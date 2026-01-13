Europa este încremenită sub un val de ger năprasnic, care a dat peste cap viața în mai multe țări. Temperaturile au coborât dramatic, iar frigul extrem a paralizat orașe întregi.

În unele zone, iarna a devenit un adevărat coșmar, cu vânt tăios, ninsori puternice și drumuri impracticabile. În Laponia, temperaturile au ajuns la -43 de grade Celsius, un record greu de imaginat. O româncă aflată acolo a simțit pe propria piele cât de dură poate fi viața în astfel de condiții: „Niciodată nu a fost atât de frig”.

Cum a reacționat o româncă în fața gerului extrem din Laponia

Cel mai cumplit frig s-a resimțit în Finlanda. Temperaturile au scăzut mult sub pragul de minus 40 de grade Celsius, transformând totul într-un peisaj înghețat.

Theea, o româncă aflată în Laponia, a simțit pe propria piele cât de necruțătoare poate fi iarna polară. „Toate zborurile s-au anulat. Niciun avion nu a putut să aterizeze în ultimele 48 de ore, pentru că în afara Leviului sunt -43 de grade acum. Toate zborurile au fost amânate pe mâine sau poimâine”, a declarat aceasta într-un video pe pagina sa de .

Ce efecte au avut temperaturile extreme asupra transportului din Europa

Între timp, Europa Centrală și de Est s-a confruntat cu un fenomen meteo periculos, care a provocat haos pe șosele și în transport. Ploaia înghețată s-a transformat instantaneu într-un strat gros de gheață, acoperind străzi, trotuare și piste.

Din cauza condițiilor extreme, avioanele nu au mai putut decola de pe aeroporturile din Viena și Praga, iar cursele programate pentru aterizare au fost redirecționate către alte orașe, lăsând mii de oameni în așteptare și incertitudine.

„Încă de dimineaţă am fost afectaţi de „gheaţa neagră” atât la Viena cât şi în celelalte regiuni. Serviciul de iarnă a lucrat încă din timpul nopţii pentru a preveni formarea gheţii pe platforme, pe piste şi pentru a menţine cât mai curate căile de rulare. Temperaturile scăzute şi umiditatea ridicată au fost o provocare”, sa precizat Peter Kleeman, purtător de cuvânt Aeroportul Viena.