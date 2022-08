Gheorghe Dincă, primul interviu din pușcărie: „Pentru că m-a scos din minţi şi nici n-a vrut să restituie banii”

Gheorghe Dincă a oferit primul interviu din puşcărie. În înregistrarea audio publicată de , Dincă neagă că ar fi ucis-o pe Alexandra Măceşanu și vorbeşte despre torturi la care ar fi fost supus pentru a recunoaște atât uciderea Alexandrei, cât pe cea a Luizei Melencu.

Gheorghe Dincă, supranumit și „monstrul de la Caracal”, a oferit, în premieră națională, un interviu. În cadrul acestuia, el povestește cum a violat-o pe Alexandra Măceșanu și cum a legat-o apoi de pat, în „camera groazei”, dar și cum a fost anchetat de polițiști și procurori, inclusiv de ofițeri FBI.

În prima parte a interviului, el a povestit despre cum a decurs ancheta și a menționat faptul că a fost impus să-și recunoască vina. În partea a doua, Dincă a vorbit despre propriile variante ale dispariției celor două fete, dar și despre ce s-a întâmplat în podul casei sale.

Ce s-a întâmplat în dimineața descinderii poliției în locuința sa din Caracal

Alexandra Măceșanu a dispărut în data de 24 iulie 2019, iar o zi mai târziu ea a reușit să sune la 112. Poliția a intervenit 19 ore mai târziu, iar Alexandra nu a mai fost găsită. Anchetatorii au presupus că fata a fost incinerată complet într-un butoi pentru topit smoală.

ce s-a întâmplat în curtea sa, încă din dimineața descinderii întârziate pe care polițiștii și procurorii au făcut-o în locuința sa din Caracal. Dincă neagă că ar fi ucis-o pe fată și descrie o serie de presupuse torturi la care ar fi fost supus pentru a recunoaște atât uciderea Alexandrei, cât și pe cea a unei alte fete dispărute, Luiza Melencu, despre care se presupune că ar fi fost răpită, violată și omorâtă în același mod ca și adolescenta de 15 ani.

Gheorghe Dincă susține că a fost amenințat cu moartea

Gheorghe Dincă susține că, în dimineața zilei de 26 iulie 2019 ar fi fost bătut crunt de mascații veniți de la Slatina, iar apoi, pentru a fi determinat să recunoască, ar fi fost amenințat cu moartea, ars cu bricheta și chiar chinuit cu patentul. În acest context, deținutul afirmă că și-a recunoscut crimele sub tortură.

Întrebat cum a decurs ancheta de când a fost arestat, Gheorghe Dincă a răspuns:

„E mult de zis. În dimineaţa când s-a intrat în pod atunci m-au rupt în bătaie 2 ore şi 45 de minute… Dar nu cu bătăi, cu pumni, cu pulane. Am fost dus jos în curte atunci când a intrat în dimineaţa de 26.07.2019. Am fost luat de mascaţi, de trupele mascate din Slatina, şi numai în bocanci, în bombeuri, mi s-au rupt coaste, am coaste rupte în partea stângă în dreptul inimii şi mi s-a spart pieptul, coşul pieptului, cum se zice, sternul, au măsluit radiografii şi au zis că nu am nimic. Toate s-a mers pe măsluire.

Toate probele din dosar văzute de oamenii de ştiinţă şi de specialişti duc că nu există probe şi eu nu am săvârşit acele orori. Am două capete de acuzare, sunt acuzat de două omoruri, de două profanări de cadavre, de două traficări de persoane, de două violuri.

Din tot ce s-a întâmplat şi este adevărat este un viol. Pentru că persoana respectivă care i-am plătit a tras de timp. Pe Alexandra. Este adevărat. Pentru că m-a scos din minţi şi nici n-a vrut să restituie banii şi nici să presteze, treaba a degenerat şi atunci am luat-o cu forţa.

Recunosc şi indiferent ce ar fi, asta aşa s-a întâmplat”

Criminalul din Caracal se plânge că nu-i sunt respectate drepturile

și că nu ar fi lăsat să meargă la slujba de duminică: „După un an de zile, băgat cu grad sporit de risc, în condiții care nici nu se pot descrie la telefon, purtat cu mâinile la spate, așa a vrut directorul care era atunci… Ultima care s-a întâmplat, ultima nelegiuire, duminică s-a întâmplat. Eu, văzând că am fost numeroase cereri să fiu scos la ortodocși, că sunt ortodox, cununat, botezat și așa…, cu mare chin am fost de două ori. Și dacă am văzut că nu vor și nu vor am zis să fiu scos la orice religie la biserică, duminica sau sâmbăta. M-au scos la penticostali”

De asemenea, spune că personalul închisorii nu-i respectă drepturile, atât lui, cât altor prizonieri și este lăsat să sufere, fără medicamente, cu toate că, pe fondul torturilor la care ar fi fost supus, s-ar fi îmbolnăvit de diabet, dar ar avea și probleme cu inima.