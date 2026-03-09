B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Judecătorii au distrus dosarul de tentativă de lovitură de stat al lui Georgescu și Potra. Procurorii ar putea fi obligați să refacă ancheta

Judecătorii au distrus dosarul de tentativă de lovitură de stat al lui Georgescu și Potra. Procurorii ar putea fi obligați să refacă ancheta

Adrian A
09 mart. 2026, 13:23
Judecătorii au distrus dosarul de tentativă de lovitură de stat al lui Georgescu și Potra. Procurorii ar putea fi obligați să refacă ancheta
Cuprins
  1. Cum au distrus judecătorii dosarul lui Georgescu și Potra
  2. Dosarul de tentativă de lovitură de stat
  3. Georgescu, dosarul de propagandă extremistă

Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis, în dosarul tentativei de lovitură de stat în care sunt judecați Horațiu Potra și Călin Georgescu, ca mai multe declarații ale unor martori să fie excluse dintre mijloacele de probă. 

Cum au distrus judecătorii dosarul lui Georgescu și Potra

Lovitură devastatoare încasată de Parchetul General de la judecătorii Curții de Apel București în dosarul în care Georgescu și Potra au fost trimiși în judecată sub acuzația de tentativă de lovitură de stat.

Magistrații au decis excluderea din dosar a zeci de declarații de martor date de inculpați din cauză și a zeci de mijloace de probă. Măsura a fost dispusă pe motiv că probele au fost obținute nelegal, iar declarațiile de martor nu pot fi folosite împotriva persoanei care le-a dat si care a devenit suspect sau inculpat.

Drept urmare, judecătorii de la Curtea de Apel București au solicitat Parchetului General să precizeze dacă își menține dispoziția de trimitere în judecată a lui Călin Georgescu, Horațiu Potra și a celorlalți inculpați ori cere restituirea cauzei la procurori.

Dosarul de tentativă de lovitură de stat

Potrivit procurorilor, după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit în secret cu mercenarul Potra, cunoscut pentru acțiunile sale în zone de conflict internațional. Ancheta arată că grupul pregătea acțiuni violente cu scopul de a destabiliza ordinea constituțională și de a împiedica exercitarea puterii legitime în stat.

De asemenea, Potra ar fi organizat un grup paramilitar de 21 de persoane, care urmau să declanșeze proteste violente la București, punând în pericol siguranța națională.

Poliția a organizat filtre în mai multe zone din Ilfov, Dâmbovița și Capitală, oprind mai multe vehicule în care au fost descoperite arme albe, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, pistoale și materiale pirotehnice periculoase. Procurorii consideră că aceste acțiuni puneau în pericol ordinea constituțională și securitatea națională.

Georgescu, dosarul de propagandă extremistă

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General și în dosarul de propagandă extremistă.

El este acuzat de promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.

Anchetatorii susțin că, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, în mai multe rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025), Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

Tags:
Citește și...
A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban
Eveniment
A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban
Moarte suspectă la Buzău. Cadavrul unui tânăr descoperit spânzurat într-o clădire abandonată
Eveniment
Moarte suspectă la Buzău. Cadavrul unui tânăr descoperit spânzurat într-o clădire abandonată
Românii care câștigă peste 7.000 de lei pe lună. Meseriile surprinzătoare care aduc aceste salarii: „Locurile bune se ocupă repede”
Eveniment
Românii care câștigă peste 7.000 de lei pe lună. Meseriile surprinzătoare care aduc aceste salarii: „Locurile bune se ocupă repede”
Rusia interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă
Eveniment
Rusia interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă
Investițiile în Dubai devin tot mai scumpe. Cât costă un apartament în 2026 și ce efect are războiul asupra prețurilor
Eveniment
Investițiile în Dubai devin tot mai scumpe. Cât costă un apartament în 2026 și ce efect are războiul asupra prețurilor
De ce contează materialul din care este realizat scaunul de birou?
Eveniment
De ce contează materialul din care este realizat scaunul de birou?
De ce rămâne în continuare atractiv Brașovul pentru investitori
Eveniment
De ce rămâne în continuare atractiv Brașovul pentru investitori
Mâncare gratuită pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a rămas uimită de prânzul oferit într-un restaurant de lux: „Cât de atenți sunt!” (VIDEO)
Eveniment
Mâncare gratuită pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a rămas uimită de prânzul oferit într-un restaurant de lux: „Cât de atenți sunt!” (VIDEO)
Incident la bord. O pasageră a fost dată jos pentru că a refuzat să folosească căștile și a provocat haos
Eveniment
Incident la bord. O pasageră a fost dată jos pentru că a refuzat să folosească căștile și a provocat haos
Efectele războiului din Iran ajung și în România. Agricultura românească se confruntă cu costuri cu până la 30% mai mari
Eveniment
Efectele războiului din Iran ajung și în România. Agricultura românească se confruntă cu costuri cu până la 30% mai mari
Ultima oră
13:51 - A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban
13:47 - Moarte suspectă la Buzău. Cadavrul unui tânăr descoperit spânzurat într-o clădire abandonată
13:44 - Un ucrainean a aterizat cu un avion de mici dimensiuni în Suceava și cere protecție. Dar a primit un dosar penal
13:41 - Ioana Ginghină: „Frumusețea stă în felul în care ai grijă de tine, în respectul pe care ți-l porți, în liniștea cu care te uiți în oglindă”
13:01 - Românii care câștigă peste 7.000 de lei pe lună. Meseriile surprinzătoare care aduc aceste salarii: „Locurile bune se ocupă repede”
12:55 - Mașinile plug-in hybrid consumă mai mult în realitate decât arată testele. Iată ce arată un studiu
12:49 - Războiul din Orientul Mijlociu ajunge în Europa. Explozie în fața unei sinagogi din Liege. Autoritățile belgiene acuză un act antisemit
12:33 - Scandalul Țoiu-Ponta ajunge în Parlament. Sorin Grindeanu cere audierea ministrului de Externe de o comisie parlamentară (VIDEO)
12:20 - Mojtaba Khamenei a fost rănit. Cum este descris noul lider suprem de televiziunea iraniană
12:16 - Rusia interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă