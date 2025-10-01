B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » A murit un fost consilier al lui Ion Iliescu. Diplomat de carieră, a reprezentat România în Austria

A murit un fost consilier al lui Ion Iliescu. Diplomat de carieră, a reprezentat România în Austria

Adrian Teampău
01 oct. 2025, 15:13
A murit un fost consilier al lui Ion Iliescu. Diplomat de carieră, a reprezentat România în Austria
Cuprins
  1. A murit fostul consilier prezidențial Traian Chebeleu
  2. Cariera lui Traian Chebeleu evidențiată de Fundația Europeană Titulescu
  3. Diplomatul care a murit a fost consilierul lui Iliescu

A murit un fost consilier al defunctului președinte Ion Iliescu, din anii ’90, la vârsta de 86 de ani. Diplomat de carieră, acesta a activat și ca ambasador al României în Austria.

A murit fostul consilier prezidențial Traian Chebeleu

Fostul consilier prezidențial și ambasador al României la Viena, Traian Chebeleu, a murit, după cum a anunțat Adrian Năstase, într-o postare pe blogul său. În mesajul de condoleanțe pe care l-a transmis, fostul premier PSD a evidențiat rolul pe care ambasadorul l-a avut în formarea sa la Ministerul de Externe. Adrian Năstase a fost ministru de Externe în perioada 1990 – 1992.

„Traian Chebeleu a plecat dintre noi. Discret, aşa cum a trăit. Îi datorez foarte mult. «Acomodarea» mea la Ministerul de Externe s-a realizat cu ajutorul său. A fost şeful meu de cabinet şi, practic, legătura mea iniţială cu diplomaţii de acolo. M-a însoţit cu sfaturile sale la toate întâlnirile importante”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

El a spus că, diplomatului care a murit i se datorează consemnările care au permis publicarea lucrării „România după Malta”.

„I se datorează, de altfel, consemnările care au făcut posibilă publicarea celor zece volume din «România după Malta». Condoleanţe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!”, a mai transmis fostul premier PSD.

Cariera lui Traian Chebeleu evidențiată de Fundația Europeană Titulescu

Fundația Europeană Titulescu a transmis, la rândul său, un comunicat oficial prin care anunță că diplomatul Traian Chebeleu a murit. În mesaj sunt prezentate și principalele puncte ale carierei sale diplomatice. Acesta a îndeplinit mai multe funcții în misiunile MAE din străinătate.

„Fundaţia Europeană Titulescu anunţă cu sinceră şi profundă întristare încetarea din viaţă a distinsului Ambasador Traian Chebeleu (1939-2025), membru al Consiliului ei de conducere. Jurist, diplomat de carieră, a urcat din 1964 treptele ierarhiei în Ministerul Afacerilor Externe, îndeplinind funcţii atât în Centrala MAE (secretar III, II, I) cât şi în misiunile din străinătate (Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU-New York, 1979-1986)”, se arată în comunicat.

Reprezentanții Fundației Titulescu au subliniat profesionalismul și devotamentul lui Traian Chebeleu. Aceștia vorbesc despre diplomatul care a murit prezentându-l ca un negociator subtil și consecvent în apărarea intereselor naționale.

„Dr. Traian Chebeleu a fost un profesionist dedicat şi devotat ţării sale, un negociator subtil şi consecvent în apărarea intereselor naţionale. În calitatea sa de membru al FET a fost mereu aproape de problemele Fundaţiei şi ne-a sprijinit în realizarea obiectivelor majore ale acesteia, participând la numeroase activităţi până în urmă cu două săptămâni. Noi, membrii Fundaţiei, îi vom păstra mereu amintirea, privirea sa blândă şi sfaturile înţelepte şi încurajatoare. Dumnezeu să-l odihnească!”, se mai arată în comunicat.

A murit
Traian Chebeleu

Diplomatul care a murit a fost consilierul lui Iliescu

Între 1990 și 1992, Traian Chebeleu a fost director în Ministerul Afacerilor Externe și șef de cabinet al ministrului de Externe, de la acea vreme, Adrian Năstase. După alegerile prezidențiale câștigate de Ion Iliescu, a fost cooptat în echipa acestuia de la Cotroceni. Astfel, în perioada 1992–1996, diplomatul care a murit a fost consilier prezidențial pentru politică externă și purtător de cuvânt al președintelui României.

