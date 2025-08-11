Hidroelectrica atrage atenția publicului asupra apariției în mediul online a unor imagini de tip „deepfake” cu directorul companiei. În aceste materiale false, directorul este prezentat promovând tranzacționarea acțiunilor societății, în scopuri frauduloase.

Ce recomandă Hidroelectrica clienților care văd astfel de postări

Cum sunt comunicate toate datele legate de oportunitățile financiare

a făcut o serie de recomandări într-o postare pe , pentru cetățeni, printre care:

Să nu încarce date personale sau informații bancare pe platforme care promit câștiguri false

Să raporteze conținutul fals din mediul online

Să nu se lase induși în eroare de videoclipurile care pot părea reale

Hidroelectrica a reamintit că toate informațiile legate de oportunități financiare sunt comunicate exclusiv prin canale oficiale, în mod public, prin intermediul și al platformelor reglementate.