hegseth și Iranul și-au proclamat victoria

Statele Unite și Iranul au ajuns la o înțelegere, intermediată de Pakistan, pentru un armistițiu de două săptămâni în schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz. Anunțul a fost făcut cu aproximativ o oră înainte de expirarea ultimatumului dat de Donald Trump. Șeful de la Casa Albă a confirmat că este de acord să suspende bombardamentele pentru două săptămâni şi că este pregătit pentru o încetare a focului, notează AFP.

„În urma discuţiilor cu premierul Shehbaz Sharif şi mareşalul Asim Munir, din Pakistan, în cursul cărora mi-au cerut să suspend intervenţia militară prevăzută în această seară împotriva Iranului şi cu condiţia ca Republica Islamică Iran să accepte deschiderea completă, imediată şi sigură a strâmtorii Ormuz, accept să suspend bombardamentele şi atacurile împotriva Iranului pentru o perioadă de două săptămâni“, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, cu puţin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului său.

La rându-i Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că americanii au fost de acord cu toate cererile lor. Forul iranian a proclamat, la rându-i victoria în război.

Concluzionând, fiecare dintre cele două părți a calificat această înțelegere pentru două săptămâni drept o mare victorie împotriva inamicului.

