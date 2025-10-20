B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Blocul care a explodat pe Calea Rahovei urmează să fie demolat. Când se va întâmpla acest lucru

Blocul care a explodat pe Calea Rahovei urmează să fie demolat. Când se va întâmpla acest lucru

Elena Boruz
20 oct. 2025, 09:39
Blocul care a explodat pe Calea Rahovei urmează să fie demolat. Când se va întâmpla acest lucru
Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană
Cuprins
  1. Când va fi demolat blocul din Rahova
  2. Ce alternative a găsit ISC în această situație

Blocul care a explodat pe Calea Rahovei urmează să fie demolat, iar primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat când va avea loc acest lucru.

Explozia de vineri are urmări foarte serioase. De la oameni care și-au pierdut viața, până la oameni aflați în stare gravă pe paturile de spital și persoane care au rămas fără nimic din ce aveau. Deși municipalitatea acordă sprijin în aceste momente tuturor celor afectați, nu putem să nu ne gândim la faptul că viața tuturor acestor oameni a fost schimbată radical.

Când va fi demolat blocul din Rahova

Potrivit informațiilor transmise de primarul Bujduveanu, demolarea va avea loc îndată ce ancheta va fi încheiată. Astfel, Primăria Capitalei va apela la o firmă specializată, care va putea face acest lucru, deoarece, în raportul realizat de ISC este prevăzut faptul că trebuie ca etajele superioare să fie demolate, altfel tot imobilul va cădea.

„Începând de mâine, noi contractăm o firmă specializată pentru că nu avem firma noastră proprie cu care să facem o astfel de lucrare. Avem raportul ISC-ului, care spune că o parte din imobil trebuie desfăcută, etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul, dar noi putem intra abia după ce ni se predă din partea anchetatorilor. Până când nu ne lasă Poliția, noi nu putem intra în acel imobil”, a spus primarul interimar, conform Libertatea.

Ce alternative a găsit ISC în această situație

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a explicat ce soluție ar fi, după o evaluare vizuală. Potrivit specialiștilor, ar putea fi vorba despre demolarea parțială a blocului, respectiv etajele 5,6,7, și 8, iar cele de jos să fie ranforsate cu popi metalici. Totuși, reabilitarea blocului presupune costuri uriașe, chiar mai mari decât construirea unui nou imobil, astfel, cel mai probabil, a doua variantă va fi cea la care se va apela.

