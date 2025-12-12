B1 Inregistrari!
Mare atenție! Metoda „accidentul", reinventată. Cum a obținut o tânără din Iași peste 100.000 de lei în doar câteva zile

Mare atenție! Metoda „accidentul”, reinventată. Cum a obținut o tânără din Iași peste 100.000 de lei în doar câteva zile

12 dec. 2025, 20:12
12 dec. 2025, 20:12
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce a fost atât de ușor pentru escroacă să își inducă victima în eroare
  2. Metoda „accidentul”: Cum explică polițiștii succesul acestei metode de înșelăciune
  3. Câți bani a obținut tânăra prin metoda „accidentul” și ce au descoperit anchetatorii
  4. Ce pot face oamenii pentru a se proteja de metoda accidentul în Iași?

Metoda „accidentul”, reinventată. O tânără de doar 19 ani, însărcinată în opt luni, a reușit să înșele mai mulți vârstnici din județul Iași prin bine-cunoscuta metodă „accidentul”. Femeia suna victimele și pretindea fie că este o rudă, fie o asistentă medicală care aduce vești dramatice. Exploatând vulnerabilitatea și frica, a reușit să le ia bătrânilor economiile de-o viață. În doar câteva zile, suma strânsă a trecut de 100.000 de lei.

Una dintre victime, doamna Florența C., povestește cu emoție momentul în care telefonul a sunat. „A sunat telefonul. Am răspuns. „Nu mai pot, mamaie! Nu mai pot, mamaie! Mi-au rupt picioarele o maşină şi spinarea. Şi mă duce în Austria. Nu mă lăsa, mamaie! Dă-mi banii, mamaie! Dă-mi banii, mamaie!”, a relatat femeia.

De ce a fost atât de ușor pentru escroacă să își inducă victima în eroare

Femeia în vârstă de 83 de ani locuiește singură într-o casă modestă din Horlești. Panica i-a întunecat gândirea și nu a mai recunoscut că vocea nu era a fiicei ei.

„Şi eu… am crezut. ‘Şi cum te găsim?’ Zic: sunt pe moşia popii. Este un magazinel aici. Eu sunt la deal”, spune femeia, încă răvășită de experiență, potrivit Observator.

Escroaca a mers mai departe și s-a prezentat drept asistentă medicală. Mihaela, așa cum se recomanda, a ajuns rapid acasă la bătrână. Gravidă în opt luni, nu a trezit suspiciuni și a plecat cu 75.000 de lei, bani strânși pentru înmormântare. „Şi uite că am scos şi i-am dat banii… plângeam şi puneam banii”, a adăugat Florența C.

Metoda „accidentul”: Cum explică polițiștii succesul acestei metode de înșelăciune

Specialiștii în criminalistică spun că totul se bazează pe șocul emoțional. Când oamenii sunt speriați, nu mai pot analiza situația rațional. Poliția recomandă prudență maximă. Verificați orice apel suspect, sunați rudele implicate și întrerupeți imediat conversația. Dacă apare orice îndoială, trebuie apelat 112.

Câți bani a obținut tânăra prin metoda „accidentul” și ce au descoperit anchetatorii

În total, escroaca a adunat 107.000 de lei de la trei victime cu vârste între 83 și 87 de ani. Investigațiile Biroului de Investigații Criminale din Iași au dus la identificarea ei în doar două zile. La percheziții, însă, polițiștii au recuperat doar 1.000 de lei.

„Prejudiciul nu a fost recuperat în totalitate, a fost găsită numai o sumă de 1.000 de lei”, a transmis Adina Ciobanu, purtător de cuvânt al IPJ Iași.

Tânăra a fost arestată, iar dacă va fi găsită vinovată, riscă între 6 luni și 5 ani de închisoare.

Ce pot face oamenii pentru a se proteja de metoda accidentul în Iași?

Polițiștii spun că prevenția este esențială. Comunicarea cu familia, verificarea apelurilor și refuzul de a oferi bani sau date personale pot face diferența între siguranță și o pagubă uriașă.

