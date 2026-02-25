B1 Inregistrari!
Mare atenție! Acest pește este extrem de toxic pentru organism. Risc major pentru sănătate

Ana Maria
25 feb. 2026, 18:59
Mare atenție! Acest pește este extrem de toxic pentru organism. Risc major pentru sănătate
Sursa foto: Freepik / @freepik

Pangasius este o specie de pește comercializată sub diverse denumiri, precum Swai, Panga, Somn vietnamez, Pește Basa sau Rechin Iridescent. Popularitatea sa se datorează prețului scăzut și conținutului redus de grăsimi, Omega 3, proteine și iod. Cu toate acestea, Pangasius crescut în ferme industriale din apele Deltei Mekong din Vietnam, una dintre cele mai poluate din lume, poate fi extrem de toxic pentru consumul uman.

Specie de pește extrem de toxică. De ce apele Deltei Mekong afectează sănătatea consumatorilor

Apele fluviului Mekong în care se dezvoltă Pangasius conțin metale grele, deșeuri industriale, pesticide și produse petroliere. În anumite zone, s-au identificat chiar bacterii rezistente la antibiotice. Acest mediu contaminat face ca peștele să absoarbă substanțe periculoase, cum ar fi mercurul, cadmiul și reziduuri de antibiotice interzise în SUA și Uniunea Europeană. Mai multe detalii despre riscuri.

Cum sunt hrăniți peștii Pangasius

Pentru a ajunge la maturitate aproape de două ori mai repede decât peștii crescuți în condiții naturale, Pangasius este hrănit cu hormoni de creștere și furaje ieftine. În procesul de preparare pentru comercializare, fileurile sunt adesea tratate cu acid citric și fosfați, ceea ce face ca peștele să rețină mai multă apă și să fie mai scump la vânzare, potrivit Cancan.

Ce au făcut lanțurile de magazine pentru siguranța consumatorilor

Începând cu 2017, lanțuri precum Carrefour au decis să întrerupă vânzarea Pangasius în România, decizie urmată și de alte rețele internaționale. Autoritățile și experții recomandă evitarea consumului acestei specii de pește, indiferent de denumire.

Pangasius a devenit popular în supermarketuri datorită prețului scăzut și a texturii cărnii, fiind folosit adesea în preparate congelate sau în restaurante. Totuși, specialiștii avertizează că această specie nu oferă aceleași beneficii nutriționale ca peștii sălbatici sau crescuți în ferme curate. Creșterea industrială și contaminarea mediului fac ca riscurile pentru sănătate să fie semnificative, motiv pentru care multe lanțuri de magazine au decis să renunțe la comercializarea sa.

