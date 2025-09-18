B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce salariu câștigă Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, și cât plătește pe chirie la Luxemburg

Ce salariu câștigă Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, și cât plătește pe chirie la Luxemburg

Ana Maria
18 sept. 2025, 15:59
Ce salariu câștigă Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, și cât plătește pe chirie la Luxemburg
Sursa Foto: Facebook/Laura Codruța Kovesi
Cuprins
  1. Unde și-a început cariera Laura Codruța Kovesi
  2. Ce salariu încasează acum Laura Codruța Kovesi
  3. Cât o costă chiria în Luxemburg pe Laura Codruța Kovesi
  4. De ce este Kovesi una dintre cele mai mediatizate figuri din justiția românească

Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA și una dintre cele mai influente figuri ale justiției românești din ultimele două decenii, ocupă, în prezent, cea mai înaltă funcție a Parchetului European (EPPO – European Public Prosecutor’s Office). Instituția, cu sediul central la Luxemburg, are rolul de a investiga și de a aduce în fața instanței persoanele suspectate de infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, cum ar fi fraudele cu fonduri europene sau cazurile de corupție transfrontalieră.

Dincolo de responsabilitatea uriașă pe care o implică această poziție, funcția vine și cu o remunerație pe măsură. Estimările arată că Laura Codruța Kovesi câștigă un salariu lunar de aproximativ 15.000 de euro, adică de aproape patru ori mai mult decât încasa pe vremea când conducea DNA în România, potrivit România TV.

Unde și-a început cariera Laura Codruța Kovesi

De profesie procuror, Kovesi și-a început cariera la Sibiu, orașul natal. Ascensiunea ei a fost rapidă. În 2006, la doar 33 de ani, a devenit Procuror General al României, fiind cea mai tânără persoană care a ocupat vreodată această funcție. A rămas în fruntea Ministerului Public până în 2012, perioadă în care a încercat să impună un stil de lucru riguros.

În 2013, a preluat conducerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), instituție care a devenit, în mandatul său, una dintre cele mai temute și respectate din România. Zeci de miniștri, parlamentari, primari și oameni de afaceri au fost trimiși în judecată în acea perioadă. Popularitatea sa a crescut spectaculos, dar în același timp, Kovesi a atras și numeroși adversari. În 2018, a fost revocată din funcție în urma presiunilor politice, însă, această schimbare nu a pus capăt carierei sale.

Un an mai târziu, în 2019, a fost desemnată primul procuror-șef al Parchetului European, un organism nou creat în arhitectura instituțiilor UE.

Ce salariu încasează acum Laura Codruța Kovesi

Funcția de procuror-șef european îi aduce Laurei Codruța Kovesi un salariu care o plasează în rândul celor mai bine plătiți oficiali ai Uniunii Europene. Potrivit estimărilor făcute de publicațiile de profil, veniturile ei lunare se apropie de 15.000 de euro.

Un procuror european aflat în subordinea sa câștigă, în funcție de vechime și situație familială, peste 12.000 de euro pe lună. Prin urmare, este firesc ca salariul șefei instituției să fie și mai mare. Diferențele apar și în funcție de numărul de copii sau de distanța față de țara de origine, factori care influențează alocațiile suplimentare.

Dacă ne raportăm la salariile din România, comparațiile sunt spectaculoase. Chiar și managerii de mari companii private din România încasează, adesea, mai puțin decât Kovesi la Luxemburg.

Cât o costă chiria în Luxemburg pe Laura Codruța Kovesi

Într-un interviu acordat Europa FM în 2019, chiar înainte să preia funcția, Kovesi explica deschis cum arată partea financiară a vieții sale la Luxemburg. Spunea atunci că se aștepta la un salariu de aproximativ 12.000 de euro pe lună, însă, aproape un sfert din sumă urma să meargă pe chirie.

„Cred că o să primesc în jur de 12.000 de euro pe lună aici. În România și la DNA și la Parchetul General era în jur de 3.500 – 4.000 de euro pe lună.(…) Primești salariu și te descurci, îți închirieazi locuință. Eu mi-am găsit la 3.000 de euro pe lună un apartament cu două dormitoare, este cumva destul de aproape de viitorul loc de muncă, nu e ceva deosebit, destul de modest, îmi rămân bani, nu mă plâng”, declara ea.

