Scandal monstru între un chirurg și o asistentă medicală: „Nu intru în sala asta cu o asemenea asistentă!”. De la ce a pornit conflictul

Scandal de proporții între un medic și o asistentă medicală, la Institutul „Marius Nasta”, din Capitală. Șocant este că în timp ce ei doi se certau, pacientul se afla pe masa de operație.

Conform informațiilor, conflictul a izbucnit după ce asistenta l-a chemat insistent pe medic în sala de operație pentru a se ocupa de pacient, iar doctorul a fost vizibil deranjat de apelurile făcute de femeie, informează digi24.

Cum a decurs dialogul dintre medic și asistentă

Asistenta l-a chemat în repetate rânduri pe chirurg în sala de operație, însă acesta a refuzat să meargă. Dialogul a fost surprins de o persoană din incinta instituției medicale.

Medic: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!”

Asistentă: „Mințiți, domn’ profesor!”

Medic: „Nu mint deloc”

Asistentă: „Ba da”

Medic: „Nu pot să intru în sala asta cu o asemenea asistentă”.

De asemenea, potrivit aceleiași surse, asistenta ar fi sesizat inclusiv , cu privire la ceea ce s-a petrecut. În sesizare este notat faptul că la solicitarea echipei medicale, adică a medicilor de anestezie și terapie intensivă și a rezidentului care deja începuse operația pacientului, l-a sunat de trei ori pe medicul conferențiar, care este și șeful secției de chirurgie toracică, pentru a veni în sala de operație. Însă acesta nu a răspuns la telefon.

Totuși, în cele din urmă chirurgul a venit în sala de operația, însă când asistenta l-a întrebat de ce nu a răspuns la telefon, medicul a devenit recalcitrant și a refuzat să coopereze.

Ce au transmis reprezentanții instituției medicale

„Vă informăm că sesizarea doamnei asistente înregistrată la Cabinetul Ministrului Sănătății a fost redirecționată conducerii Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, în vederea efectuării unei cercetări disciplinare la nivelul unitatii sanitare!”, a transmis instituția, potrivit