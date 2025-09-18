Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA și una dintre cele mai influente figuri ale justiției românești din ultimele două decenii, ocupă, în prezent, cea mai înaltă funcție a (EPPO – European Public Prosecutor’s Office). Instituția, cu sediul central la , are rolul de a investiga și de a aduce în fața instanței persoanele suspectate de infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, cum ar fi fraudele cu fonduri europene sau cazurile de corupție transfrontalieră.

Dincolo de responsabilitatea uriașă pe care o implică această poziție, funcția vine și cu o remunerație pe măsură. Estimările arată că Laura Codruța Kovesi câștigă un salariu lunar de aproximativ 15.000 de euro, adică de aproape patru ori mai mult decât încasa pe vremea când conducea DNA în România, potrivit .

Unde și-a început cariera Laura Codruța Kovesi

De profesie procuror, Kovesi și-a început cariera la Sibiu, orașul natal. Ascensiunea ei a fost rapidă. În 2006, la doar 33 de ani, a devenit Procuror General al României, fiind cea mai tânără persoană care a ocupat vreodată această funcție. A rămas în fruntea Ministerului Public până în 2012, perioadă în care a încercat să impună un stil de lucru riguros.

În 2013, a preluat conducerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), instituție care a devenit, în mandatul său, una dintre cele mai temute și respectate din România. Zeci de miniștri, parlamentari, primari și oameni de afaceri au fost trimiși în judecată în acea perioadă. Popularitatea sa a crescut spectaculos, dar în același timp, Kovesi a atras și numeroși adversari. În 2018, a fost revocată din funcție în urma presiunilor politice, însă, această schimbare nu a pus capăt carierei sale.

Un an mai târziu, în 2019, a fost desemnată primul procuror-șef al Parchetului European, un organism nou creat în arhitectura instituțiilor UE.

Ce salariu încasează acum Laura Codruța Kovesi

Funcția de procuror-șef european îi aduce Laurei Codruța Kovesi un salariu care o plasează în rândul celor mai bine plătiți oficiali ai Uniunii Europene. Potrivit estimărilor făcute de publicațiile de profil, veniturile ei lunare se apropie de 15.000 de euro.

Un procuror european aflat în subordinea sa câștigă, în funcție de vechime și situație familială, peste 12.000 de euro pe lună. Prin urmare, este firesc ca salariul șefei instituției să fie și mai mare. Diferențele apar și în funcție de numărul de copii sau de distanța față de țara de origine, factori care influențează alocațiile suplimentare.

Dacă ne raportăm la salariile din România, comparațiile sunt spectaculoase. Chiar și managerii de mari companii private din România încasează, adesea, mai puțin decât Kovesi la Luxemburg.

Cât o costă chiria în Luxemburg pe Laura Codruța Kovesi

Într-un interviu acordat Europa FM în 2019, chiar înainte să preia funcția, Kovesi explica deschis cum arată partea financiară a vieții sale la Luxemburg. Spunea atunci că se aștepta la un salariu de aproximativ 12.000 de euro pe lună, însă, aproape un sfert din sumă urma să meargă pe chirie.

„Cred că o să primesc în jur de 12.000 de euro pe lună aici. În România și la DNA și la Parchetul General era în jur de 3.500 – 4.000 de euro pe lună.(…) Primești salariu și te descurci, îți închirieazi locuință. Eu mi-am găsit la 3.000 de euro pe lună un apartament cu două dormitoare, este cumva destul de aproape de viitorul loc de muncă, nu e ceva deosebit, destul de modest, îmi rămân bani, nu mă plâng”, declara ea.

În România, ultimele date oficiale despre averea sa au fost publicate în 2016 de Consiliul Superior al Magistraturii. Atunci, Kovesi deținea un apartament de 57 de metri pătrați în București, achiziționat cu un credit ipotecar în 2007. În conturi avea circa 12.000 de euro, dar și un credit de 45.000 de euro.

De ce este Kovesi una dintre cele mai mediatizate figuri din justiția românească

De-a lungul timpului, numele lui Kovesi a devenit sinonim cu lupta împotriva corupției din România. A fost intens criticată de politicienii pe care i-a anchetat, dar și lăudată de o parte a societății civile și de instituțiile europene. Tocmai acest mix de sprijin i-a consolidat imaginea de magistrat incoruptibil și i-a deschis drumul spre funcția europeană actuală.

Astăzi, la 52 de ani, Laura Codruța Kovesi conduce o instituție cu competențe extinse, care supraveghează dosare complexe în toate statele UE care au aderat la EPPO. Munca sa are impact direct asupra modului în care Uniunea gestionează miliarde de euro din bugetul comun, motiv pentru care salariul de 15.000 de euro lunar reflectă și nivelul responsabilității uriașe pe care îl presupune funcția.