Jandarmeria Capitalei denunță un fake-news răspândit pe rețelele de socializare în contextul protestelor de la Tribunalul București. Autoritățile s-au confruntat cu susținătorii lui Călin Georgescu care s-au strâns în fața instituției.

În contextul conflictului din fața Tribunalului București, între susținătorii lui Călin Georgescu și jandarmi, pe au apărut postări în care autoritățile au fost acuzate că ar fi agresat o femeie însărcinată. Jandarmeria Capitalei a denunțat un fake-news precizând un astfel de incident nu s-a petrecut.

Incidentul reclamat a avut loc după ce Călin Georgescu a părăsit instanța. Un grup de susținători violenți ai acestuia au intreat în conflict cu jandarmii. Forţele de ordine au extras din mulţime un bărbat şi l-au băgat într-o dubă. În apărarea bărbatului a sărit o femeie însărcinată, iar cei din jur au reclamat că aceasta ar fi fost agresată de jandarmi. Acest lucru a fost dezmințit de forțele de ordine.

„În spațiul online au apărut mai multe imagini însoțite de mesaje de tipul «Jandarmeria a început să bată femeile». ATENȚIE! Acestea reprezintă dezinformări menite să creeze o reacție emoțională în spațiul public și să discrediteze intervenția autorităților. Încă de la început, facem precizarea că, în niciun moment, jandarmii nu au agresat femeia însărcinată”, se arată într-un comunicat de presă.

Jandarmeria Capitalei transmite că scopul intervenției a fost de a proteja femeia însărcinată. Jandarmii au încercat să o țină la distanță de zona în care se desășura busculada. Totodată, i-au recomandat să rămână într-o zonă sigură pentru a evita orice risc.

„Intervenţia lor a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o ţină la distanţă de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc”, mai precizează .

Susținătorii lui Georgescu s-au strâns la Tribunal

Câteva sute de persoane l-au aşteptat joi pe fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu în faţa Tribunalului Bucureşti. Aici s-a judecat contestaţia acestuia la prelungirea controlului judiciar. Este vorba despre dosarul în care politicianul populist este judecat pentru propagandă legionară.

„Menţionăm că, pe timpul desfăşurării adunării publice organizate în proximitatea Tribunalului Bucureşti, jandarmii au acţionat pentru extragerea unui bărbat care a manifestat un comportament recalcitrant, nu a respectat indicaţiile forţelor de ordine pe toată durata desfăşurării adunării publice şi, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor”, a mai transmis Jandarmeria Capitalei.

Jandarmii au explicat că s-a încercat detensionarea situației, însă unul dintre agitatori a provocat o busculadă. Acesta a împins un jandarm care încerca să aplice unei persoane care se manifesta agresiv. Jandarmii au aplicat mai multe amenzi. Trei persoane au fost amendate cu suma totală de 7.500 de lei. Amenzile au fost aplicate pentru refuzul de a furniza date pentru stabilirea identităţii sale sau de a se prezenta la sediul Poliţiei.