Două românce, protagonistele unui scandal monstru în New York. Au lovit cu bestialitate o tânără doar pentru a-și păstra locul de parcare

Românii sunt pătimași atunci când vine vorba despre , oriunde s-ar afla pe glob. Două românce, mamă și fiică, au luat la bătaie o studentă pentru că le-ar fi atras atenţia că blochează ilegal spaţiul din faţa unui .

Evenimentul violent a avut loc pe străzile din New York, iar imaginile cu altercația s-au viralizat și au făcut înconjorul lumii. Acum, după ce au lovit-o pe tânăra studentă, în nenumărate rânduri, cu palmele și pumnii, româncele susțin că ele sunt victimele incendiului violent. Acestea spun că se tem pentru viaţa lor după ce au primit ameninţări cu moartea de la oamenii revoltaţi.

În imaginile surprinse din timpul altercației, se poate vedea cum una dintre românce se aruncă pur şi simplu asupra celei care le-a atras atenția. O trage de păr şi începe să o lovească, iar un bărbat i se alătură, lovind-o cu pumnii în spate pe tânără.

„Am înconjurat de trei sau patru ori zona şi am revenit după circa 30 de minute. Le-am spus că nu pot bloca aşa parcarea, cu coşul de gunoi”, a declarat Jada McPherson, potrivit .

Cum își justifică româncele ieșirea violentă

Scandalul a pornit de la un schimb de replici acide între cele trei femei, două românce care îşi apără cu orice preț locul de parcare şi studenta care le-a atenționat că practica lor nu este corectă. Spiritele s-au încins rapid, iar gesturile nepotrivite, înjurăturile și comentariile rasiste au început să curgă.

„Înregistrarea a început când cineva a coborât scările. Atunci m-au atacat. Înainte de asta, doar am discutat cu femeia mai în vârstă şi cu bărbatul acela”, a mai povestit victima.

Puse faţă în faţă cu acuzaţiile dure, cele două românce se apără, spunând că şi-au ieşit din fire din cauza jignirilor adresate de victimă.

„Cuvintele pe care le spunea, nu doar mie ci tuturor celor din jur… Ne spunea mexicani, imigranţi ilegali. Apoi mi-a jignit fiica, a făcut-o nebună. Nici nu ştiu toate cuvintele care i-au ieşit din gură. Era incredibil”, a spus Andreea Dumitru, una dintre româncele implicate.

„Am reacţionat pentru modul în care ni s-a adresat şi ne-a provocat timp de 30 de minute”, a declarat Sabrina Starman.

Româncele, amenințate de oamenii revoltați după vizionarea imaginilor

Deși și-au justificat reacția, cele două consideră că ar fi putut gestiona altfel situația. Ceea ce le-a făcut să-și regrete comportamentul au fost reacțiile oamenilor din mediul online, după ce au văzut înregistrăzile cu bătaia.

„Îmi pare rău. A fost total greşit din partea mea ce am făcut. Nu a fost corect. Am primit sute de telefoane de ameninţare în care îmi spun cum vor veni să ne omoare şi cum o vor chinui pe fiica mea în cele mai oribile moduri posibile. În viaţa mea nu am fost aşa traumatizată. Mă tem pentru viaţa mea”, mai spune Andreea Dumitru.

„Îmi cer scuze. Nu acesta trebuie să fie răspunsul. Doar Dumnezeu mai ştie când voi mai avea posibilitatea să mă simt în siguranţă”, mai spune Sabrina Starman.

Arestate pe loc, româncele au fost, ulterior, eliberate de poliţie. Cu toate astea, cercetările pentru violenţe continuă, întrucât victima nu intenţionează să îşi retragă plângerea.