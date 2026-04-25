Ce spune Gabriel Oprea în mesajul de Ziua Justiției Militare

„Astăzi le urăm „La mulți ani!” tuturor celor care își desfășoară activitatea în domeniul Justiției Militare și le transmitem respectul și aprecierea noastră.

O justiție militară puternică este în interesul militarilor, al instituțiilor din domeniu și al tuturor românilor. Justiția are un rol deosebit în progresul României și contribuie în mare măsură la imaginea și credibilitatea în plan extern a țării noastre.

Activitatea Justiției militare este un martor al nivelului de evoluție a societății.

Este, în același timp, un indicator al determinării autorităților de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale militarilor.

Am apreciat întotdeauna hotărârea cu care profesioniștii din justiția militară acționează pentru combaterea faptelor ce constituie amenințări la adresa securității naționale.

Ca ministru al apărării naționale, ca ministru al afacerilor interne, ca vicepremier pentru securitate națională, precum și ca premier interimar, am sprijinit întotdeauna, fără rezerve, activitatea Justiției Militare”, a transmis președintele UMPMV, gen(r) de justiție militară .

De ce este importantă Ziua Justiției Militare

Ziua Justiției Militare este celebrată anual pe 25 aprilie și marchează un moment esențial din istoria României. În anul 1919, prin Decretul-lege nr. 1625 semnat de , a fost înființat Serviciul Contencios al Ministerului de Război.

Acest pas a pus bazele unei structuri moderne, dedicate asigurării asistenței juridice pentru armată și consolidării disciplinei în sistemul militar. De atunci, justiția militară a evoluat constant, devenind un pilon important în apărarea legalității, a drepturilor militarilor și a intereselor statului.