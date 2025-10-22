Un artist celebru este acuzat că ar fi o tânără, în vârstă de 18 ani, la un eveniment din Capitală. Mama victimei a postat un clip video pe pagina sa de socializare, unde l-a numit pe cântărețul care i-ar fi agresat fiica.

Mai exact, este vorba despre artistul Artanu’, membru al Trupei „Timpuri Noi”, despre care s-a scris că a abuzat nu una, ci două tinere. Acesta are 64 de ani și este acuzat că ar fi încercat să o sărute „cu forța” pe una dintre fete, iar pe alta chiar a sărutat-o pe obraz.

Mama victimei: „A fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate…”

Mama uneia dintre tinere a postat un clip video, în care se regăsește bărbatul, aflat la masa fiicei ei. Fata l-a avertizat că va chema poliția, dacă nu se retrage de la acea locație, însă bărbatul ar fi avut un răspuns plin de ironie.

„Ieri seară, 20 octombrie, la un eveniment de open mic, fiica mea de 18 ani a fost hărțuită de artistul Pleșca Adrian (aka Artanu’ – Timpuri Noi, Partizan), în vârstă de 64 de ani.

După ce a fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică. Ea și prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistențe — ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei.

Fiica mea i-a spus că, dacă nu părăsește incinta, va chema poliția. L-a și filmat când spunea, ironic, că «să cheme poliția după ce ajunge la el la masă»”, a transmis mama uneia dintre fete, pe

Organizatorul evenimentului: „Pleșca mai face așa…”

Fata a mers la organizatorul evenimentului și i-a explicat ceea ce s-a întâmplat. Acesta a mărturisit că Pleșca (n.r. Artanu’) „mai face așa” și că va încerca să îl convingă să dispară, însă nu poate promite nimic, deoarece nu este locația lui.

„Când s-a dus la organizator, acesta a spus că Pleșca „mai face așa ceva” și că o să facă tot ce poate ca Pleșca să nu mai apară în peisaj, dar că locația nu e a lui și, astfel, nu are prea multe pârghii”, se mai arată în mesajul postat.