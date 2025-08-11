B1 Inregistrari!
Compania Hidroelectrica avertizează că s-au creat imagini „deepfake” cu directorul companiei, folosite pentru promovarea unor înșelătorii online

Răzvan Adrian
11 aug. 2025, 21:18
Compania Hidroelectrica avertizează că s-au creat imagini „deepfake” cu directorul companiei, folosite pentru promovarea unor înșelătorii online
Sursa Foto: Facebook/ Hidroelectrica

Hidroelectrica atrage atenția publicului asupra apariției în mediul online a unor imagini de tip „deepfake” cu directorul companiei. În aceste materiale false, directorul este prezentat promovând tranzacționarea acțiunilor societății, în scopuri frauduloase.

  • Ce recomandă Hidroelectrica clienților care văd astfel de postări
  • Cum sunt comunicate toate datele legate de oportunitățile financiare

Ce recomandă Hidroelectrica clienților care văd astfel de postări

Compania a făcut o serie de recomandări într-o postare pe Facebook, pentru cetățeni, printre care:

  • Să nu încarce date personale sau informații bancare pe platforme care promit câștiguri false
  • Să raporteze conținutul fals din mediul online
  • Să nu se lase induși în eroare de videoclipurile care pot părea reale

Cum sunt comunicate toate datele legate de oportunitățile financiare

Hidroelectrica a reamintit că toate informațiile legate de oportunități financiare sunt comunicate exclusiv prin canale oficiale, în mod public, prin intermediul BVB și al platformelor reglementate.

