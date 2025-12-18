B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Descoperire spectaculoasă în Marele Lac Sărat! A fost găsită o specie unică de nematod

Descoperire spectaculoasă în Marele Lac Sărat! A fost găsită o specie unică de nematod

Selen Osmanoglu
18 dec. 2025, 12:17
Descoperire spectaculoasă în Marele Lac Sărat! A fost găsită o specie unică de nematod
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Un animal unic în lume
  2. Publicare și importanță ecologică
  3. Posibilitatea unei noi specii

O descoperire complet neașteptată a fost făcută în apele Marelui Lac Sărat, din statul american Utah. Cercetătorii au identificat o nouă specie de nematod, un vierme unic, care nu se mai găsește în nicio altă parte a lumii, confirmând astfel importanța biologică și ecologică a acestui lac hipersalin. Iată despre ce este vorba!

Un animal unic în lume

Experții de la Universitatea din Utah au anunțat că această specie este endemică lacului, ceea ce înseamnă că nu există în nicio altă regiune de pe glob. Descoperirea întărește faptul că Marele Lac Sărat, cel mai mare lac cu apă sărată din emisfera vestică, ascunde încă secrete biologice importante, scrie Click.

Animalul a fost identificat ca aparținând unei noi specii de nematod, un vierme cilindric microscopic, care a primit numele științific „Diplolaimelloides woaabi”. Cercetătorii au explicat că denumirea a fost aleasă în onoarea Tribului Northwestern al Națiunii Shoshone, ale cărui teritorii ancestrale includ lacul.

Numele „woaabi” provine din limba indigenă și înseamnă „vierme”, fiind sugerat chiar de bătrânii Shoshone. Experții au precizat că deși suspectau încă de la început că este vorba despre o specie nouă, au necesitat trei ani de studii și analize pentru a confirma descoperirea oficial.

Publicare și importanță ecologică

Descoperirea a fost publicată în revista „Journal of Nematology”, iar nematozii descoperiți reprezintă al treilea grup de animale multicelulare identificat în apele hipersaline ostile ale lacului.

De menționat este faptul că acești viermi cilindrici joacă un rol ecologic crucial, contribuind la echilibrul ecosistemului și la menținerea sănătății mediului acvatic.

Posibilitatea unei noi specii

Analizele genetice sugerează că ar putea exista încă o specie de nematod în lac, care nu a primit, deocamdată, un nume oficial.

Cercetătorii continuă să studieze apele lacului pentru a descoperi alte organisme unice, subliniind că Marele Lac Sărat rămâne un ecosistem extrem de valoros și puțin cunoscut.

