B1 TV a pregătit pentru Crăciunul 2025 o selecție de programe speciale, cu filme românești clasice, documentare, și concerte extraordinare. Le ai pe toate de Crăciun pe B1 TV!

În zilele de Crăciun, a pregătit mai multe programe speciale. Telespectatorii pot urmări de la colinde și concerte extraordinare până la documentare și filme românești

Prima zi de Crăciun pe B1 TV

În prima zi de Crăciun, telespectatorii se pot bucura de colinde interpretate de Corul Madrigal, apoi vor face o călătorie gastronomică în jurul lumii în Secretele Bucătăriei, pentru ca pe seară să se delecteze cu filmul D’ale Carnavalului, o comedie clasică, nemuritoare, urmat de o poveste impresionantă despre ultimul Crăciun al Prințesei Diana în cadrul familiei regale.

CONCERT MADRIGAL: PE DRUMUL CRĂCIUNULUI / joi 25 decembrie, ora 15.00

Un concert extraordinar susținut de Corul Madrigal, în care emoția Crăciunului și tradițiile sunt îmbinate într-o călătorie muzicală specială.

SECRETELE BUCĂTĂRIEI / joi 25 decembrie, ora 16.00

Un documentar care prezintă cele mai îndrăgite și comandate mâncăruri din întreaga lume. Telespectatorii vor afla de la bucătari din diverse țări rețetele tradiționale ale unor bucate care au cucerit lumea.

D ’ALE CARNAVALULUI / joi 25 decembrie, ora 21.00

D’ale Carnavalului, în regia lui Aurel Miheleș și Gheorghe Naghi, este o comedie clasică inspirată din opera lui I.L. Caragiale. Prin replici memorabile și situații comice, rămâne un film românesc mereu de actualitate. Din distribuție fac parte Grigore Vasiliu Birlic, Ion Lucian, Vasilica Tastaman, Ion Manu și Iozefini.

PRINȚESA DIANA, ULTIMUL CRĂCIUN / joi 25 decembrie, ora 23.00

Documentarul prezintă modul în care se desfășurau sărbătorile de Crăciun în cadrul familiei Regale, în condițiile în care între Prințesa Diana și Prințul Charles deja existau tensiuni. Filmul conține imagini inedite de arhivă, dar și interviuri cu apropiați ai Familiei Regale.

A doua zi de Crăciun pe B1 TV

Cadrul de sărbătoare continuă și în a doua zi de Crăciun, cu filme și documentare de excepție.

TELEGRAME / vineri 26 decembrie, ora 15.00

Telegrame este o comedie românească savuroasă, realizată după schița lui I.L. Caragiale. Filmul prezintă, cu mult umor și ironie, ambițiile și intrigile politice dintr-un orășel de provincie. Situațiile comice și personajele caricaturale reflectă spiritul satiric inconfundabil al autorului.

Din distribuție fac parte Grigore Vasiliu Birlic, Costache Antoniu, Alexandru Giugaru, Vasilica Tastaman, Mișu Fotino, Draga Olteanu și Dem Rădulescu.

MICHAEL JACKSON / vineri 26 decembrie, ora 17.00

Documentarul produs în anul 2024 prezintă fascinanta carieră a acestuia, modul în care a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți artiști din toate timpurile, o adevărată legendă.

Filmul prezintă și o serie de interviuri cu apropiați ai lui Michael Jackson, persoane care au fost alături și în perioada de glorie, dar care au fost martorii și ultimilor ani ai acestuia, ani foarte dificili și apăsători, în care Michael a fost nevoit să suporte nenumărate critici din partea mass media.

PRINȚESA DIANA, ACCIDENTUL / vineri 26 decembrie, ora 23.00

Filmul prezintă o serie de noi elemente legate de accidentul din Paris, din 1997, în urma căruia și-au pierdut viața Prințesa Diana și Dodi Al-Fayed. Sunt lansate o serie de noi ipoteze, dar și care sunt întrebările care nu și-au găsit răspuns, deși au trecut peste 25 de ani de la tragedie. Documentarul conține și o serie de declarații și acuzații ale lui Mohamed Al-Fayed, tată lui Dodi Al-Fayed.