După încheierea mandatului de la Cotroceni, Traian Chebeleu a îndeplinit alte funcții:

  • Reprezentant permanent al României pe lângă organizațiile internaționale de la Viena (1997–2001);
  • Ambasador al României în Austria (2001–2005);
  • Director General pentru Relații Externe și Protocol al Camerei Deputaților (2005–2006);
  • Reprezentant Special al MAE pentru Problemele Mării Negre (2008–2009);
  • Secretar General adjunct în cadrul Secretariatului Internațional Permanent al Organizației de Cooperare Economică a Mării Negre (din 2009).
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Vaccinarea HPV gratuită este extinsă până la 26 de ani. Rafila: „Un pas esențial pentru sănătatea publică”
Eveniment
Vaccinarea HPV gratuită este extinsă până la 26 de ani. Rafila: „Un pas esențial pentru sănătatea publică”
Secretele unei cărni fragede. Metode simple pe care oricine le poate folosi
Eveniment
Secretele unei cărni fragede. Metode simple pe care oricine le poate folosi
Aroganță la o șoferiță din Argeș. A condus sub influența alcoolului la 82 de ani. Cum au reacționat polițiștii
Eveniment
Aroganță la o șoferiță din Argeș. A condus sub influența alcoolului la 82 de ani. Cum au reacționat polițiștii
Sobele pe lemne, la fel de nocive ca fumatul? Cercetătorii avertizează asupra pericolelor ascunse pentru plămâni
Eveniment
Sobele pe lemne, la fel de nocive ca fumatul? Cercetătorii avertizează asupra pericolelor ascunse pentru plămâni
Au început preînscrierile pentru e-vouchere. Cine poate obține un ajutor financiar de 7.900 de euro
Eveniment
Au început preînscrierile pentru e-vouchere. Cine poate obține un ajutor financiar de 7.900 de euro
Pleoape căzute? Iată cum să le ridici vizual prin machiaj
Eveniment
Pleoape căzute? Iată cum să le ridici vizual prin machiaj
Ambasada SUA la București, afectată de paralizie bugetară: În lipsa fondurilor, pagina de Facebook nu va mai fi actualizată
Eveniment
Ambasada SUA la București, afectată de paralizie bugetară: În lipsa fondurilor, pagina de Facebook nu va mai fi actualizată
Circularitatea aluminiului, pe agenda discuțiilor la Climate Week NYC. Datorită SGR, România a făcut progrese notabile în reciclarea ambalajelor din aluminiu pentru băuturi
Eveniment
Circularitatea aluminiului, pe agenda discuțiilor la Climate Week NYC. Datorită SGR, România a făcut progrese notabile în reciclarea ambalajelor din aluminiu pentru băuturi
Vegetarianismul. Ce beneficii și ce riscuri presupune
Eveniment
Vegetarianismul. Ce beneficii și ce riscuri presupune
Drepturile asupra casei moștenite înainte de căsătorie. Ce spune un avocat cunoscut
Eveniment
Drepturile asupra casei moștenite înainte de căsătorie. Ce spune un avocat cunoscut
Ultima oră
15:54 - Vaccinarea HPV gratuită este extinsă până la 26 de ani. Rafila: „Un pas esențial pentru sănătatea publică”
15:53 - Actualizarea WhatsApp pe care utilizatorii o vor adora. Fotografiile vor fi cu totul altfel
15:33 - Nicușor Dan a refuzat să promulge această lege. Ce motive a invocat președintele României
15:32 - Secretele unei cărni fragede. Metode simple pe care oricine le poate folosi
15:30 - Aroganță la o șoferiță din Argeș. A condus sub influența alcoolului la 82 de ani. Cum au reacționat polițiștii
15:06 - Alertă pe piața auto: Un cunoscut producător a rechemat mai multe autovehicule în service din cauza unei defecțiuni la pedala de frână
15:06 - Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
15:05 - Ce a cerut Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: “În ceea ce mă privește …”
15:01 - Sobele pe lemne, la fel de nocive ca fumatul? Cercetătorii avertizează asupra pericolelor ascunse pentru plămâni
14:54 - Paula Seling a dezvăluit la ce alimente a renunțat pentru a ajunge la forma dorită