Cum alegem vinul pentru mesele de sărbători. Sfaturi pentru o masă perfectă de la un somelier celebru (VIDEO)

Dincolo de eleganţa pe care o oferă unei mese, vinul este ingredientul care poate completa perfect o masă festivă. Iar acum, de sărbători, românii vor să aibă mese îmbelșugate și care să le satisfacă toate poftele.

Cum se asociază vinul cu preparatele culinare

În direct pe , celebrul somelier Marian Timofti ne-a dezvăluit câteva din secretele vinului. Și cum se poate asocia cu mâncarea de sărbătoare astfel încât să avem o masă perfectă.

Chiar dacă mulţi sunt de părere că asocierea dintre vin şi mâncare e în primul rând o chestiune de gust şi percepţie, există câteva reguli generale de care e bine să ţineţi seama.

Spumantele sunt recomandate la începutul mesei, pentru că bulele de dioxid de carbon deschid papilele gustative şi astfel gusturile şi texturile preparatelor şi ale vinurilor care urmează sunt simţite mult mai bine. În plus, aciditatea activează sucurile gastrice şi deschide apetitul. Aşadar, aperitivele merg perfect cu acest tip de vin, dar tot un spumant este indicat şi la încheierea mesei, alături de un desert cu cremă de vanilie şi fructe, de exemplu.

Vinul alb și sec se potriveşte cel mai bine cu peştele alb slab, carnea albă slabă, cu fructele de mare, cu brânzeturile proaspete.

Vinurile albe complexe merg foarte bine cu pastele cu sos de brânză şi cu puiul cu sos de smântână cu ciuperci, în timp ce vinurile albe foarte aromate pot fi savurate alături de deserturi uşor îndulcite, de peşte, de carnea cu sosuri uşor picante.

În cazul vinurilor roze poate fi aplicată aceeaşi regulă ca pentru vinurile albe seci: ele merg alături de fructele de mare şi peşte. Dacă sunt mai consistente, se potrivesc foarte bine şi cu carnea roşie foarte slabă, gătită pe grătar. În cazul în care ele fac parte din registrul vinurilor mai dulci pot fi combinate cu preparate iuți.

Vinurile roşii se potrivesc cu multe tipuri de preparate, de la mezeluri la brânzeturi proaspete şi maturate, de la carne roşie, la deserturi. Acestea sunt ideale pentru preparatele tradiţionale de Crăciun. Așa numitul vin negru se combină cu brânză maturată, carne de porc sau sarmale, în timp ce vinul roșu sec se potrivește cel mai bine cu vita, raţa, vânatul sau parmezanul.

Fiecare vin trebuie potrivit cu paharul

Paharul se alege în funcţie de culoarea vinului pe care trebuie să-l servim la masă, spune somelierul .

Paharul de vin alb are cupa mai mică în diametru şi este „mai închis” la partea superioară, pentru a dirija cât mai eficient parfumurile către nasul degustătorului. Tot în pahare de vin alb se servesc și vinurile roze.

Paharul de vin roşu are diametrul cupei mai mare, pentru a facilita oxigenarea vinului şi este „mai deschis” la partea superioară, pentru a dispersa parfumurile intense ale vinului roşu.

Iar când vine vorba de cantitatea care trebuie turnată în pahar, trebuie să știm că, fie că paharul este de vin alb sau de roşu, turnăm aceeaşi cantitate de lichid, circa 90-100 mililitri.

În plus, paharul de vin se ţine doar de picior. Nu e un moft, avem o explicaţie tehnică pentru această regulă. Ca să nu încălzim vinul şi să nu-i denaturăm caracteristicile, mâna trebuie să stea cât mai departe de cupa paharului.

Paharul se prinde de picior cu trei degete (arătător, degetul mijlociu şi degetul mare). Iar în momentul ridicării paharului de pe masă, degetul mic se aşează sub talpa paharului, oferind un suport confortabil.

Cum păstrăm vinul în casă

Iar dacă discutăm despre păstrarea vinului în casă, trebuie să știți cădacă nu îi asigurați condiţiile speciale, se va strica.

Pentru ca vinul să se păstreze în condiţii optime, să nu se acrească, aveții grijă la temperatura mediului în care ţineți sticla. Ideal ar fi să fie păstrată la temperatură constantă de 14 grade pentru vinul roşu şi de 6-10 grade pentru cel alb sau roze.

Cu cât temperatura este mai constantă, cu atât vinul riscă mai puţin să-şi schimbe gustul. Vinurile albe sunt mai pretabile învechirii faţă de cele roşii. Acestea din urmă, după 5-7 ani, pornesc a doua fierbere.