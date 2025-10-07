B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Situație halucinantă la Buftea: Au fost trase clopotele pentru Călin Georgescu. Cu cine l-a comparat preotul: „Poate vine un președinte”

Situație halucinantă la Buftea: Au fost trase clopotele pentru Călin Georgescu. Cu cine l-a comparat preotul: „Poate vine un președinte”

Ana Maria
07 oct. 2025, 15:10
Situație halucinantă la Buftea: Au fost trase clopotele pentru Călin Georgescu. Cu cine l-a comparat preotul: Poate vine un președinte
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat la biserica din Buftea
  2. De ce au fost trase clopotele pentru Călin Georgescu
  3. Ce legătură are biserica cu fostul candidat prezidențial

Au fost trase clopotele pentru Călin Georgescu. Un moment halucinant a avut loc, marți, în Buftea, unde clopotele unei biserici au fost trase special pentru fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Ce s-a întâmplat la biserica din Buftea

Călin Georgescu a mers, marți, la Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din Buftea, imediat după ce a semnat documentele pentru controlul judiciar la secția de poliție aflată în apropiere. Acesta a venit însoțit de bodyguarzi și a intrat cu mașina direct în curtea lăcașului de cult.

În momentul în care autoturismul său a trecut de poarta bisericii, clopotele au început să bată, un gest care i-a surprins pe cei prezenți.

De ce au fost trase clopotele pentru Călin Georgescu

Contactat de jurnaliști, preotul bisericii a explicat gestul într-un mod care a stârnit și mai multă uimire.

„S-a tras clopotul așa. Nu e bine? E un eveniment pentru biserică. Când vine cineva. Așa și când a intrat părintele Cleopa în Sfântul Munte, s-au tras clopotele și a fost un sfânt. Și acum s-a tras un clopot poate vine un președinte”, a spus preotul, explicând decizia de a marca momentul în acest fel, potrivit Antena 3 CNN.

Acesta a adăugat că, pentru el, venirea unei persoane importante la biserică reprezintă un eveniment deosebit: „E un eveniment pentru biserică. Când vine cineva.”

Ce legătură are biserica cu fostul candidat prezidențial

Nu este prima dată când Călin Georgescu este asociat cu scene petrecute în spații religioase. În campania electorală din anul precedent, mai mulți preoți au fost acuzați că ar fi făcut propagandă politică în favoarea sa, deși Biserica Ortodoxă Română interzice clar astfel de implicări.

Episodul de la Buftea vine într-un moment delicat pentru Georgescu, care se află sub control judiciar, Călin Georgescu continuă să beneficieze de o imagine de „ales” în rândul unor simpatizanți.

Amintim că, săptămâna trecută, Călin Georgescu a făcut o scurtă declarație, la ieșirea de la IPJ Ilfov.

„Adevărul lor este minciună. (…) Acuzele aduse mie sunt false. Dacă se pretinde că nu sunt false, le cer acuzatorilor mei să demonstreze că nu sunt false.

În ceea ce mă privește, cel mai aprig judecător este conștiința mea și dacă Dumnezeu vrea să stau în picioare, voi sta în picioare, indiferent de câte piedici mi se vor pune”, a declarat Georgescu, potrivit Știripesurse.

Tags:
Citește și...
Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”
Eveniment
Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”
Criza pensiilor publice se adâncește. Ce soluții există pentru sistemul public de pensii
Economic
Criza pensiilor publice se adâncește. Ce soluții există pentru sistemul public de pensii
Obiceiul banal din sezonul rece care îți poate pune sănătatea în pericol. Medicii trag un semnal de alarmă
Eveniment
Obiceiul banal din sezonul rece care îți poate pune sănătatea în pericol. Medicii trag un semnal de alarmă
Infertilitatea în rândul femeilor. Ce cauze ascunse pot împiedica visul de a deveni mamă
Eveniment
Infertilitatea în rândul femeilor. Ce cauze ascunse pot împiedica visul de a deveni mamă
Toate școlile și grădinițele vor fi închise, miercuri, în București și Ilfov din cauza Codului roșu de furtuni. Primarul interimar al Capitalei: „Sperăm ca acest uragan să treacă cât mai repede” (VIDEO)
Eveniment
Toate școlile și grădinițele vor fi închise, miercuri, în București și Ilfov din cauza Codului roșu de furtuni. Primarul interimar al Capitalei: „Sperăm ca acest uragan să treacă cât mai repede” (VIDEO)
Un șofer a mituit cu zeci de mii de lei un fals polițist pentru a scăpa de un dosar penal
Eveniment
Un șofer a mituit cu zeci de mii de lei un fals polițist pentru a scăpa de un dosar penal
Ministerul Educației suspendă cursurile în patru județe, din cauza vremii / UPDATE: Și în București școlile vor fi închise miercuri
Eveniment
Ministerul Educației suspendă cursurile în patru județe, din cauza vremii / UPDATE: Și în București școlile vor fi închise miercuri
Ce poți face cu familia într-o zi ploioasă? Idei distractive pentru momente de neuitat
Eveniment
Ce poți face cu familia într-o zi ploioasă? Idei distractive pentru momente de neuitat
Românii, tot mai atenți la fiecare leu: „Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”
Eveniment
Românii, tot mai atenți la fiecare leu: „Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”
Premieră juridică în Cluj: Custodia unui câine, disputată de actualul și fostul stăpân. Ce a decis instanța
Eveniment
Premieră juridică în Cluj: Custodia unui câine, disputată de actualul și fostul stăpân. Ce a decis instanța
Ultima oră
17:26 - Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”
17:13 - Politicile guvernamentale de austeritate aduc sărăcie. Românii nu mai fac față scumpirilor
17:00 - Ciclonul Barbara lovește România. Ce trebuie să aibă la îndemână populația? Avertismentul lui Raed Arafat
16:44 - Criza pensiilor publice se adâncește. Ce soluții există pentru sistemul public de pensii
16:38 - Prințul William, dezvăluiri emoționante despre viața de familie: „Încerci să nu repeți greșelile părinților tăi”
16:24 - Alertă în Spania! O clădire s-a prăbușit, parțial, în centrul Madridului. Bilanțul victimelor
15:58 - Culiță Sterp, din nou în genunchi! Daniela Iliescu a rămas fără cuvinte când a văzut ce a primit: „De ziua ei, am mai cerut-o o dată, ca să fiu sigur”
15:58 - Obiceiul banal din sezonul rece care îți poate pune sănătatea în pericol. Medicii trag un semnal de alarmă
15:54 - Sorin Bontea: „Am 11 chitare și 0 răbdare”. Dezvăluirile juratului de la Masterchef despre pasiunea lui secretă și… cum îl ceartă soția
15:33 - Rugăciunea zilei de marți. Ce să rostești pentru iertare