B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ministrul Culturii, Demeter Andras, a vizitat Muzeele Naționale Peleș și Bran pentru soluționarea problemelor urgente de patrimoniu

Ministrul Culturii, Demeter Andras, a vizitat Muzeele Naționale Peleș și Bran pentru soluționarea problemelor urgente de patrimoniu

Selen Osmanoglu
12 feb. 2026, 12:01
Ministrul Culturii, Demeter Andras, a vizitat Muzeele Naționale Peleș și Bran pentru soluționarea problemelor urgente de patrimoniu
Andras Demeter (UDMR), ministrul Culturii. Sursa foto: Demeter András István / Facebook
Cuprins
  1. „Există câteva urgențe”
  2. Castelul Peleș: reparații și restaurări prioritare
  3. Castelul Bran: identificarea soluțiilor pentru blocaj

Ministrul Culturii, Demeter Andras, a efectuat joi vizite la Castelul Peleș și Castelul Bran, cu scopul de a identifica și rezolva problemele urgente cu care se confruntă aceste importante obiective istorice. Iată despre ce este vorba!

„Există câteva urgențe”

„Am decis să mă deplasez la aceste obiective pentru că există câteva urgențe, cât și lucruri nerezolvate, situații care trenează de luni și chiar ani, și am vrut să văd cu ochii mei ce se întâmplă, să discut cu managerii și ceilalți colegi de acolo”, a declarat Demeter Andras, într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Culturii.

„Pentru a reuși să facem ce trebuie pentru aceste valori extraordinare de patrimoniu, mărturii ale regalității României, este nevoie de implicarea tuturor”, a adăugat acesta.

Castelul Peleș: reparații și restaurări prioritare

La Castelul Peleș, ministrul a discutat cu echipa condusă de Narcis Ion, directorul general al muzeului, despre următoarele:

  • lucrările de reparații în derulare
  • necesitatea restaurării teraselor
  • sistemul de ticketing și control al accesului
  • aplicarea CCM sectorial
  • contractele privind imobilele

Demeter Andras a apreciat grija cu care sunt păstrate, depozitate și expuse bunurile mobile, subliniind importanța implicării întregului personal pentru protejarea patrimoniului.

Castelul Bran: identificarea soluțiilor pentru blocaj

Vizita la Castelul Bran a vizat în special situațiile de blocaj generate de statutul complexului, aflat de ani de zile în regim de chiriaș pe diverse proprietăți private. Ministrul s-a întâlnit cu:

  • Brian King, noul director general al Castelului Bran
  • Alexandru Piscu, director de marketing

Împreună cu Mihai Gorgoi, director general al Muzeului Național Bran, și Anemona Todor, referent de specialitate, au evaluat următoarele:

  • starea de conservare a muzeului în aer liber
  • expozițiile permanente și temporare
  • depozitele Secției de Istorie „Regina Maria”

Principiile stabilite încă din toamnă au fost reamintite, cu accent pe urgenta soluționării problemelor care afectează patrimoniul de mai bine de un deceniu.

Tags:
Citește și...
Anul școlar 2026-2027, aprobat oficial. Ce se întâmplă cu examenele naționale
Eveniment
Anul școlar 2026-2027, aprobat oficial. Ce se întâmplă cu examenele naționale
Amenințări cu moartea la adresa actorului Victor Rebengiuc. Percheziții la mai multe persoane implicate
Eveniment
Amenințări cu moartea la adresa actorului Victor Rebengiuc. Percheziții la mai multe persoane implicate
Simbolurile din sloturi online cu temă de iubire explicate: Inimi, Cupidon și trandafiri
Eveniment
Simbolurile din sloturi online cu temă de iubire explicate: Inimi, Cupidon și trandafiri
Autoritățile locale ar putea fi obligate să reabiliteze adăposturile civile din blocuri. Legea care-i face pe primari să strâmbe din nas
Eveniment
Autoritățile locale ar putea fi obligate să reabiliteze adăposturile civile din blocuri. Legea care-i face pe primari să strâmbe din nas
Suntem printre primii la corupție. Raport devastator pentru instituțiile din România. Doar două țări din UE ne întrec (FOTO/GRAFICE)
Eveniment
Suntem printre primii la corupție. Raport devastator pentru instituțiile din România. Doar două țări din UE ne întrec (FOTO/GRAFICE)
Dinastia Kim merge mai departe. Dictatorul nord-corean își va declara fiica moștenitoare
Eveniment
Dinastia Kim merge mai departe. Dictatorul nord-corean își va declara fiica moștenitoare
Cinci persoane, rănite într-o încăierare. Scandalul a pornit de la o datorie disputată online
Eveniment
Cinci persoane, rănite într-o încăierare. Scandalul a pornit de la o datorie disputată online
Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Autoritățile etimează un prejudiciu de 2 milioane de lei (VIDEO)
Eveniment
Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Autoritățile etimează un prejudiciu de 2 milioane de lei (VIDEO)
Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European. Competitivitatea și consolidarea Pieței Unice, în centrul discuțiilor
Eveniment
Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European. Competitivitatea și consolidarea Pieței Unice, în centrul discuțiilor
Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet
Eveniment
Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet
Ultima oră
12:41 - Surpriză de proporții în fotbalul românesc. Gică Hagi îi vinde Farul Constanța lui Hristo Stoichkov. Când vine fostul superstar bulgar în România?
12:36 - Anul școlar 2026-2027, aprobat oficial. Ce se întâmplă cu examenele naționale
12:27 - Amenințări cu moartea la adresa actorului Victor Rebengiuc. Percheziții la mai multe persoane implicate
12:12 - Simbolurile din sloturi online cu temă de iubire explicate: Inimi, Cupidon și trandafiri
12:00 - Cum reușește BNR să rateze toate prognozele pe inflație. Diferențe majore între previziuni și cifrele reale (VIDEO)
11:50 - Insula Shakirei a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut de agenții imobiliari pentru colțul paradisiac din Caraibe (VIDEO)
11:09 - Autoritățile locale ar putea fi obligate să reabiliteze adăposturile civile din blocuri. Legea care-i face pe primari să strâmbe din nas
10:58 - UPDATE VIDEO: Cum ar vrea Nicușor Dan să nu îl enerveze de tot pe Trump. În ce condiții ar merge la Consiliul pentru Pace
10:52 - Sfântul Meletie, arhiepiscop al Antiohiei și apărător al ortodoxiei, pomenit pe 12 februarie
10:24 - Suntem printre primii la corupție. Raport devastator pentru instituțiile din România. Doar două țări din UE ne întrec (FOTO/GRAFICE)