Mișcare surpriză pe scena politică: Sorin Grindeanu a dezvăluit că a discutat la telefon cu Nicușor Dan, înaintea ședinței coaliției: „Eu nu concurez cu Ilie Bolojan" (VIDEO)

Ana Maria
28 oct. 2025, 14:45
Foto: Facebook @ Sorin Grindeanu
Cuprins
  1. Ce au discutat Sorin Grindeanu și Nicușor Dan la telefon
  2. Ce a spus Sorin Grindeanu despre modul de funcționare al coaliției de guvernare
  3. Ce urmează în coaliție? Legea pensiilor magistraților, prioritate

Ce au discutat Sorin Grindeanu și Nicușor Dan la telefon? Președintele interimar al PSD a declarat, marți, că a avut o discuție telefonică cu președintele Nicușor Dan, în cursul dimineții, cu doar câteva ore înainte de ședința coaliției de guvernare, programată la ora 14.

Ce au discutat Sorin Grindeanu și Nicușor Dan la telefon

Întrebat despre subiectul conversației, Grindeanu a precizat că anumite detalii rămân confidențiale până la o decizie oficială:

„Sunt lucruri care, unele dintre ele, rămân, să spunem, până va fi o hotărâre ce poate fi dată publicităţii, ca discuţii private”, a spus liderul social-democrat.

El a adăugat că nu s-a discutat despre numirile la SRI și SIE, subiecte aflate, totuși, pe agenda publică a coaliției.

Ce a spus Sorin Grindeanu despre modul de funcționare al coaliției de guvernare

Sorin Grindeanu a vorbit și despre modul de funcționare al coaliției de guvernare, respingând ideea unei fracturi între PSD și PNL, dar a subliniat nevoia de dezbatere deschisă.

”Eu cred următorul lucru, că nu trebuie să avem o ţară în care să punem oamenii şi românii mai presus sau invers, rezultatele mai presus decât oamenii. Nu poţi să ai, să zicem, eficienţă, fără empatie, e un lucru rece. Să ai empatie fără eficienţă e ceva inutil. O ţară modernă trebuie să le aibă pe amândouă. Trebuie să ai politici şi rezultate care să se adreseze oamenilor, nu doar rezultate seci şi lucruri seci care se pun în antiteză cu oamenii. Trebuie să mergi pe ambele lucruri”, a spus preşedintele interimar al PSD.

Întrebat dacă liderul PSD vorbeşte despre premierul Bolojan, Grindeanu a răspuns: ”Eu nu concurez cu Ilie Bolojan. Eu concurez cu această idee de a pune oamenii versus rezultate. Cu asta nu sunt de acord nici eu, nici PSD-ul”, a mai adăugat liderul PSD.

Grindeanu a menționat că, până acum, coaliţia nu a avut nevoie de un arbitru. ”Lucrurile în care n-am avut consens n-au fost adoptate. Vom vedea în viitor dacă are nevoie sau nu”, a mai spus el.

”PSD-ul îşi înţelege rolul în coaliţie de tip următor, să venim de fiecare dată cu propuneri pe care noi le considerăm a fi bune pentru români, să venim cu propuneri care sunt câteodată mai bune decât cele care vin dinspre guvern, ăsta-i rostul unui partener loial. Loialitatea nu înseamnă că avem tăcere dinspre coaliţie. Loialitatea într-o coaliţie ţine inclusiv de a-ţi spune cu tărie, apăsat, punctele de vedere, în mod constructiv. Asta facem”, a continuat Grindeanu, potrivit Știripesurse.

Ce urmează în coaliție? Legea pensiilor magistraților, prioritate

Grindeanu a subliniat că PSD va insista pentru adoptarea legii pensiilor magistraților până la 28 noiembrie, pentru a nu pierde finanțarea europeană aferentă.

„Eu nu vreau să mă gândesc la un scenariu în care în 28 noiembrie n-avem o lege aprobată. Eu vreau să fac tot ceea ce e posibil, cu ajutorul coaliţiei, în coaliţie, nu Sorin Glindianu, ci în coaliţie, să găsim soluţia ca până în 28 noiembrie să avem o lege corectă, o lege justă, o lege care se repare din toate aceste inechităţi, să o avem în vigoare în data de 28 şi să nu pierdem aceşti bani. Asta e ceea ce îmi doresc. Altceva, cred că speculăm. O să vedem după ora 2, la coaliţie.”, a mai afirmat acesta.

