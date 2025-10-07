Au fost trase clopotele pentru Călin Georgescu. Un moment halucinant a avut loc, marți, în Buftea, unde clopotele unei biserici au fost trase special pentru fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Ce s-a întâmplat la biserica din Buftea

Călin Georgescu a mers, marți, la Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din , imediat după ce a semnat documentele pentru controlul judiciar la secția de poliție aflată în apropiere. Acesta a venit însoțit de bodyguarzi și a intrat cu mașina direct în curtea lăcașului de cult.

În momentul în care autoturismul său a trecut de poarta bisericii, clopotele au început să bată, un gest care i-a surprins pe cei prezenți.

De ce au fost trase clopotele pentru Călin Georgescu

Contactat de jurnaliști, preotul bisericii a explicat gestul într-un mod care a stârnit și mai multă uimire.

„S-a tras clopotul așa. Nu e bine? E un eveniment pentru biserică. Când vine cineva. Așa și când a intrat părintele Cleopa în Sfântul Munte, s-au tras clopotele și a fost un sfânt. Și acum s-a tras un clopot poate vine un președinte”, a spus preotul, explicând decizia de a marca momentul în acest fel, potrivit Antena 3 CNN.

Acesta a adăugat că, pentru el, venirea unei persoane importante la biserică reprezintă un eveniment deosebit: „E un eveniment pentru biserică. Când vine cineva.”

Ce legătură are biserica cu fostul candidat prezidențial

Nu este prima dată când Călin Georgescu este asociat cu scene petrecute în spații religioase. În campania electorală din anul precedent, mai mulți preoți au fost acuzați că ar fi făcut propagandă politică în favoarea sa, deși interzice clar astfel de implicări.

Episodul de la Buftea vine într-un moment delicat pentru Georgescu, care se află sub control judiciar, Călin Georgescu continuă să beneficieze de o imagine de „ales” în rândul unor simpatizanți.

Amintim că, săptămâna trecută, Călin Georgescu a făcut o scurtă declarație, la ieșirea de la IPJ Ilfov.

„Adevărul lor este minciună. (…) Acuzele aduse mie sunt false. Dacă se pretinde că nu sunt false, le cer acuzatorilor mei să demonstreze că nu sunt false.

În ceea ce mă privește, cel mai aprig judecător este conștiința mea și dacă Dumnezeu vrea să stau în picioare, voi sta în picioare, indiferent de câte piedici mi se vor pune”, a declarat Georgescu, potrivit Știripesurse.