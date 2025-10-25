Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Armatei Române: „Astăzi suntem, mai mult decât oricând, cu gândul şi cu sufletul alături de militari”

Gl. (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” și al Partidului pentru Patrie, Militari și Polițiști, a transmis un mesaj special de Ziua Armatei Române.

Gabriel Oprea, mesaj adresat militarilor

„25 octombrie este un moment cu valoare de referință în istoria neamului românesc și un eveniment important în viața celor care poartă cu mândrie și onoare uniforma militară. Este ziua a recunoştinţei profunde faţă de eroi, faţă de cei care au făcut sacrificiul suprem pentru ca România să fie întreagă. Astăzi, să ne rugăm pentru sufletele celor care au onorat Jurământul faţă de Patrie sub culorile Drapelului, în teatrele de operaţii şi în misiunile desfășurate pe teritoriul național.Toți cei care au făcut sacrificiul suprem au fost soți, părinți și prieteni, iar amintirea lor este înălțătoare, dar și dureroasă pentru familiile și camarazii pe care i-au lăsat în urmă. Grija față de urmașii eroilor trebuie să fie o preocupare permanentă pentru statul român.

Transmitem bravilor veterani de război întreaga noastră recunoştinţă şi preţuire pentru modul în care şi-au servit Patria. Militarii români participă cu onoare la misiuni de menţinere a păcii și de instruire, planifică şi conduc operaţii pe mai multe continente, acționează în teatrele de operaţii pentru a asigura pacea și securitatea în zone fierbinţi ale lumii. Ei sunt, așa cum am spus întotdeauna, adevăraţii ambasadori ai imaginii României în lume. Astăzi suntem, mai mult decât oricând, cu gândul şi cu sufletul alături de militari.Militarii trebuie să fie sprijiniți de către stat, trebuie să se bucure de respectul cuvenit pentru sacrificiile și privațiunile impuse de profesia lor și trebuie să le fie apărate drepturile.

România trebuie să fie puternică! 25 octombrie este o zi în care e bine să reflectăm asupra trecutului, dar și asupra viitorului nostru, ca națiune. Și să sperăm că societatea noastră, care are în față provocări din ce în ce mai dificile, va avea înțelepciunea să se întoarcă la valorile autentice și va avea forța să construiasă mai mult și mai temeinic. Adresez cele mai calde urări de succes tuturor militarilor români. La mulţi ani, România! La mulţi ani, Armată Română! Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, a transmis Gabriel Oprea, potrivit .