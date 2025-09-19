Un extrem de rar a fost surprins, recent, în Munții Făgăraș, iar imaginile au stârnit interesul pasionaților de natură și fotografie. Joi, 18 septembrie 2025, un turist a publicat pe câteva fotografii în care se poate observa ceea ce specialiștii numesc Efectul Gloria, surprins de pe unul dintre cele mai înalte vârfuri din România.

Ce este Efectul Gloria

Efectul Gloria, cunoscut și sub denumirea de Spectrul Brocken, este un fenomen optic rar, care apare atunci când umbra unui obiect sau a unei persoane se proiectează pe un nor sau pe o zonă cu ceață. Umbra observată în aceste condiții pare mărită și poate fi înconjurată de un cerc luminos și creează, astfel, impresia unei iluzii misterioase. Fenomenul este uneori denumit și „stafia proiectată pe cer” sau „stafia proiectată pe nor”, tocmai datorită aspectului său supranatural, potrivit .

Bărbatul care a făcut publice fotografiile a surprins momente în care umbra sa, proiectată pe pătura de nori, se mișca aparent vie, datorită variațiilor continue ale stratului de ceață și nori. Astfel de imagini sunt extrem de rare în România, iar în trecut fenomenul a mai fost observat pe Muntele Ceahlău și în Munții Bucegi, cu aproximativ 4-5 ani în urmă.

Cum se formează Spectrul Brocken

Spectrul Brocken apare atunci când observatorul se află între soare și nori sau ceață, cu lumina solară venind din spate. Picăturile de apă din nori trebuie să fie situate mai jos decât persoana sau obiectul care proiectează umbra, iar terenul trebuie să permită o perspectivă largă, de regulă de pe un vârf de munte sau o zonă înaltă.

Cu cât stratul de nori se află mai jos, cu atât umbra pare mai mare, iar mișcarea norilor creează impresia că silueta proiectată este vie. Fenomenul include, adesea, și un cerc luminos care înconjoară umbra, generat de difuzia luminii prin picăturile de apă din ceață. Acest efect colorat de dispersie este responsabil pentru aspectul inedit și spectaculos al Efectului Gloria.

Pentru a observa acest fenomen, nu este suficient să fie doar ceață sau nori; trebuie să existe și un soare puternic care să lumineze din spate și să proiecteze umbrele. De asemenea, este nevoie de răsărit sau apus, momente în care unghiul luminii și poziția soarelui favorizează vizibilitatea umbrei mărite.

Cum explică specialiștii acest fenomen rar, Efectul Gloria

Fenomenul Efectului Gloria atrage turiști și fotografi pasionați, dornici să surprindă imagini spectaculoase. Fotografiile publicate pe grupuri de drumeții sau pe rețele sociale captează imediat atenția, fiind distribuite intens datorită aspectului lor aproape supranatural. Mulți iubitori de natură văd aceste momente ca pe o experiență unică, ce combină frumusețea peisajului montan cu misterul optic al naturii.

Specialiștii în meteorologie și fizică a atmosferei explică faptul că, deși fenomenul pare rar, este, de fapt, un fenomen optic care apare frecvent în condiții specifice, dar care nu poate fi observat oriunde din cauză că e nevoie de o combinație perfectă de lumină, ceață și relief. Astfel, fiecare apariție a Efectului Gloria reprezintă un moment cu adevărat spectaculos, dar și greu de anticipat.

Ce trebuie să știe cei care vor să vadă cu ochii lor acest fenomen rar

Efectul Gloria este mai mult decât o simplă umbră pe nori. Este un spectacol natural rar, care combină lumină, perspectivă și condiții atmosferice ideale pentru a crea o experiență vizuală impresionantă.

Fotografiile realizate de turistul român pe Vârful Negoiu aduc fenomenul mai aproape de publicul larg și demonstrează că natura poate surprinde în cele mai neașteptate moduri.

Cei care vor să aibă șansa de a observa un astfel de fenomen trebuie să fie răbdători, să urce pe un vârf înalt și să aibă noroc în ceea ce privește condițiile meteo, aceasta fiind o combinație care face fiecare apariție a Efectului Gloria cu adevărat memorabilă.