În România, ultimele date oficiale despre averea sa au fost publicate în 2016 de Consiliul Superior al Magistraturii. Atunci, Kovesi deținea un apartament de 57 de metri pătrați în București, achiziționat cu un credit ipotecar în 2007. În conturi avea circa 12.000 de euro, dar și un credit de 45.000 de euro.

De ce este Kovesi una dintre cele mai mediatizate figuri din justiția românească

De-a lungul timpului, numele lui Kovesi a devenit sinonim cu lupta împotriva corupției din România. A fost intens criticată de politicienii pe care i-a anchetat, dar și lăudată de o parte a societății civile și de instituțiile europene. Tocmai acest mix de sprijin i-a consolidat imaginea de magistrat incoruptibil și i-a deschis drumul spre funcția europeană actuală.

Astăzi, la 52 de ani, Laura Codruța Kovesi conduce o instituție cu competențe extinse, care supraveghează dosare complexe în toate statele UE care au aderat la EPPO. Munca sa are impact direct asupra modului în care Uniunea gestionează miliarde de euro din bugetul comun, motiv pentru care salariul de 15.000 de euro lunar reflectă și nivelul responsabilității uriașe pe care îl presupune funcția.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Michelle Obama se află la București. Cât a costat un bilet la evenimentul unde a fost prezentă: “Mulțumesc eu că m-ați chemat”
Eveniment
Michelle Obama se află la București. Cât a costat un bilet la evenimentul unde a fost prezentă: “Mulțumesc eu că m-ați chemat”
Excursii de o zi prin Transilvania
Eveniment
Excursii de o zi prin Transilvania
Bursele studențești în vremuri de austeritate. Schimbările propuse de Ministerul Educației
Eveniment
Bursele studențești în vremuri de austeritate. Schimbările propuse de Ministerul Educației
Newsweek: 105.000 de români dețin arme letale acasă. Unii au chiar două. Când le pot folosi?
Eveniment
Newsweek: 105.000 de români dețin arme letale acasă. Unii au chiar două. Când le pot folosi?
Diabetul și parodontoza: Tratamente de ultimă generație cu laserul Waterlase și implant dentar la DENT ESTET
Eveniment
Diabetul și parodontoza: Tratamente de ultimă generație cu laserul Waterlase și implant dentar la DENT ESTET
Mihai Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur va fi un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul spațiului comunitar
Eveniment
Mihai Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur va fi un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul spațiului comunitar
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv. A fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei enoriașe
Eveniment
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv. A fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei enoriașe
Secretul bunicilor pentru frumusețe și vitalitate: elixirul tinereții din patru ingrediente
Eveniment
Secretul bunicilor pentru frumusețe și vitalitate: elixirul tinereții din patru ingrediente
Nu fluiera niciodată în casă! Ce ghinion atragi fără să-ți dai seama
Eveniment
Nu fluiera niciodată în casă! Ce ghinion atragi fără să-ți dai seama
Imopedia.ro aduce litoralul Greciei și Bulgariei la Târgul Național Imobiliar din București
Eveniment
Imopedia.ro aduce litoralul Greciei și Bulgariei la Târgul Național Imobiliar din București
Ultima oră
17:44 - Michelle Obama se află la București. Cât a costat un bilet la evenimentul unde a fost prezentă: “Mulțumesc eu că m-ați chemat”
17:41 - Carmen Tănase a făcut-o praf pe Elvira Deatcu: „Îți rup picioarele!” (VIDEO)
17:39 - Excursii de o zi prin Transilvania
17:30 - Bursele studențești în vremuri de austeritate. Schimbările propuse de Ministerul Educației
17:29 - Newsweek: 105.000 de români dețin arme letale acasă. Unii au chiar două. Când le pot folosi?
17:04 - Diabetul și parodontoza: Tratamente de ultimă generație cu laserul Waterlase și implant dentar la DENT ESTET
16:53 - Nicușor Dan, marele absent de la Adunarea Generală ONU. România va fi reprezentată de ministrul de Externe, Oana Țoiu
16:50 - Cum au reușit Monica Davidescu și Aurelian Temișan să rămână împreună 30 de ani
16:47 - Mihai Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur va fi un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul spațiului comunitar
16:43 - Pălăria Melaniei Trump i-a pus pe jar pe stiliști. Ce mesaj ascunde accesoriul purtat de prima-doamnă