Ministrul Culturii, Demeter Andras, a efectuat joi vizite la Castelul Peleș și Castelul Bran, cu scopul de a identifica și rezolva problemele urgente cu care se confruntă aceste importante obiective istorice. Iată despre ce este vorba!
„Am decis să mă deplasez la aceste obiective pentru că există câteva urgențe, cât și lucruri nerezolvate, situații care trenează de luni și chiar ani, și am vrut să văd cu ochii mei ce se întâmplă, să discut cu managerii și ceilalți colegi de acolo”, a declarat Demeter Andras, într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Culturii.
„Pentru a reuși să facem ce trebuie pentru aceste valori extraordinare de patrimoniu, mărturii ale regalității României, este nevoie de implicarea tuturor”, a adăugat acesta.
La Castelul Peleș, ministrul a discutat cu echipa condusă de Narcis Ion, directorul general al muzeului, despre următoarele:
Demeter Andras a apreciat grija cu care sunt păstrate, depozitate și expuse bunurile mobile, subliniind importanța implicării întregului personal pentru protejarea patrimoniului.
Vizita la Castelul Bran a vizat în special situațiile de blocaj generate de statutul complexului, aflat de ani de zile în regim de chiriaș pe diverse proprietăți private. Ministrul s-a întâlnit cu:
Împreună cu Mihai Gorgoi, director general al Muzeului Național Bran, și Anemona Todor, referent de specialitate, au evaluat următoarele:
Principiile stabilite încă din toamnă au fost reamintite, cu accent pe urgenta soluționării problemelor care afectează patrimoniul de mai bine de un deceniu.