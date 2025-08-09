Adrian Năstase și-a exprimat nemulțumirea, printr-un mesaj ironic, vizavi de modul în care s-a ținut doliul național pentru Ion Iliescu. „In definitiv, asta este libertatea pe care ne-am castigat-o la Revolutie!”, a susținut fostul premier și fostul lider PSD.

„In primul rand, daca e stabilit prin hotarare de guvern, atunci nu este obligatoriu. El este optional. Fiecare procedeaza cum doreste. In ceea ce priveste manifestarile publice, se recomanda , pentru ca, oricum, tinerii nu trebuie lasati sa plece, ca voluntari, la inundatiile din Moldova. Desi, cu o nostalgie comunista de peste 60% , multi probabil si-ar fi dorit sa mearga la proiecte de genul Bumbesti-Livezeni sau Salva-Viseu. La posturile de radio, nu se va difuza muzica clasica, aceasta fiind inlocuita cu muzica rock. Iar, in alte situatii, de manele.

Actualului presedinte nu-i era opozabila, evident, o hotarare de guvern. La fel, nu trebuie facute, in mod necesar, cheltuieli suplimentare cu deschiderea unor carti de condoleante la ambasadele noastre.

In definitiv, asta este libertatea pe care ne-am castigat-o la Revolutie!”, a scris fostul premier, pe

Acesta a făcut apoi o comparație între așa-zișii „neo-comuniști” și așa-zișii „progresiști”, insinuând, din nou, că ultimii nu prea știu să-și manifeste respectul.

„Imi aduc aminte ca in perioada cand Ion Iliescu era presedinte iar eu eram premier, am facut demersurile necesare pentru a aduce in tara, din Portugalia, osemintele lui Carol al II-lea, tatal Regelui Mihai. Si a trebuit sa-l conving pe Rege ca asa este normal si ca este o forma de respect fata de un fost sef al statului roman. Desi Carol al II-lea nu a fost vreun sfant! Iar Regele Mihai a fost de acord. Si a fost inmormantat, cu onoruri militare, la Curtea de Arges. In plus, a trebuit sa o aducem in tara si pe Elena Lupescu – care era inmormantata in Portugalia in aceeasi capela cu Carol al II-lea, sicriul ei fiind deasupra sicriului lui Carol.

Asa au procedat „neo-comunistii”! „Progresistii” au alte forme in care isi arata respectul pentru istoria tarii!”, a mai scris Adrian Năstase, pe blog.