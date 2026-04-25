Gabriel Oprea, președintele UMPMV, de Ziua Justiției Militare: „Are un rol deosebit în progresul României”

Ana Beatrice
25 apr. 2026, 18:19
Foto: Gabriel Oprea / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Gabriel Oprea în mesajul de Ziua Justiției Militare
  2. De ce este importantă Ziua Justiției Militare

Cu prilejul Zilei Justiției Militare, marcată anual pe 25 aprilie, Gabriel Oprea a transmis un mesaj de apreciere pentru toți cei care activează în acest domeniu. Acesta a subliniat rolul esențial al justiției militare în apărarea drepturilor militarilor și în consolidarea securității naționale.

Ce spune Gabriel Oprea în mesajul de Ziua Justiției Militare

„Astăzi le urăm „La mulți ani!” tuturor celor care își desfășoară activitatea în domeniul Justiției Militare și le transmitem respectul și aprecierea noastră.

O justiție militară puternică este în interesul militarilor, al instituțiilor din domeniu și al tuturor românilor. Justiția are un rol deosebit în progresul României și contribuie în mare măsură la imaginea și credibilitatea în plan extern a țării noastre.

Activitatea Justiției militare este un martor al nivelului de evoluție a societății.

Este, în același timp, un indicator al determinării autorităților de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale militarilor.

Am apreciat întotdeauna hotărârea cu care profesioniștii din justiția militară acționează pentru combaterea faptelor ce constituie amenințări la adresa securității naționale.

Ca ministru al apărării naționale, ca ministru al afacerilor interne, ca vicepremier pentru securitate națională, precum și ca premier interimar, am sprijinit întotdeauna, fără rezerve, activitatea Justiției Militare”, a transmis președintele UMPMV, gen(r) de justiție militară Gabriel Oprea.

De ce este importantă Ziua Justiției Militare

Ziua Justiției Militare este celebrată anual pe 25 aprilie și marchează un moment esențial din istoria României. În anul 1919, prin Decretul-lege nr. 1625 semnat de Ferdinand I, a fost înființat Serviciul Contencios al Ministerului de Război.

Acest pas a pus bazele unei structuri moderne, dedicate asigurării asistenței juridice pentru armată și consolidării disciplinei în sistemul militar. De atunci, justiția militară a evoluat constant, devenind un pilon important în apărarea legalității, a drepturilor militarilor și a intereselor statului.

