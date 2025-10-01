A murit un fost consilier al defunctului președinte Ion Iliescu, din anii ’90, la vârsta de 86 de ani. Diplomat de carieră, acesta a activat și ca .

A murit fostul consilier prezidențial Traian Chebeleu

Fostul consilier prezidențial și ambasador al României la Viena, Traian Chebeleu, a murit, după cum a anunțat , într-o postare pe blogul său. În mesajul de pe care l-a transmis, fostul premier PSD a evidențiat rolul pe care ambasadorul l-a avut în formarea sa la . Adrian Năstase a fost ministru de Externe în perioada 1990 – 1992.

„Traian Chebeleu a plecat dintre noi. Discret, aşa cum a trăit. Îi datorez foarte mult. «Acomodarea» mea la Ministerul de Externe s-a realizat cu ajutorul său. A fost şeful meu de cabinet şi, practic, legătura mea iniţială cu diplomaţii de acolo. M-a însoţit cu sfaturile sale la toate întâlnirile importante”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

El a spus că, diplomatului care a murit i se datorează consemnările care au permis publicarea lucrării „România după Malta”.

„I se datorează, de altfel, consemnările care au făcut posibilă publicarea celor zece volume din «România după Malta». Condoleanţe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!”, a mai transmis fostul premier PSD.

Cariera lui Traian Chebeleu evidențiată de Fundația Europeană Titulescu

Fundația Europeană Titulescu a transmis, la rândul său, un comunicat oficial prin care anunță că diplomatul Traian Chebeleu a murit. În mesaj sunt prezentate și principalele puncte ale carierei sale diplomatice. Acesta a îndeplinit mai multe funcții în misiunile MAE din străinătate.

„Fundaţia Europeană Titulescu anunţă cu sinceră şi profundă întristare încetarea din viaţă a distinsului Ambasador Traian Chebeleu (1939-2025), membru al Consiliului ei de conducere. Jurist, diplomat de carieră, a urcat din 1964 treptele ierarhiei în Ministerul Afacerilor Externe, îndeplinind funcţii atât în Centrala MAE (secretar III, II, I) cât şi în misiunile din străinătate (Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU-New York, 1979-1986)”, se arată în comunicat.

Reprezentanții Fundației Titulescu au subliniat profesionalismul și devotamentul lui Traian Chebeleu. Aceștia vorbesc despre diplomatul care a murit prezentându-l ca un negociator subtil și consecvent în apărarea intereselor naționale.

„Dr. Traian Chebeleu a fost un profesionist dedicat şi devotat ţării sale, un negociator subtil şi consecvent în apărarea intereselor naţionale. În calitatea sa de membru al FET a fost mereu aproape de problemele Fundaţiei şi ne-a sprijinit în realizarea obiectivelor majore ale acesteia, participând la numeroase activităţi până în urmă cu două săptămâni. Noi, membrii Fundaţiei, îi vom păstra mereu amintirea, privirea sa blândă şi sfaturile înţelepte şi încurajatoare. Dumnezeu să-l odihnească!”, se mai arată în comunicat.

Diplomatul care a murit a fost consilierul lui Iliescu

Între 1990 și 1992, Traian Chebeleu a fost director în Ministerul Afacerilor Externe și șef de cabinet al ministrului de Externe, de la acea vreme, Adrian Năstase. După alegerile prezidențiale câștigate de Ion Iliescu, a fost cooptat în echipa acestuia de la Cotroceni. Astfel, în perioada 1992–1996, diplomatul care a murit a fost consilier prezidențial pentru politică externă și purtător de cuvânt al președintelui României.

După încheierea mandatului de la Cotroceni, Traian Chebeleu a îndeplinit alte funcții: