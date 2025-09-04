B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fructul care luptă împotriva celulitei și a picioarelor umflate. Este ieftin și poate fi folosit în diverse preparate

Fructul care luptă împotriva celulitei și a picioarelor umflate. Este ieftin și poate fi folosit în diverse preparate

B1.ro
04 sept. 2025, 08:50
Fructul care luptă împotriva celulitei și a picioarelor umflate. Este ieftin și poate fi folosit în diverse preparate
Foto: Pixabay

Nu mai este un secret pentru nimeni că afinele sunt un aliat puternic al sănătății organismului. Cu toate astea, nu mulți știu că aceste fructe luptă împotriva celulitei și a picioarelor umflate.

Cuprins:

  1. Ce beneficii au afinele pentru organism
  2. Ce alte alimente sunt benefice pentru organism

Ce beneficii au afinele pentru organism

Oricine și-a exprimat dorința de a-și schimba stilul den viață și a mânca mai sănătos a auzit cel puțin odată că ar trebui să mănânce mai multe fructe. Printre opțiunile care au câștigat popularitate în ultimii ani, datorită rețetelor distribuite pe rețelele de socializare, se numără și afinele.

Pe cât de mici, pe tot atât de bogate în antioxidanți, afinele pot fi foarte utile când vine vorba de combaterea celulitei sau a imflamației picioarelor. De asemenea, pot ajuta la a ține sub control diverse boli cardiovasculare, favorizează arderea grăsimilor din organism și luptă împotriva retenției de apă.

Experții au descoperit faptul că afinele au cea mai mare activitate antioxidantă dintre toate fructele de pădure, fiind urmate îndeaproape de merișoare, mure și de zmeură. Antioxidanții din afine combat radicalii liberi, care pot facilita îmbătrânirea pielii și apariția unor boli mult mai grave, relatează Click!.

Ce alte alimente sunt benefice pentru organism

Afinele sunt doar un exemplu de aliment cu un conținut ridicat de antioxidanți. La fel de benefice pentru starea de sănătate a organismului sunt și citricele, morcovii, spanacul sau kiwi-ul.

Prețul lor nu foarte ridicat și faptul că se găsesc în mare parte a magazinelor fac afinele un aliment perfect pentru dieta de zi cu zi a oamenilor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Femeie de 92 de ani, jefuită de doi tineri. Ce i-au furat hoții din casă
Eveniment
Femeie de 92 de ani, jefuită de doi tineri. Ce i-au furat hoții din casă
Veterinarii au explicat ce înseamnă când un câine se întinde în fața stăpânului său
Eveniment
Veterinarii au explicat ce înseamnă când un câine se întinde în fața stăpânului său
Câinii de la stână, un pericol real pe munte. Sfaturi oferite de Salvamont Brașov
Eveniment
Câinii de la stână, un pericol real pe munte. Sfaturi oferite de Salvamont Brașov
Protest în Babadag, după ce un polițist a fost bătut crunt în timpul unei misiuni. Ce au cerut cetățenii
Eveniment
Protest în Babadag, după ce un polițist a fost bătut crunt în timpul unei misiuni. Ce au cerut cetățenii
Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu, după întoarcerea în România: Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui elix Baumgartner
Eveniment
Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu, după întoarcerea în România: Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui elix Baumgartner
Cinci infracțiuni în câteva ore! Ce a făcut un tânăr din Bacău
Eveniment
Cinci infracțiuni în câteva ore! Ce a făcut un tânăr din Bacău
Cum ajută animalele de companie sistemul imunitar al copiilor? Iată ce spun specialiștii
Eveniment
Cum ajută animalele de companie sistemul imunitar al copiilor? Iată ce spun specialiștii
Eclipsă totală și Lună sângerie la finalul săptămânii. Țările din care o putem observa cel mai bine
Eveniment
Eclipsă totală și Lună sângerie la finalul săptămânii. Țările din care o putem observa cel mai bine
Medic din Timiș, reținut pentru luare de mită după ce a primit bani și bunuri de la peste 30 de pacienți
Eveniment
Medic din Timiș, reținut pentru luare de mită după ce a primit bani și bunuri de la peste 30 de pacienți
Un bac s-a scufundat în Dunăre, după ce un TIR plin cu floarea-soarelui a urcat pe el
Eveniment
Un bac s-a scufundat în Dunăre, după ce un TIR plin cu floarea-soarelui a urcat pe el
Ultima oră
10:29 - Proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, aprobat automat de Parlament, în lipsa unei moțiuni de cenzură
10:28 - Femeie de 92 de ani, jefuită de doi tineri. Ce i-au furat hoții din casă
10:06 - Orlando Zaharia, vacanță de vis în Lisabona. Ce preparat portughez l-a cucerit pe cheful bucătar
09:57 - Veterinarii au explicat ce înseamnă când un câine se întinde în fața stăpânului său
09:45 - Câinii de la stână, un pericol real pe munte. Sfaturi oferite de Salvamont Brașov
09:34 - Copil de 5 ani, recuperat de la un fast-food după ce a plecat de acasă să ia masa cât părinții dormeau. Întrebarea lui i-a amuzat pe polițiști
09:23 - „Coaliția de Voință”, reuniune la Paris. Nicușor Dan va participa în format videoconferință
09:10 - Protest în Babadag, după ce un polițist a fost bătut crunt în timpul unei misiuni. Ce au cerut cetățenii
09:05 - Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu, după întoarcerea în România: Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui elix Baumgartner
09:00 - Cinci infracțiuni în câteva ore! Ce a făcut un tânăr din Bacău