În cursul zilei de ieri, specialiştii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) s-au reunit pentru a evalua și a decide în privința imobilului afectat de explozia din Rahova. Raportul pe care l-au prezentat conține doar informații ce pot fi observate din exterior, căci o incursiune în interioul blocului prezintă un risc uriaș. Inspectorii au stabilit că, în starea sa actuală, refacerea și consolidarea blocului ar costa mai mult decât construirea unuia nou.

Ce lucrări vor avea loc, de săptămâna viitoare, la blocul afectat de explozie

Începând de săptămâna viitoare, va contracta o firmă pentru a îndepărta elementele cu risc crescut de desprindere. De asemenea, clădirea va fi securizată, astfel încât demolările să se facă în deplină siguranță. Locatarii blocului dezafectat vor putea intra însoțiți pentru a-și recupera anumite bunuri din apartamentele.

„Municipiul Bucureşti, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 al municipiului Bucureşti vor proceda la demontarea elementelor structurale instabile: balcoane, pereţi, planşee, punerea în siguranţă a zonei: împrejmuire, susţinere provizorie, precum şi pregătirea terenului pentru eventuale lucrări de demolare.

Până la finalizarea anchetei nu poate să intre nimeni, nicăieri. După finalizarea anchetei, probabil cei din scările care nu au fost afectate se vor putea întoarce. La scara la care a avut loc explozia, în măsura în care se va putea, ISU va încerca să meargă cu fiecare locatari să-şi recupereze bunurile, dar doar bunuri gen bani, documente şi alte lucruri ce se pot lua imediat”, a declarat Andrei Nistor, prefectul Bucureștiului

Ce soluție a propus ISC în cazul blocului din Rahova

După evaluarea vizuală, specialiștii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii au propus să fie demolate etajele 5, 6, 7 şi 8, în timp ce cele de mai jos de 5, să fie ranforsate cu popi metalici. Însă, proiectul mult prea costisitor face autoritățile să ia în calcul demolarea completă a imobilului și construirea unuia nou pentru locatarii afectați.

„Starea actuală face imposibilă utilizarea imobilului, prezentând risc ridicat pentru utilizatori şi pentru persoanele din imediata vecinătate. În momentul de faţă nu avem o expertiză, asta să fie clar. Avem un raport. Acest raport a fost făcut după o inspecţie vizuală, din afară, nu s-a putut intra în clădire. Vor putea începe să demoleze ce trebuie să demoleze ca să se pună în siguranţă, abia ulterior se va face o expertiză reală”, a declarat Andrei Nistor, prefectul Capitalei.

„După expertiză vom ştii nivelul de intervenţie, dar din raport reiese că este foarte grav afectată clădirea, deci ne uităm inclusiv la opţiunea de demolarea a imobilului după ce este pus în siguranţă. Acel imobil, mai mult ca posibil, va reieşi că va trebui pus la pământ. Lucrăm la soluţii pentru perioada următoare ca să asigurăm ce se va întâmpla cu reconstrucţia imobilului şi cu redarea acelor familii a locuinţelor”, a transmis , primarul interimar al Capitalei.

Decizia finală va fi luată abia după ce experții vor realiza o expertiză detaliată a blocului din Rahova.

Ce decizie a luat municipalitatea în cazul familiilor afectate

Începând de luni, fiecare familie afectată va fi consultată pentru găsirea unei soluții în ceea ce privește locuirea pe termen mediu și lung. Tot săptămâna viitoare, Primăria va începe distribuirea ajutorului financiar locatarilor blocului distrus. Fiecare persoană va primi 1.500 de lei.

„Începând de luni se trece la faza a doua a intervenţiei, în care vom încerca să găsim împreună cu fiecare familie o soluţie potrivită pentru locuirea pe termen mediu şi lung până când toate procedurile vor fi realizate, astfel încât blocul să fie redat proprietarilor. Săptămâna viitoare va începe alocarea ajutorului financiar pentru fiecare membru de familie afectat în valoare de 1.500 de lei”, a informat Cosmina Siminean, Direcţia Generală de Asistenţă Socială.