Ministrul Culturii, Demeter Andras, a efectuat joi vizite la Castelul Peleș și Castelul , cu scopul de a identifica și rezolva problemele urgente cu care se confruntă aceste importante obiective istorice. Iată despre ce este vorba!

„Există câteva urgențe”

„Am decis să mă deplasez la aceste obiective pentru că există câteva urgențe, cât și lucruri nerezolvate, situații care trenează de luni și chiar ani, și am vrut să văd cu ochii mei ce se întâmplă, să discut cu managerii și ceilalți colegi de acolo”, a declarat Demeter Andras, într-o postare pe pagina de a Ministerului Culturii.

„Pentru a reuși să facem ce trebuie pentru aceste valori extraordinare de patrimoniu, mărturii ale regalității României, este nevoie de implicarea tuturor”, a adăugat acesta.

Castelul Peleș: reparații și restaurări prioritare

La Castelul Peleș, ministrul a discutat cu echipa condusă de Narcis Ion, directorul general al muzeului, despre următoarele:

lucrările de reparații în derulare

necesitatea restaurării teraselor

sistemul de ticketing și control al accesului

aplicarea CCM sectorial

contractele privind imobilele

Demeter Andras a apreciat grija cu care sunt păstrate, depozitate și expuse bunurile mobile, subliniind importanța implicării întregului personal pentru protejarea patrimoniului.

Castelul Bran: identificarea soluțiilor pentru blocaj

Vizita la Castelul Bran a vizat în special situațiile de blocaj generate de statutul complexului, aflat de ani de zile în regim de chiriaș pe diverse proprietăți private. Ministrul s-a întâlnit cu:

Brian King, noul director general al Castelului Bran

Alexandru Piscu, director de marketing

Împreună cu Mihai Gorgoi, director general al Muzeului Național Bran, și Anemona Todor, referent de specialitate, au evaluat următoarele:

starea de conservare a muzeului în aer liber

expozițiile permanente și temporare

depozitele Secției de Istorie „Regina Maria”

Principiile stabilite încă din toamnă au fost reamintite, cu accent pe urgenta soluționării problemelor care afectează patrimoniul de mai bine de un deceniu.