B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează

Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează

B1.ro
19 oct. 2025, 08:43
Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează
Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană
Cuprins
  1. Ce lucrări vor avea loc, de săptămâna viitoare, la blocul afectat de explozie
  2. Ce soluție a propus ISC în cazul blocului din Rahova
  3. Ce decizie a luat municipalitatea în cazul familiilor afectate

În cursul zilei de ieri, specialiştii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) s-au reunit pentru a evalua și a decide în privința imobilului afectat de explozia din Rahova. Raportul pe care l-au prezentat conține doar informații ce pot fi observate din exterior, căci o incursiune în interioul blocului prezintă un risc uriaș. Inspectorii au stabilit că, în starea sa actuală, refacerea și consolidarea blocului ar costa mai mult decât construirea unuia nou.

Ce lucrări vor avea loc, de săptămâna viitoare, la blocul afectat de explozie

Începând de săptămâna viitoare, Primăria Capitalei va contracta o firmă pentru a îndepărta elementele cu risc crescut de desprindere. De asemenea, clădirea va fi securizată, astfel încât demolările să se facă în deplină siguranță. Locatarii blocului dezafectat vor putea intra însoțiți pentru a-și recupera anumite bunuri din apartamentele.

„Municipiul Bucureşti, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 al municipiului Bucureşti vor proceda la demontarea elementelor structurale instabile: balcoane, pereţi, planşee, punerea în siguranţă a zonei: împrejmuire, susţinere provizorie, precum şi pregătirea terenului pentru eventuale lucrări de demolare.

Până la finalizarea anchetei nu poate să intre nimeni, nicăieri. După finalizarea anchetei, probabil cei din scările care nu au fost afectate se vor putea întoarce. La scara la care a avut loc explozia, în măsura în care se va putea, ISU va încerca să meargă cu fiecare locatari să-şi recupereze bunurile, dar doar bunuri gen bani, documente şi alte lucruri ce se pot lua imediat”, a declarat Andrei Nistor, prefectul Bucureștiului

Ce soluție a propus ISC în cazul blocului din Rahova

După evaluarea vizuală, specialiștii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii au propus să fie demolate etajele 5, 6, 7 şi 8, în timp ce cele de mai jos de 5, să fie ranforsate cu popi metalici. Însă, proiectul mult prea costisitor face autoritățile să ia în calcul demolarea completă a imobilului și construirea unuia nou pentru locatarii afectați.

„Starea actuală face imposibilă utilizarea imobilului, prezentând risc ridicat pentru utilizatori şi pentru persoanele din imediata vecinătate. În momentul de faţă nu avem o expertiză, asta să fie clar. Avem un raport. Acest raport a fost făcut după o inspecţie vizuală, din afară, nu s-a putut intra în clădire. Vor putea începe să demoleze ce trebuie să demoleze ca să se pună în siguranţă, abia ulterior se va face o expertiză reală”, a declarat Andrei Nistor, prefectul Capitalei.

„După expertiză vom ştii nivelul de intervenţie, dar din raport reiese că este foarte grav afectată clădirea, deci ne uităm inclusiv la opţiunea de demolarea a imobilului după ce este pus în siguranţă. Acel imobil, mai mult ca posibil, va reieşi că va trebui pus la pământ. Lucrăm la soluţii pentru perioada următoare ca să asigurăm ce se va întâmpla cu reconstrucţia imobilului şi cu redarea acelor familii a locuinţelor”, a transmis Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Decizia finală va fi luată abia după ce experții ISC vor realiza o expertiză detaliată a blocului din Rahova.

Ce decizie a luat municipalitatea în cazul familiilor afectate

Începând de luni, fiecare familie afectată va fi consultată pentru găsirea unei soluții în ceea ce privește locuirea pe termen mediu și lung. Tot săptămâna viitoare, Primăria va începe distribuirea ajutorului financiar locatarilor blocului distrus. Fiecare persoană va primi 1.500 de lei.

„Începând de luni se trece la faza a doua a intervenţiei, în care vom încerca să găsim împreună cu fiecare familie o soluţie potrivită pentru locuirea pe termen mediu şi lung până când toate procedurile vor fi realizate, astfel încât blocul să fie redat proprietarilor. Săptămâna viitoare va începe alocarea ajutorului financiar pentru fiecare membru de familie afectat în valoare de 1.500 de lei”, a informat Cosmina Siminean, Direcţia Generală de Asistenţă Socială.

Tags:
Citește și...
Guvernul pregătește reorganizarea teritorială a României. Noi municipii, taxe diferite și orașe retrogradate
Eveniment
Guvernul pregătește reorganizarea teritorială a României. Noi municipii, taxe diferite și orașe retrogradate
Asocierea dintre frig și răceală. Ce ne îmbolnăvește iarna cu adevarat
Eveniment
Asocierea dintre frig și răceală. Ce ne îmbolnăvește iarna cu adevarat
Stresul la Generația Z. Tinerii resimt presiunea școlii, joburilor și a rețelelor sociale: „Terapia costă 500 de lei pe oră”
Eveniment
Stresul la Generația Z. Tinerii resimt presiunea școlii, joburilor și a rețelelor sociale: „Terapia costă 500 de lei pe oră”
Cine dă și cine primește curent în Europa. Adevărul despre comerțul cu energie electrică
Eveniment
Cine dă și cine primește curent în Europa. Adevărul despre comerțul cu energie electrică
De ce răcim iarna? Adevărul despre frig, curent și ce ne îmbolnăvește, de fapt
Eveniment
De ce răcim iarna? Adevărul despre frig, curent și ce ne îmbolnăvește, de fapt
Noi detalii cutremurătoare în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii confirmă că toate victimele sunt femei
Eveniment
Noi detalii cutremurătoare în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii confirmă că toate victimele sunt femei
Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
Eveniment
Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
Doliu în lumea muzicii românești. Un celebrul pianist român s-a stins din viață la doar câteva ore după un concert
Eveniment
Doliu în lumea muzicii românești. Un celebrul pianist român s-a stins din viață la doar câteva ore după un concert
Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
Eveniment
Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
Eveniment
Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
Ultima oră
23:53 - Arsenie Boca va fi canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Ceremonia oficială are loc la Mănăstirea Prislop, pe 28 noiembrie
23:09 - Planificarea unei vacanțe a devenit un experiment cu AI. Surpriza trăită de un cuplu
22:29 - Guvernul pregătește reorganizarea teritorială a României. Noi municipii, taxe diferite și orașe retrogradate
21:48 - Antrenorul echipei Rapid, profund marcat de explozia din Rahova. Familia sa locuiește în cartier: „Inima mea este alături de cei afectaţi”
21:19 - FC Universitatea Cluj anunță despărțirea de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău
20:52 - Asocierea dintre frig și răceală. Ce ne îmbolnăvește iarna cu adevarat
20:30 - Stresul la Generația Z. Tinerii resimt presiunea școlii, joburilor și a rețelelor sociale: „Terapia costă 500 de lei pe oră”
19:51 - Cine dă și cine primește curent în Europa. Adevărul despre comerțul cu energie electrică
19:14 - De ce răcim iarna? Adevărul despre frig, curent și ce ne îmbolnăvește, de fapt
18:58 - Noi detalii cutremurătoare în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii confirmă că toate victimele sunt femei