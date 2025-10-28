Mulţi români așteaptă nerăbdători sărbătorile de iarnă, prilej de vacanță și relaxare. Căutările pentru cazare sunt în toi, iar escrocii vânează orice moment de neatenție pentru a face bani ilegal. Acum, mai mult ca niciodată, oamenii trebuie să fie atenți ce site-uri accesează și în conturile cui virează bani.

Cum au păcălit escrocii un grup de tineri în căutare de cazare

Un grup de 12 tineri a fost ținta unei escrocherii caracteristică perioadei din an în care ne aflăm. Pe vremea asta, anul trecut, tinerii au găsit o cabană care, potrivit descrierii, era din Maramureș. Au luat de bun anunțul postat pe o cunoscută platformă online, și așa au ajuns să vireze 4.000 de lei în contul unor escroci.

„După ce i-am trimis avansul de 2.000 lei a început să ceară toată suma, adică încă 2.000 de lei pe motivul că în trecut a avut antecendente cu alţi oameni care au închiriat cabana şi nu i-au plătit suma integrală şi nici nu s-au prezentat”, a relatat Sonia, turista păgubită, pentru Observator News.

După ce a văzut banii, presupusul proprietar s-a făcut dispărut. Tinerii nu s-au dat bătuți cu una cu două și au plecat în căutarea cabanei pe care plătiseră 4.000 de lei, din Cavnic. Nici urmă de clădirea pe care o văzuseră pe internet și asta pentru că pozele postate pe platformă erau cu o cabană din Alpi.

„Adresa a fost foarte vagă, ambiguă, nu a fost un număr de stradă şi a spus că sunt doar două cabane pe toata strada şi că e imposibil de ratat. Am căutat această cabană pe internet după pozele postate în anunţ ca să aflăm că cabana există, dar în Germania”, a mai povestit Sonia.

Cum putem verifica autenticitatea anunțurilor de închiere

O metodă prin care poate fi verificată autenticitatea anunțurilor presupune căutarea pe internet, cu ajutorul pozele, a unității de cazare. O alta ar fi căutarea adresei pe Google Maps, cu funcția Streetview, astfel încât să ne asigurăm că strada și numărul există și în realitate.

Alte indicii care pot trezi suspiciuni sunt lipsa unui număr de sau prețul nejustificat de mic, în comparație cu alte cazări din zonă.

„Pentru a nu deveni victime, vă recomandăm să verificaţi existenţa şi funcţionalitatea operatorului economic înainte de a face plăţi sau să rezervaţi prin agenţii de turism cunoscute. În situaţia unor rezervări pe diferite site-uri, verificaţi autenticitatea lor citind cu atenţie domeniul de internet dar şi recenziile”, a explicat purtătorul de cuvânt al , Florina Meteș.

În cazul în care deveniți victimele escrocilor, este esențial să depuneți o plângere la Poliţie. Însă, asta nu oferă vreo garanție de returnare a banilor. Sonia şi prietenii ei nu şi-au recuperat nici până în prezent cei 4.000 de lei pierduți.