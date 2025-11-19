Medicii de familie renunță la colaborarea cu și își caută noi specializări. Acest lucru indică o criză în sistemul de sănătate, lucru pe care îl recunoaște chiar și șeful instituției, Horațiu Moldovan.

Medicii de familie renunță la colaborarea cu CNAS

se confruntă cu o criză care durează de mai mulți ani, recunoaște chiar șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. Un număr tot mai mare dintre medicii de familie renunță la contractele cu CNAS. Or, sistemul românesc de sănătate este construit tocmai pe relația medic de familie – pacient.

Horaţiu Moldovan susține că problema asigurării de către medicii de familie este îngrijorătoare. Deși datează de peste un deceniu, autoritățile din sistemul de sănătate nu dau impresia că ar avea soluții. Astfel, de la un an la altul numărul acestora este tot mai mic.

„Numărul de medici de familie nu creşte, scade. Numărul de medici de familie în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate scade în fiecare an. Se pare că nu mai este o specialitate atractivă, deşi există nişte venituri destul de consistente, în medie, la nivelul medicilor de familie dacă comparăm cu colegi din alte specialităţi din ambulatoriul de specialitate. Cu toate astea, media lor de vârstă este foarte înaintată, mulţi dintre ei vor ieşi la pensie”, a declarat Horaţiu Moldovan, conform Medika Tv.

Horaţiu Moldovan susține că este nevoie de implicarea autorităților locale pentru atragerea medicilor de familie în anumite zone. El spne că există administrații care au înţeles că este important ca membrii comunităţii să beneficieze de asistenţă medicală de familie. Aceste administrații acordă sprijin medicilor acordându-le o serie de facilități.

CNAS propune asocierea spitalelor

În acet context, șeful CNAS a vorbit și de pe care dorește să le implementeze la nivelul spitalelor. Prin aceste mecanisme se încurajează formarea de consorţii de spirale care să funcţioneze în mod complementar. Acestea își vor coordona serviciile medicale, cât şi achizițiile. Horaiu Moldovan crede că prin astfel de asocieri costurile vor scădea.

„Prin aceste mecanisme financiare noi vrem să stimulăm spitalele să se asocieze în consorţii de furnizare de servicii medicale”, a afirmat Horaţiu Moldovan.

Moldovan a dat exemplul a două spitale care se află la distanţă relativ mică unul de altul care pot funcționa complementar din punct de vedere medical şi financiar. Unul dintre ele poate prelua medicii care asigurau garda în celălalt, iar în ceea ce priveşte cheltuielile, aceste se pot reduce, pentru că achiziţiile nu vor mai fi fragmentate şi vor exista achiziţii de cantităţi mari, ceea ce presupune şi preţuri mai mici.