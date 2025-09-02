Efectul medicamentelor de slăbit asupra pacienților cu probleme cardiace. Studiu medical

Medicamentele pentru slăbit pot influența sănătatea pacienților cu insufiență cardiacă. Este concluzia unui prezentat la Congresul Societății Europene de Cardiologie de la Madrid.

Cuprins:

Ce concluzii au tras specialiștii în cardiologie

Ce concluzii au tras specialiștii în cardiologie

Un studiu prezentat la Congresul Societății Europene de de la Madrid arată că utilizate în dietele de slăbit, din categoria agoniștilor GLP-1 pot reduce riscul ca pacienții cu insuficiență cardiacă să fie spitalizați sau să moară prematur. Autorii cercetării au indicat un procent, în acest caz, de aproximativ 58%.

Astfel medicamente precum semaglutida și tirzepatida, ar putea deveni o opțiune terapeutică pentru pacienții cardiaci, relatează The Guardian. Publicația citează un studiu realizat în Statele Unite care a demonstrat ce beneficii au aceste medicamente, pentru pierderea în greutate, asupra speranței de viață și a calității vieții persoanelor cu afecțiuni cardiace.

Cercetarea, realizată de rețeaua medicală nonprofit Mass General Brigham din Boston și publicată în revista JAMA, a analizat date de la peste 90.000 de pacienți cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție păstrată (HFpEF), obezitate și diabet de tip 2.

Avantajul tratamentului cu Semaglutidă

Studiul medical a arătat că tratamentul pentru slăbit cu semaglutidă a redus riscul de spitalizare sau deces prematur cu 42% în cazul pacienților cu afecțiuni cardiace. Totodată, tratamentul cu tirzepatidă a avut aceleași efecte pozitive, pentru aproximativ 58%.

„Opțiunile de tratament pentru pacienții cu HFpEF sunt limitate. Studiul nostru sugerează că aceste medicamente, cunoscute pentru controlul greutății și al glicemiei, oferă beneficii semnificative și în reducerea riscului de complicații cardiace”, a declarat dr. Nils Kruger, co-autor al cercetării.

Doctorul Carlos Aguiar, vicepreședinte al Societății Europene de Cardiologie, a subliniat că descoperirea ar putea schimba modul de tratare al insuficienței cardiace.

„E o veste bună. Aceste medicamente nu doar reduc greutatea, ci par să aibă efecte suplimentare care scad mortalitatea și spitalizările”, a declarat doctorul Carlos Aguiar.