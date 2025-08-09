B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Adrian Năstase, supărat că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul

Adrian Năstase, supărat că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul

Traian Avarvarei
09 aug. 2025, 18:48
Adrian Năstase, supărat că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul
Ion Iliescu și Adrian Nastase. Sursă foto: adriannastase.ro

Adrian Năstase și-a exprimat nemulțumirea, printr-un mesaj ironic, vizavi de modul în care s-a ținut doliul național pentru Ion Iliescu. „In definitiv, asta este libertatea pe care ne-am castigat-o la Revolutie!”, a susținut fostul premier și fostul lider PSD.

Cuprins

  • Ce a spus Năstase despre festivalul Untold în zi de doliu național
  • Ce a spus Năstase despre „neo-comuniști” și „progresiști”

Ce a spus Năstase despre festivalul Untold în zi de doliu național

„In primul rand, daca e stabilit prin hotarare de guvern, atunci doliul nu este obligatoriu. El este optional. Fiecare procedeaza cum doreste. In ceea ce priveste manifestarile publice, se recomanda festivalurile de tip Untold, pentru ca, oricum, tinerii nu trebuie lasati sa plece, ca voluntari, la inundatiile din Moldova. Desi, cu o nostalgie comunista de peste 60% , multi probabil si-ar fi dorit sa mearga la proiecte de genul Bumbesti-Livezeni sau Salva-Viseu. La posturile de radio, nu se va difuza muzica clasica, aceasta fiind inlocuita cu muzica rock. Iar, in alte situatii, de manele.

Actualului presedinte nu-i era opozabila, evident, o hotarare de guvern. La fel, nu trebuie facute, in mod necesar, cheltuieli suplimentare cu deschiderea unor carti de condoleante la ambasadele noastre.

In definitiv, asta este libertatea pe care ne-am castigat-o la Revolutie!”, a scris fostul premier, pe blogul său.

Ce a spus Năstase despre „neo-comuniști” și „progresiști”

Acesta a făcut apoi o comparație între așa-zișii „neo-comuniști” și așa-zișii „progresiști”, insinuând, din nou, că ultimii nu prea știu să-și manifeste respectul.

„Imi aduc aminte ca in perioada cand Ion Iliescu era presedinte iar eu eram premier, am facut demersurile necesare pentru a aduce in tara, din Portugalia, osemintele lui Carol al II-lea, tatal Regelui Mihai. Si a trebuit sa-l conving pe Rege ca asa este normal si ca este o forma de respect fata de un fost sef al statului roman. Desi Carol al II-lea nu a fost vreun sfant! Iar Regele Mihai a fost de acord. Si a fost inmormantat, cu onoruri militare, la Curtea de Arges. In plus, a trebuit sa o aducem in tara si pe Elena Lupescu – care era inmormantata in Portugalia in aceeasi capela cu Carol al II-lea, sicriul ei fiind deasupra sicriului lui Carol.

Asa au procedat „neo-comunistii”! „Progresistii” au alte forme in care isi arata respectul pentru istoria tarii!”, a mai scris Adrian Năstase, pe blog.

