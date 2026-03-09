Judecătorii au distrus dosarul de tentativă de lovitură de stat al lui Georgescu și Potra. Procurorii ar putea fi obligați să refacă ancheta

Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis, în dosarul tentativei de lovitură de stat în care sunt judecați Horațiu Potra și Călin Georgescu, ca mai multe declarații ale unor martori să fie excluse dintre mijloacele de probă.

Cum au distrus judecătorii dosarul lui Georgescu și Potra

Lovitură devastatoare încasată de Parchetul General de la judecătorii Curții de Apel București în dosarul în care Georgescu și Potra au fost trimiși în judecată sub acuzația de tentativă de lovitură de stat.

Magistrații au decis excluderea din dosar a zeci de declarații de martor date de inculpați din cauză și a zeci de mijloace de probă. Măsura a fost dispusă pe motiv că probele au fost obținute nelegal, iar declarațiile de martor nu pot fi folosite împotriva persoanei care le-a dat si care a devenit suspect sau inculpat.

Drept urmare, judecătorii de la au solicitat Parchetului General să precizeze dacă își menține dispoziția de trimitere în judecată a lui Călin Georgescu, Horațiu Potra și a celorlalți inculpați ori cere restituirea cauzei la procurori.

Dosarul de tentativă de lovitură de stat

Potrivit procurorilor, după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit în secret cu mercenarul Potra, cunoscut pentru acțiunile sale în zone de conflict internațional. Ancheta arată că grupul pregătea acțiuni violente cu scopul de a destabiliza ordinea constituțională și de a împiedica exercitarea puterii legitime în stat.

De asemenea, Potra ar fi organizat un grup paramilitar de 21 de persoane, care urmau să declanșeze proteste violente la București, punând în pericol siguranța națională.

Poliția a organizat filtre în mai multe zone din Ilfov, Dâmbovița și Capitală, oprind mai multe vehicule în care au fost descoperite arme albe, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, pistoale și materiale pirotehnice periculoase. Procurorii consideră că aceste acțiuni puneau în pericol ordinea constituțională și securitatea națională.

Georgescu, dosarul de propagandă extremistă

a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General și în dosarul de propagandă extremistă.

El este acuzat de promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.

Anchetatorii susțin că, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, în mai multe rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025), Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.