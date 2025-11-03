Un turist italian și-a pierdut viața duminică la Castelul Bran, în timpul vizitei fascinante dedicate „tărâmului lui Dracula”. În timp ce explora celebrul castel, bărbatul de 55 de ani s-a simțit rău și a căzut brusc.
Un turist italian de 55 de ani s-a prăbușit brusc la Castelul Bran, acuzând dureri puternice în zona toracică. Medici aflați în grup au încercat să-l resusciteze până la sosirea ambulanței, însă echipajul medical a declarat decesul după 40 de minute.
Administrația Castelului a închis imediat accesul vizitatorilor, pentru siguranța tuturor și pentru buna desfășurare a anchetei oficiale.
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran efectuează de altfel cercetări într-un dosar penal în acest caz. Aceștia au fost sesizați în jurul orei 13:30 cu privire la faptul că o persoană ar fi decedat în timp ce se deplasa în incinta domeniului Castelului Bran, notează bizbrasov.ro.
O echipă operativă s-a deplasat imediat la Castelul Bran, identificând bărbatul în vârstă de 55 de ani fără semne vitale. Victima se afla într-un grup de turiști din Italia, iar primele date indică un posibil deces cauzat de afecțiuni medicale.
Echipajul a ridicat corpul decedatului și l-a transportat la Serviciul de Medicină Legală Brașov pentru efectuarea unei necropsii complete. Autoritățile investighează toate circumstanțele evenimentului, pentru a stabili exact cauzele care au dus la producerea decesului bărbatului italian.
„Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, au precizat oamenii legii.
Castelul Bran este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România, celebru pentru legendele legate de Dracula. Construit pe un deal stâncos, castelul combină elemente gotice și medievale, având turnuri impunătoare și încăperi decorate cu mobilier vechi.
În interior, vizitatorii descoperă săli cu colecții de artă, arme și costume istorice, care evocă atmosfera timpului medieval. Pe lângă atracția turistică, castelul reprezintă un simbol cultural, fiind asociat cu istoria Transilvaniei și tradițiile locale.