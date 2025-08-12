B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ministrul Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziția microbuzelor școlare finanțate prin PNRR. În unele județe prețul a fost dublu. Parchetul European ar putea fi sesizat

Traian Avarvarei
12 aug. 2025, 14:34
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sursa foto: Dragoș Pîslaru / Facebook

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a anunțat că va trimite Corpul de Control pentru a verifica modul în care s-au făcut achiziţiile de microbuze şcolare electrice, finanţate prin PNRR, despre care presa a scris că ar fi fost supraevaluate. Pîslaru a precizat că va sesiza și Parchetul European dacă va fi cazul. „Nu voi tolera niciun abuz”, a insistat ministrul.

Cuprins

  • Ce au descoperit jurnaliștii despre microbuzele școlare cumpărate cu bani din PNRR
  • Ce reacție a avut ministrul Dragoș Pîslaru la dezvăluirile despre achiziția microbuzelor școlare

Ce au descoperit jurnaliștii despre microbuzele școlare cumpărate cu bani din PNRR

Reporter de Iaşi a publicat, luni, o investigație jurnalistică ce arată că o firmă din Prahova a obţinut peste 50% din contractele de livrare microbuze şcolare electrice la nivel naţional. Aveuro figurează în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) cu cel puţin 35 de contracte în valoare de peste 135 de milioane de euro.

Numai că a livrat mașinile la prețuri absolut uriașe.

De exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze cu 202.800 euro fără TVA/bucata. Recordul e la Olt: 262.000 euro de maşină.

Fiecare microbuz livrat în județul Iaşi a fost cu 54.000 euro mai scump decât în Braşov. Cu banii respectivi, județul Iași putea cumpăra 35 de microbuze şcolare electrice, faţă de 26 cât a luat.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a transmis că procedura a fost transparentă și că el „nu intervine în procedurile de achiziţie publică, care sunt organizate exclusiv de specialiştii din aparatul de specialitate al instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare şi a ghidurilor specifice finanţărilor din fonduri europene, în acest caz PNRR”.

Comisia Europeană calculase că 250 milioane de euro, prin PNRR, ne ajung pentru 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro/bucată. Numai că România a cumpărat de acești bani doar 1.300 de microbuze, umflând prețurile la 200.000 de euro/bucată (fără TVA). Întreaga investigație a Reporter de Iași poate fi citită aici.

Ce reacție a avut ministrul Dragoș Pîslaru la dezvăluirile despre achiziția microbuzelor școlare

„Nu putem vorbi despre modernizarea României și investiții pentru viitorul copiilor noștri dacă banii europeni sunt folosiți incorect sau chiar furați.

Am citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR.

Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene.

Voi solicita clarificări imediate autorităților implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de la Laura Codruța Kövesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva bugetului UE.

Fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent și în interesul oamenilor.
Nu voi tolera niciun abuz”, a reacționat ministrul Dragoș Pîslaru la aceste informații.

