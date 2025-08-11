Eveniment
Hidroelectrica atrage atenția publicului asupra apariției în mediul online a unor imagini de tip „deepfake” cu directorul companiei. În aceste materiale false, directorul este prezentat promovând tranzacționarea acțiunilor societății, în scopuri frauduloase.
Compania a făcut o serie de recomandări într-o postare pe Facebook, pentru cetățeni, printre care:
Hidroelectrica a reamintit că toate informațiile legate de oportunități financiare sunt comunicate exclusiv prin canale oficiale, în mod public, prin intermediul BVB și al platformelor reglementate.