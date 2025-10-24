Reforma din sănătate, una dintre cele mai ample din ultimii ani, a intrat oficial în vigoare odată cu publicarea legii în Monitorul Oficial. Actul normativ, parte a pachetului pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în septembrie, aduce modificări majore pentru medici, pacienți și spitale. Măsurile vizează îmbunătățirea calității serviciilor, o mai bună utilizare a fondurilor și responsabilizarea managerilor din sistemul sanitar.

Ce schimbări aduce legea reformei din sănătate

Legea privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății a fost promulgată de președintele României, Nicușor Dan, și publicată în . Șeful statului a explicat că această lege face parte dintr-un pachet amplu de reforme și are scopul de a moderniza sistemul medical.

Potrivit președintelui, legea le oferă medicilor de familie posibilitatea de a deschide mai ușor puncte de lucru în localitățile mici. În același timp, pacienții cu afecțiuni grave, precum HIV/SIDA, tuberculoză sau cancer, vor beneficia de tratamente decontate integral, inclusiv în regim de spitalizare de zi.

„Acest proiect face parte din pachetul de legi pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament. Prin noile reglementări, medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi mici, pacienţii cu boli grave (HIV/SIDA, tuberculoză, cancer) vor beneficia de servicii spitaliceşti decontate integral în regim de spitalizare de zi”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de socializare.

Președintele a mai precizat că consolidează autonomia medicilor și impune indicatori clari de performanță în spitale, ceea ce va duce la creșterea transparenței și eficienței în folosirea fondurilor publice.

Cum a fost adoptată legea și care sunt principalele direcții de reformă

Curtea Constituțională a României a respins, pe 8 octombrie, sesizarea depusă împotriva actului normativ, declarându-l constituțional. Premierul Ilie Bolojan a explicat, în momentul asumării răspunderii în Parlament, că obiectivul principal al reformei este reducerea internărilor inutile și reorientarea pacienților către medicina de familie și medicina de specialitate.

„În primul rând, reforma pe care o propunem porneşte de la principiul reorientării pacienţilor din zona de spitalizare către medicina de familie şi medicina de specialitate, prin eliminarea internărilor care nu sunt necesare. Şi, prin tratarea pacienţilor la medicul de familie sau la cel de specialitate, se pot economisi peste 3 miliarde de lei, care să fie redirecţionaţi pentru servicii medicale”, a afirmat premierul.

De asemenea, modalitatea de plată a medicilor de familie se schimbă. Două treimi din venit vor fi calculate în funcție de serviciile prestate, iar o treime în funcție de numărul pacienților înscriși pe listă.

Cum vor fi ajutați pacienții din zonele izolate

Premierul a subliniat că reforma are ca scop și creșterea accesului la pentru pacienții din zonele rurale sau izolate. Seniorii, persoanele cu dizabilități și bolnavii cronici vor beneficia de îngrijiri la domiciliu fără costuri suplimentare.

„Seniorii, bolnavii cronici şi persoanele cu dizabilităţi primesc îngrijire la domiciliu fără costuri suplimentare. Se schimbă şi mecanismul prin care asigurăm accesul la medicamente inovative, în aşa fel încât să fie predictibil şi fără presiune pe bugetul public, încurajând prescrierea de medicamente generice”, a declarat Ilie Bolojan.

Reforma vizează și o mai bună disciplină financiară în spitale. Contractele managerilor vor fi bazate pe indicatori de performanță, iar numirile fără concurs vor fi eliminate, relatează Capital.ro.

Ce presupune noua categorie de „spitale de importanță strategică”

Guvernul va introduce o nouă categorie (spitalele de importanță strategică) care va permite prioritizarea investițiilor și dotărilor în unități esențiale pentru gestionarea urgențelor medicale. În plus, spitalele private vor fi obligate să suporte costurile dacă un pacient externat nejustificat este reinternat într-un spital public în mai puțin de 48 de ore pentru aceeași afecțiune.

„Vom consolida reţeaua publică prin introducerea categoriei spitale de importanţă strategică. Aceasta va ajuta la prioritizarea investiţiilor şi dotărilor pentru unităţi vitale în gestionarea crizelor medicale. În acelaşi timp, responsabilizăm şi spitalele private”, a explicat premierul.

Legea reformei în sănătate reprezintă, potrivit autorităților, un pas decisiv pentru modernizarea sistemului medical românesc. Prin aplicarea noilor măsuri, statul promite servicii mai eficiente, o mai bună gestiune a banilor publici și o creștere a calității actului medical în beneficiul pacienților.