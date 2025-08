Dumnezeul bețivilor există și veghează cu atenție asupra protejaților Săi. Dovadă stă performanța spotivă pe care a reușit-o un brazilian, băut, încălțat în papuci de plastic.

Un clip care a ajuns viral pe platformele online arată ce poate face omul la băutură. Evenimentul s-a întâmplat într-un oraș din nordul , Garrafão do Norte. A fost vorba despre o cursă de de opt kilometri, organizată de un club local de sport, Academia Mundo Fitness.

Brazilianul, pe numele său Izaque tocmai ieșea din cârciumă, după ce băuse mai multe pahare, și a văzut mai mulți oameni aliniați în fața liniei de start. Așa cum se întâmplă de multe ori la beție, când trecem la acțiune fără să gândim, omul a luat o decizie de moment. S-a alăturat concurenților și a făcut ceea ce au făcut și ei.

Mai exact, imediat ce s-a auzit pocnetul pistolului de start, Izaque, a luat-o la fugă, așa cum i-a văzut pe ceilalți. Și, mai mult, a reușit să termine cursa de opt kilometri în fața altor concurenți mult mai bine echipați și antrenați. Nu l-au încurcat nici aburii care i se învârtejeau în cap și nici papucii de plastic pe care îi avea în picioare.

Cursa făcută de brazilianul băut a fost surprinsă de drona care filma startul, iar clipul a fost distribuit pe social media și a devenit viral. Omul negru putea fi urmărit cu ușurință între ceilalți sportivi, scrie cotidianul local Caderno de Noticias.

A drunk man in flip-flops joined an 8-kilometer race in Brazil and even overtook several athletes.

Although he wasn’t registered for the race, the „alcohol marathoner” made it to the finish line and received a participant’s medal.

