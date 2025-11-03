Administrația Castelului a închis imediat accesul vizitatorilor, pentru siguranța tuturor și pentru buna desfășurare a anchetei oficiale.

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran efectuează de altfel cercetări într-un dosar penal în acest caz. Aceștia au fost sesizați în jurul orei 13:30 cu privire la faptul că o persoană ar fi decedat în timp ce se deplasa în incinta domeniului Castelului Bran, notează bizbrasov.ro.

Ce au transmis polițiștii din Bran

O echipă operativă s-a deplasat imediat la Castelul Bran, identificând bărbatul în vârstă de 55 de ani fără semne vitale. Victima se afla într-un grup de din Italia, iar primele date indică un posibil deces cauzat de afecțiuni medicale.

Echipajul a ridicat corpul decedatului și l-a transportat la Serviciul de Medicină Legală Brașov pentru efectuarea unei necropsii complete. Autoritățile investighează toate circumstanțele evenimentului, pentru a stabili exact cauzele care au dus la producerea decesului bărbatului italian.

„Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, au precizat oamenii legii.

Ce face Castelul Bran atât de faimos

Castelul Bran este unul dintre cele mai vizitate din România, celebru pentru legendele legate de Dracula. Construit pe un deal stâncos, castelul combină elemente gotice și medievale, având turnuri impunătoare și încăperi decorate cu mobilier vechi.

În interior, vizitatorii descoperă săli cu colecții de artă, arme și costume istorice, care evocă atmosfera timpului medieval. Pe lângă atracția turistică, castelul reprezintă un simbol cultural, fiind asociat cu istoria Transilvaniei și tradițiile locale.